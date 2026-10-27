Соберите ингредиенты для приготовления шелпеков на кефире.

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В миску налейте кефир и насыпьте соду.

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Насыпьте просеянную муку, соль и сахар.

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Налейте растительное масло.

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Перемешайте все ингредиенты.

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И замесите гладкое, эластичное тесто. После накройте его пленкой или тарелкой и дайте постоять 25-30 минут.

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Через это время тесто станет еще более гладким и однородным. Разделите его на 7 частей и округлите каждую часть в шарик. Деление теста на 7 частей связано с культурной казахской традицией. 7 шелпеков, сложенных друг на друга, символизируют 7 слоев небес. Само собой, это не является догмой в приготовлении. И если из этого количества теста у вас получится 8 или 9 шариков, то страшного ничего не случится.

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Затем каждый шарик раскатайте в круг диаметром приблизительно 15-17 сантиметров и толщиной 4-5 мм. Совсем тоненько, как на пельмени или вареники, раскатывать не нужно. В сковороду налейте подсолнечное масло и хорошо его разогрейте.

Если бросите в масло кусочек теста и он зашипит, то оно готово к работе. Выложите раскатанное тесто в кипящее масло.

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Жарьте лепешки до золотистой корочки на огне чуть ниже среднего по 2-3 минуты с каждой стороны. Выкладывайте стопкой, чередуя с бумажными полотенцами.

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Пышные и вкусные лепешки шелпеки на кефире готовы. Подавайте к столу в теплом виде.

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