Пельмени с сулугуни начинаем готовить с теста.

Фото 1

В муку добавить соль, перемешать.

Добавить яйцо, воду и масло.

Фото 2

Замесить тугое тесто, убрать его в пакет, а спустя 15-20 минут еще помесить.

Можно приготовить тесто заранее и убрать в холодильник, заметила, что с таким тестом работать одно удовольствие.

Фото 3

Для начинки приготовить сыр, яйцо (для скрепления) и соль.

Фото 4

Можно натереть сыр на мелкой терке, я измельчила блендером.

Фото 5

Добавить в сыр яйцо и чуть-чуть соли.

Перемешать начинку.

Фото 6

Тесто раскатать, вырезать кружочки любым фужером или формочкой.

Фото 7

В центр выложить немного начинки.

Слепить пельмень привычным способом.

Фото 8

Пельмени с сулугуни варить в кипящей подсоленной воде 5-7 минут. Но лучше попробовать на вкус.

Время также может зависеть от того, свежие вы варите пельмени или подмороженные.

Фото 9

Приятного аппетита.

Фото 10