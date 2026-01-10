Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Пельмени с сулугуни начинаем готовить с теста.
В муку добавить соль, перемешать.
Добавить яйцо, воду и масло.
Замесить тугое тесто, убрать его в пакет, а спустя 15-20 минут еще помесить.
Можно приготовить тесто заранее и убрать в холодильник, заметила, что с таким тестом работать одно удовольствие.
Для начинки приготовить сыр, яйцо (для скрепления) и соль.
Можно натереть сыр на мелкой терке, я измельчила блендером.
Добавить в сыр яйцо и чуть-чуть соли.
Перемешать начинку.
Тесто раскатать, вырезать кружочки любым фужером или формочкой.
В центр выложить немного начинки.
Слепить пельмень привычным способом.
Пельмени с сулугуни варить в кипящей подсоленной воде 5-7 минут. Но лучше попробовать на вкус.
Время также может зависеть от того, свежие вы варите пельмени или подмороженные.
Приятного аппетита.
