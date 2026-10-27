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Шелпеки на кефире

Предлагаю вам рецепт приготовления традиционных казахских лепешек - шелпеков. Тесто для них часто замешивают на молоке, но попробуйте его заменить кефиром. Лепешки получаются нежными, мягкими, пышными и очень вкусными. Их подают вместо хлеба или едят, как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты

Мука пшеничная - 380 г

Кефир - 250 мл

Растительное масло - 2 ст.

л.

Соль - 0,5 ч.л.

Сахар - 1 ч.л.

Сода - 0,5 ч.л.

Растительное масло для жарки - 250-300 мл

  • 282 кКал
  • 1 ч. 5 мин.
  • Б: 6.11
  • Ж: 9.77
  • У: 43.06

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления шелпеков на кефире.

 

Фото 1

 

 

В миску налейте кефир и насыпьте соду.

 

Фото 2

 

 

Насыпьте просеянную муку, соль и сахар.

 

Фото 3

 

 

Налейте растительное масло.

 

Фото 4

 

 

Перемешайте все ингредиенты.

 

Фото 5

 

 

И замесите гладкое, эластичное тесто. После накройте его пленкой или тарелкой и дайте постоять 25-30 минут.

 

Фото 6

 

 

Через это время тесто станет еще более гладким и однородным. Разделите его на 7 частей и округлите каждую часть в шарик. Деление теста на 7 частей связано с культурной казахской традицией. 7 шелпеков, сложенных друг на друга, символизируют 7 слоев небес. Само собой, это не является догмой в приготовлении. И если из этого количества теста у вас получится 8 или 9 шариков, то страшного ничего не случится.

 

Фото 7

 

 

Затем каждый шарик раскатайте в круг диаметром приблизительно 15-17 сантиметров и толщиной 4-5 мм. Совсем тоненько, как на пельмени или вареники, раскатывать не нужно. В сковороду налейте подсолнечное масло и хорошо его разогрейте.

Если бросите в масло кусочек теста и он зашипит, то оно готово к работе. Выложите раскатанное тесто в кипящее масло.

 

Фото 8

 

 

Жарьте лепешки до золотистой корочки на огне чуть ниже среднего по 2-3 минуты с каждой стороны. Выкладывайте стопкой, чередуя с бумажными полотенцами.

 

Фото 9

 

 

Пышные и вкусные лепешки шелпеки на кефире готовы. Подавайте к столу в теплом виде.

 

Фото 10

 

 

 

Фото 11

 

 

 

Фото 12

 

 

Шелпеки на кефире, рецепт с фото
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