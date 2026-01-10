РЕБЁНОК.РУ
Пельмени с сулугуни

Для приготовления сырных пельменей в самый раз подойдет сыр "сулугуни". Он отлично плавится, мягкий, с насыщенным вкусом. Всем сыролюбам понравится такой вариант. Их можно заготовить впрок, сварить или пожарить.

Ингредиенты

Тесто:

Яйцо куриное - 0,5 шт.

Масло растительное - 1 ст.л.

Вода - 100 мл

Мука пшеничная - 275 г

Соль - 1 ч.

л.

Начинка:

Сыр "сулугуни" - 150 г

Яйцо куриное (мелкое) - 1 шт.

Соль - по вкусу

Выходит 45-50 пельмений.
  • 254 кКал
  • 1 ч. 30 мин.
  • Б: 10.41
  • Ж: 9.08
  • У: 33.39

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Пельмени с сулугуни начинаем готовить с теста.

 

Фото 1

 

 

В муку добавить соль, перемешать.

 

Добавить яйцо, воду и масло.

 

Фото 2

 

 

Замесить тугое тесто, убрать его в пакет, а спустя 15-20 минут еще помесить.

 

Можно приготовить тесто заранее и убрать в холодильник, заметила, что с таким тестом работать одно удовольствие.

 

Фото 3

 

 

Для начинки приготовить сыр, яйцо (для скрепления) и соль.

 

Фото 4

 

 

Можно натереть сыр на мелкой терке, я измельчила блендером.

 

Фото 5

 

 

Добавить в сыр яйцо и чуть-чуть соли.

 

Перемешать начинку.

 

Фото 6

 

 

Тесто раскатать, вырезать кружочки любым фужером или формочкой.

 

Фото 7

 

 

В центр выложить немного начинки.

 

Слепить пельмень привычным способом.

 

Фото 8

 

 

Пельмени с сулугуни варить в кипящей подсоленной воде 5-7 минут. Но лучше попробовать на вкус.

 

Время также может зависеть от того, свежие вы варите пельмени или подмороженные.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 10

 

 

Пельмени с сулугуни, рецепт с фото
Фото 11
