«Не давайте школе повышать рейтинг за счёт ребёнка». Когда отличники — в группе риска?

Что делать, если уже в первом классе вашему ребенку скучно? Он усваивает информацию быстрее других, а многое вообще научился делать до школы. Можно ли считать это одаренностью? И как тогда такого ребенка учить? Ищем ответы на эти вопросы в главе про опережающих детей из книги «Образовательный невроз. Как выбрать школу и не сойти с ума».

Опережающие дети — это не отдельный тип, ребенок может быть и «быстрым», и «медленным», но он опережает в развитии сверстников. В силу обстоятельств рождения, воспитания или неизвестно чего он развивается быстрее, чем его ровесники. Может быть, мама с папой с утра до вечера, сменяя друг друга, читают ему книжки, а может, он сам научился читать в четыре года.

Опережение — это вид одаренности, вариант развития, когда в интеллектуальной сфере у ребенка все происходит немножко быстрее. Почему так происходит — неизвестно: в какой-то семье всегда у всех все быстрее, в какой-то — разные дети, есть и такие, и сякие. Но часто это, как и медленность, как и речевые особенности, — повторяющееся явление. То есть во многих случаях раннее интеллектуальное созревание генетически обусловлено.

Как проявляется опережение в развитии

Для этих детей все эти интеллектуальные навыки, которыми ребенок должен обладать к школе, вообще не проблема.

Они могут до шести или даже до пяти лет научиться бегло читать, легко освоить счет до десяти, двадцати, пятидесяти и больше, может, даже в пределах нескольких сотен. Они не пони- мают, что здесь вообще может быть сложного. У них без проблем идут игры с правилами, они могут очень хорошо играть в шахматы, прекрасно складывать пазлы. Они раньше проходят все стадии развития рисунка, которые мы знаем, у них в целом все раньше: уже в два года они рисуют «головонога», первые фразы у них могут появиться в районе года, а в год и десять месяцев они уже могут говорить в совершенстве. Эти дети могут с лету учить стихи, обладают и зрительной, и слуховой, и какой угодно памятью.

Казалось бы — что про них говорить? Живи и радуйся! Тебе достался выигрышный лотерейный билет! Но — ничего подобного. Нет, он, конечно, выигрышный.

С такими детьми очень интересно говорить, они формально не нуждаются в подготовке к школе и так далее, но при этом они всегда в группе риска

В этом сходятся все подходы, все направления детской психологии. Разными словами представители разных педагогических систем говорят о том, что люди с выраженной одаренностью имеют определенную зону хрупкости не в интеллектуальном плане, а в каких-то других — в личностном, эмоциональном, физическом.

Чего нельзя делать с опережающим ребенком?

Очень важно не делать того, что принято у нас в культуре: видя одаренного ребенка, его начинают развивать еще больше. Крайний вариант одаренного ребенка — это вундеркинд. Он может в 15 лет окончить школу, а в 17 или 18 — университет, но будет ли он от этого счастливым? Вундеркинды — это, как правило, те одаренные дети, в чье переразвитие родители вложились по полной программе. А в результате, например, эти дети абсолютно одиноки.

Если ребенок интеллектуально готов к подготовке в четыре с половиной года, его в пять отдают в школу. Это глобальная ошибка!

Учитывать только интеллектуальный или только психологический возраст, не учитывая календарный, нельзя. Даже одаренному ребенку учиться в коллективе детей, возраст которых отличается больше чем на полгода или год, очень тяжело и чревато социальными проблемами, проблемами с принятием его коллективом. Таких детей хорошо обучать в специальных классах, где все именно такие. В больших городах есть школы с таки-ми классами — например, государственная школа «Интеллектуал» специализируется на работе с одаренными детьми и обладает одной из самых больших служб психологического сопровождения школьников.

Не надо развивать таких детей с опережением. У них и так зазор между ними и всеми остальными, и не надо его увеличивать — его надо уменьшать. Важно знать, что у них большее количество психотических срывов в подростковом возрасте, риск сложного развития. Если у вас одаренный ребенок — прекрасно! Не занимайтесь с ним интеллектуальным развитием — занимайтесь творчеством, музыкой, рукоделием, спортом, потому что очень часто из-за того, что голова развивается быстро, западают остальные области развития.

Например, развит интеллект, но при этом ребенок совсем не может играть; он знает наизусть огромное количество текстов, но затрудняться пересказать эмоциональное содержание эпизода; он очень хорошо считает — и при этом совершенно не считывает эмоции собеседника, не понимает, что происходит, и так далее.

Как правило, у опережающих детей обычный интеллект развивается хорошо, а эмоциональный и социальный отстают

Проявление ранней одаренности — это риск: у них уже стартовала некая активность, которая в норме должна стартовать позднее, в районе семи лет. Но у этих детей она «выстрелила» раньше, в то время, когда должны были развиваться другие сферы и зоны интеллекта. Взрослые обычно очень серьезно относятся к интеллектуальному развитию и радуются его высокому темпу, не понимая, что дошкольный период — это время развития совсем другого: фантазий, воображения и творчества, то есть того, что в дальнейшем станет базой для интеллекта.

Поэтому, с одной стороны, вроде бы надо радоваться, а с другой — очень внимательно смотреть, чтобы не было при развитии обгона, и следить, чтобы не было такой ситуации, когда ребенок очень умный, но совершенно не понимает, что происходит вокруг него.

Всем, кто готовит детей к школе и думает о начальном образовании, я очень рекомендую посмотреть телепроект «Рожденные в СССР». Это может быть особенно полезно родителям одаренных детей. В нем снимали одних и тех же детей в 7, 14, 28 и 35 лет. Очень интересно смотреть, как они развивались и что с ними произошло, когда они выросли. Например, там есть совершенно гениальная девочка из Риги, и ее путь — это классика развития одаренного в интеллектуальном плане ребенка: в 7 лет это был очень яркий ребенок, в 14 — очень сложный подросток с огромными сомнениями в себе, идущий уже по пути рискованного развития, а в 21 год она уже полежала в психиатрической больнице. И это, к сожалению, распространенный сценарий.

Будьте очень аккуратны с одаренным ребенком, пока ему еще пять-шесть лет, пока он абсолютно ваш и вы все для него планируете. Есть дети, которые очень быстро физически выросли, и у них из-за этого в какой-то момент стали хрупкими кости, им очень легко получить перелом, потому что кость удлинилась, но укрепиться еще не успела. Это всем понятно. Но когда ребенок интеллектуально «вымахал», у него тоже появляются зоны хрупкости, а об этом взрослые редко задумываются. Радуйтесь его одаренности, но не перегружайте.

Одаренный ребенок в школе. Что делать?

Помните, что основной показатель готовности к школе — не интеллектуальный! Главные критерии — эмоциональная, волевая, физиологическая, поведенческая готовность. Если по этим критериям ваш ребенок еще не созрел, дайте ему еще один год до школы. Обычно родители переживают, что через год их вундеркинд будет слишком много знать и заскучает в первом классе. Тогда занимайте его в этот год чем-то другим, не относящимся к школьной программе: учите с ним французский язык, японский, игру го, шахматы — развивайте интеллект другими способами, чем-то нестандартным, что в школе не понадобится. Занимайтесь с ним спортом, путешествуйте. Очень часто все трудности начальной школы и периода подготовки возникают из-за того, что просто физически и психологически что-то не дозрело. И это нельзя из ребенка вытрясти, нельзя воспитать, нельзя искусственно развить. Метафора созревания, вырастания — это главная метафора развития ребенка. Мы же не сажаем помидоры в снег. То же самое и с ребенком: если его не вовремя посадить за парту, он будет осваивать все то же самое дольше и с бо́льшими затратами.

Обычная школа, домашнее обучение или школа для одаренных?

Конечно же, одаренные должны сидеть на уроке вместе со всеми, им это полезно. Да, им бывает скучно, они начинают понимать, что они чем-то отличаются от других, но и, соответственно, начинают к этому каким-то образом приспосабливаться. Лучше для такого ребенка выбирать школу, где — воз- можно, еще на уровне подготовки — учителя умеют разбивать детей на подгруппы, давать разные по уровню задания и вообще умеют учить таких детей. Но очень важно не устраивать им индивидуального режима обучения. Часто родители, не имея возможности найти соответствующую их уровню школу, сажают таких детей на домашнее обучение и фактически изолируют. Это приводит к тому, что ребенок потом вообще не может войти в коллектив. А ведь в жизни важен не только интеллектуальный уровень — вам как родителям наверняка нужно, чтобы ребенок мог потом найти себя, создать семью. Опережающие дети часто вырастают в очень несчастных, очень одиноких взрослых. И начинается это в раннем возрасте с того, что ребенок отличается от других, и на это отличие его родителями делается ставка, потому что это очень приятно — быть мамой и папой гения.

Специальные школы для одаренных детей обычно делают люди, которые понимают, как надо с ними работать, и умеют сделать так, чтобы их изолированность не усугублялась. Но можно учить ребенка и в обычной школе, договариваться с учителями, потому что этому ребенку крайне полезно видеть других, обычных детей, у которых все происходит в срок.

Если вы остановились на обычной школе, постарайтесь попасть к максимально адекватному педагогу (этот совет подходит и для любых других случаев, потому что такой педагог универсален). Выбирая одаренному ребенку школу, постарайтесь понять, будет ли она делать ставку на эту одаренность. Школы очень часто вовсю используют таких детей, отправляют их на всякие марафоны и олимпиады.

Не давайте школе повышать свой рейтинг за счет ребенка, если вы чувствуете, что это ему во вред

Можно спокойно учиться в районной школе до четвертого-пятого класса при условии, что у вашего одаренного школьника есть место, где он чувствует себя среди равных. Например, вы водите его на занятия в Эрмитаж, летом отправляете его в математический лагерь и так далее, благодаря чему он видит, что есть дети, которые развиваются так же, как он. Ему очень полезно хотя бы иногда видеть других одаренных детей, чтобы не чувствовать себя в классе белой вороной, которая умнее всех. В шесть лет это не так актуально, но в восемь-одиннадцать уже очень важно не дать ребенку ощутить себя звездой. Дети, уверенные в своей исключительности, абсолютно не приемлют поправок, внутренне уверены, что им нельзя делать замечания, что они не могут ошибаться. Такие дети обычно сильно расстраиваются, когда, например, получают четверку.

Одаренных детей (как и «медленных», и «быстрых») нельзя перегружать. Часто, отправляя одаренного ребенка в обычную школу, родители страшно нервничают, что талант затухнет, и догружают его репетиторами. Выбирайте не запредельное количество репетиторов и дополнительных занятий. Скажем, если у ребенка талант к языку, то желательно при этом не учить два или три языка. Один — пожалуйста, его можно учить в частном порядке. Музыка — прекрасно, но нужно очень хорошо подумать, вынесет ли он серьезную музыкальную школу, или это будет все-таки слишком.

Что еще учитывать в отношении одаренного ребенка?

Обычно у одаренных детей примерно с семи лет и дальше очень жесткое отношение к себе: они сами от себя ждут новых побед и свершений. Они уже привыкают быть первыми и только первыми. Дополнительная сложность в том, что они, как правило, рано начинают читать взрослые книги и могут начитаться того, что детская голова в таком возрасте еще не должна в себя вмещать. Из-за этого возникает много страхов. Следите за тем, что читает ваш одаренный ребенок. Вообще помните, что с точки зрения психологии одаренность — это девиация, отклонение. Да, это отклонение в хорошую сторону, но любое отклонение — в зоне риска.

Частичная одаренность

Возможна еще партикулярная одаренность — не общая, а одаренность в чем-то одном. Например, у него фантастическая память или невероятный устный счет, а в остальном он совершенно обычный.

Я рекомендую не бросать все силы на развитие этой суперспособности. Пусть она будет его изюминкой, коньком, но следите за тем, чтобы все остальное не отставало. Обычно из единственного навыка делается большая история. Зона внимания родителей смещается на талант, и они не видят проблем и пробелов в развитии других навыков. Кстати, ситуация, обратная этой, — когда родители видят, наоборот, только проблемы и не видят зону успешности. А зона успешности всегда есть — надо просто чуть-чуть перевести взгляд на нее.