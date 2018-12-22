«Без помощи родителей не обойтись». Психолог о травле в школе и её причинах

«АиФ»-НП» выяснил у психолога, как узнать, что над ребенком издеваются в школе, как остановить травлю и какие дети больше всего подвержены буллингу.

Если в классе началась травля кого-то из учеников, то это - «болезнь» всего класса. Но всё чаще истории о подростковой травле попадают в СМИ, поэтому буллинг теперь не единичная «страшилка». Как узнать, что над ребенком издеваются в классе, какие последствия ждут жертв буллинга, возможно ли прекратить травлю, корреспондент «АиФ»-Нижнее Поволжье» узнал у школьного психолога Галины Кузахмедовой.

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Наталья Кузьменкова, «АиФ» - Нижнее Поволжье»: По каким причинам возникает подростковый буллинг? Откуда берётся такая жестокость?

Галина Кузахмедова: Буллинг бывает не только в подростковом возрасте. Например, в младших классах это может выглядеть сначала как безобидная игра или шутка: разрисовывание и прятанье вещей, придумывание прозвища. Если это продолжается систематически, то может перерасти в настоящую травлю.

Досье Галина Кузахмедова. 48 лет. В 1996 году окончила факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета. Опыт работы с детьми и подростками - более 20 лет. В настоящее время работает педагогом-психологом МОУ «Гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда».

Психологи называют разные причины появления буллинга. Если у ребёнка есть свой личный травматичный опыт детско-родительских отношений, он сталкивается с насилием в семье, не может дать отпор там и вымещает свою агрессию на более слабых. Другая причина - желание самоутвердиться и почувствовать власть либо ощутить принадлежность к сильной «стае». Около ста лет назад известный психолог и психоаналитик Карен Хорни написала книгу «Невротическая личность нашего времени». В ней говорится о том, что постоянная конкуренция, культ лидерства и успеха, массовая недолюбленность приводят к тому, что у людей нарастает враждебность, порождаются конфликты с самим собой и друг другом, провоцируется агрессия ко всему миру. Люди, чувствуя себя изгоями в социальной системе, теряют ценностные ориентиры жизни и находятся в разъедающем их состоянии тревоги. И именно в закрытых сообществах жестко проступает деление на своих и чужих, развиваются такие социальные явления, как ксенофобия, этнофобия и разные формы стигматизации, приводящие к вспышкам агрессии и невротического поведения. Сюда же можно отнести и буллинг.

Существует также мнение, что такое поведение биологически обусловлено инстинктами и является ещё одним адаптивным механизмом приспособления к жизни. На бессознательном уровне подростки, начавшие травлю, хотят доказать, что они «альфа», то есть сильнее и привлекательнее для продолжения рода.

- Почему дети не рассказывают о том, что их травят?

- Даже в младших классах тот, кто расскажет о таком взрослым, будет считаться ябедой и предателем. Никто не хочет быть «стукачом». И одна из причин - страх, что вся агрессия «стаи» переключится на тебя. А объект травли не рассказывает часто потому, что боится, что станет ещё хуже.

- Может ли ребёнок самостоятельно справиться с травлей?

- Нет. В младшем и среднем школьном возрасте не может. Есть мнение, что старшие подростки могут попробовать остановить травлю самостоятельно, но только в том случае, если издевательства только начались, а сам подросток достаточно уверен в себе и обладает внутренним ресурсом, чтобы дать отпор. Но если он не справляется в течение недели, то ему нужна помощь взрослых.

От «шутки» до суицида

- Как понять, что ребёнка травят в школе?

- Есть «звоночки», на которые стоит обратить внимание. Первое, если ребенок не хочет идти в школу. При этом у него нет контрольных, не нужно отчитывать доклад или защищать какой-то проект, а он всё равно ищет любой способ, чтобы не пойти. Иногда могут возникнуть реальные физические боли, у которых, казалось бы, нет причин. Второе, если после вопросов о том, как дела в школе, у него резко портится настроение. Он отмалчивается, ничего не хочет рассказывать. У ребёнка может начаться депрессия. Третье, могут быть явные признаки: грязная или порванная одежда, синяки (если мы говорим о буллинге с применением физической силы).

- Что испытывает ребёнок, который стал жертвой буллинга? И как травля может сказаться на его будущем?

- Ребёнок глубоко переживает и страдает. Степень последствий будет зависеть от длительности травли и от того, что конкретно происходило с подростком. В будущем такой человек, вероятнее всего, будет испытывать трудности с установлением доверительных и близких отношений с другими. Может развиться личностная тревожность, множество фобий, человек не будет ощущать себя в безопасности во многих ситуациях. Депрессия. Крайний вариант - суицид. Такой случай совсем недавно произошёл в Воронеже. Девочка обратилась к взрослым за помощью, но они проигнорировали её просьбу о переводе в другой класс, не восприняв всерьёз ситуацию.

- Как же отличить обычные подростковые конфликты от буллинга и не допустить трагедию?

- Я считаю, что взрослым нужно обязательно разбираться с каждой ситуацией. Сейчас такое время, что общение детей и родителей происходит на бегу. Учителя тоже не могут уследить за учениками в течение 24 часов. Но если взрослые что-то заподозрили, а тем более если сам ребенок просит о помощи, то тут нужно потратить столько времени, сколько потребуется. Ни в коем случае не торопиться, не обвинять буллера, не обвинять жертву травли, мол, «сам виноват, сам провоцируешь» и т. д. И тот, и другой - дети. Нужно выяснить, почему буллер выбрал именно такую модель взаимодействия с миром. Тут, конечно, может возникнуть и ещё одна сложность. Родители часто не могут поверить в то, что их чадо способно затравить другого. Я знаю и такие случаи, когда буллер преподносит себя не как подстрекателя и зачинщика, а как жертву издевательств. Взрослым стоит быть внимательнее и не жалеть времени.

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- Кто может стать жертвой буллинга?

- Любой. И отличник, и спортсмен, и красавец - кто угодно. Чаще всего жертвами становятся дети, которые отличаются повышенной чувствительностью. Это и понятно, ведь эмоциональный человек будет реагировать на травлю сильнее всего. Такой ребенок вряд ли сам станет буллером, но может участвовать в травле с позиции наблюдателя, как я говорила, из страха, что агрессия «стаи» перенаправится в его сторону. Кроме того, жертвой может стать тот, кто как-то отличается от остальных, например, имеет какие-то внешние особенности.

- А если ребёнок хуже одет, у него нет нового телефона, как у всех, и в целом он менее материально обеспечен, чем остальные?

- Это также может послужить поводом. На самом деле, я считаю, что агрессию в нашем современном обществе действительно провоцирует сильное социальное расслоение.

- На ваш взгляд, дети сейчас более жестоки, чем раньше? Или буллинг был всегда?

- Думаю, буллинг был всегда, но, скорее всего, его больше замалчивали и менее афишировали. Вспомните книгу «Чучело».

- А почему взрослые замалчивают истории, связанные с травлей?

- Часто людям кажется, что если не обращать внимание на проблему, то рано или поздно она сама собой рассосётся. Конечно же, это не так. С точки зрения психологии, такое поведение можно назвать детским. Взрослый подход - разобраться с ситуацией, понять причины и осознать последствия, начать действовать. Замалчивание - в большинстве случаев ещё и нежелание принять свою беспомощность, страх бессилия и ответственности.

Как остановить травлю ребёнка. АиФ/ Олеся Ходунова

- Как справиться с травлей?

- Вариантов несколько. Главное - это чёткая позиция взрослого по поводу происходящего. Если родители буллера и родители жертвы приходят к общему мнению, то справиться с ситуацией будет проще. Если же родители буллера и слышать не хотят о том, что их ребёнок способен на агрессию, то тут будет сложнее. Для начала родителям жертвы нужно будет найти доказательства травли. В некоторых случаях дело может дойти и до уголовной ответственности. Родители должны не забывать, что до 14 лет всю юридическую ответственность за действия детей несут они.

- А перевод в другой класс или переезд в другой район или даже город могут помочь? Не будет ли это бегством от проблемы?

- Иногда такие радикальные меры могут помочь. Не думаю, что это будет бегством, если проблема никак не решается, а ребёнок продолжает страдать. Порой лучше сменить обстановку, нежели травмировать ребёнка дальше.

- Сейчас травить могут не только лично, но и в социальных сетях. Как быть в таком случае?

- В интернете бороться с травлей гораздо сложнее, но, по сути, механизмы те же. Делаете скриншоты, собираете доказательства, обращаетесь в суд.