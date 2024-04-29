«Ощущаю себя биороботом»: откровения мамы в декрете

Многие думают, что возможность не ходить на работу и полностью посвятить себя детям и дому — это привилегия, о которой можно только мечтать. Однако мамы в декрете с таким мнением не согласны. Вот что каждая из них рассказала бы о своей жизни.

источник: Freepik

1. Моя работа никогда не заканчивается

Забота о детях и доме — это полноценная, но неоплачиваемая работа, которая никогда не заканчивается. Я не могу, поработав 8 часов, одеться и уйти. Моя «смена» продолжается 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Именно поэтому я так нуждаюсь хотя бы в небольших перерывах. Я мечтаю о том, чтобы кто-нибудь из близких ненадолго взял на себя детей, а я смогла бы перевести дух.

2. Мне так хочется, чтобы меня похвалили

Когда сидишь дома, каждый твой день превращается в «день сурка».

Ты выполняешь одни и те же действия — готовишь, убираешь, кормишь, одеваешь, раздеваешь, играешь, ставишь стирку, разбираешь стирку…

И вновь то же самое по кругу. Твои усилия никто не замечает. В какой-то момент ты начинаешь ощущать себя биороботом, который нужен только для обслуживания детей и дома. Для меня и других мам так важна любая благодарность — нам хочется знать, что наши усилия видят и ценят.

3. Я просто хочу побыть одна

Круглые сутки находясь в обществе детей, я не имею возможности остаться в одиночестве и побыть наедине с собой хотя бы пять минут. Дети не оставляют меня одну даже в туалете и душе, они все время виснут на мне, хотят на ручки, требуют внимания. Это очень тяжело психологически.

4. Я вам завидую

Вы можете в любой момент уйти из дома, отправиться туда, куда вам захочется, и общаться с взрослыми людьми. А я себе этого позволить не могу, я намертво привязана к детям — общаюсь только с ними. Чтобы выйти из дома одной, мне надо придумать, с кем я их оставлю. Чувство несвободы сводит меня с ума.

5. Я не хочу, чтобы меня упрекали

В том, что я не зарабатываю, сижу дома и еще чем-то недовольна. Да, я не хожу в офис и не получаю зарплату. Но если бы я это делала, то пришлось бы нанимать людей, которые бы выполняли всю ту работу, которую я делаю бесплатно.

источник: Freepik

6. Декрет — это нелегко

Люди часто думают, что неработающие мамы только и занимаются тем, что весь день смотрят сериалы и сидят в соцсетях. Однако на самом деле декрет — очень тяжелое время. Пожалуй, одно из самых тяжелых в моей жизни.

7. Мне нужна помощь

Даже если я о ней не прошу. Казалось бы, если я целыми днями нахожусь дома, то там все должно сверкать чистотой, вещам полагается лежать на своих местах, а стол непременно должен ломиться от вкусных блюд. Но эта картина не имеет ничего общего с реальностью.

Часто я просто «не вывожу»: рутина накрывает с головой, и сил на бесконечную уборку и готовку уже не остается.

8. Мне одиноко

Я не жалуюсь, потому что принято думать, что я должна быть благодарна за саму возможность сидеть дома, быть с детьми и не ходить на работу. Но я нахожусь в социальной изоляции, почти не общаюсь с другими взрослыми. Это тяжело.

9. Я мечтаю о «выходе в свет»

Выйти из дома одной, пойти куда глаза глядят, пройтись по магазинам, встретиться с друзьями, посидеть в кафе, снова ощутить себя собой, а не приложением к детям. Если у меня будет возможность делать такие вылазки хотя бы раз в неделю, жизнь заиграет новыми красками.

По материалам сайта moms.com

Фото на обложке: Freepik