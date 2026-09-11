Что такое нарушение привязанности у ребенка

Термин «нарушение привязанности» часто применяется в отношении приемных детей и их родителей.
Что такое привязанность и как ее можно нарушить
Привязанность ребенка к маме начинает формироваться на первом году жизни по очень простому кругу: у малыша появляется потребность, например, в еде, он подает сигнал (плачет), мама реагирует (берет на руки и кормит), у ребенка наступает расслабление, он чувствует, что мир – это комфортное безопасное место. Родители защищают и удовлетворяют его потребности. Имея такую поддержу, ребенок исследует мир, а в случае опасности всегда возвращается к маме.
За детьми, которые живут в детских домах, как правило, ухаживает большое количество взрослых. Даже самые интимные процедуры (одевание, смена подгузников, купание) производятся формально, без должной ласки. Детей передают из рук в руки, в итоге ребенок не привязывается к какому-то конкретному взрослому, а включает режим выживания.вся их энергия идет на поиск безопасного состояния. Такие дети не смотрят в глаза, не нуждаются в маме, могут пойти к любому взрослому, который им улыбнется или позовет. Уже во взрослой жизни таким людям тяжело выстраивать доверительные отношения, создавать семьи и заводить собственных детей.
Подобная ситуация, возможно, в более легкой форме, может сложиться не только в приемной, но и в обычной семье. Если мама эмоционально холодная, рано вышла на работу из декрета, боится лишний раз взять ребенка на руки (чтобы не привык), если постоянно меняются няни, то такое детство нельзя назвать благополучным, даже если семья живет в достатке. На первом году жизни ребенок способен установить контакт с пятью взрослыми, но только с теми, кто общается с ним постоянно. Обычно это мама, папа, бабушки, иногда няня (постоянная и любящая).Алла Осиповапсихолог
Что должно насторожить маму
При нарушении привязанности мама может заметить изменения в поведении малыша. Как правило, такие:
- Ребенок не смотрит в глаза, подает игрушку глядя в пол или вдаль, будто сквозь маму.
- Малыш чрезмерно самостоятелен, не дает руку.
- Засыпает родителей вопросами, особенно когда они чем-то заняты или разговаривают между собой. А когда мама отвлеклась и спросила, «Чего ты хочешь?», оказывается, что ребенку особо нечего сказать. Цель его манипуляций заключалась только в том, чтобы привлечь внимание к себе.
- Ребенок не фильтрует контакты. Может подойти и обнять любого взрослого.
Когда ребенок после терапии нарушения привязанности приходит к нам, держась за мамину юбку, мы очень радуемся. Это значит, что мы вместе с мамой преодолели огромную пропасть, и теперь малыш может быть малышом, а не маленьким взрослым.Наталья ХакимоваПедагог-психолог
Почему ребенку вредно быть самостоятельным
Многие мамы радуются, когда ребенок с раннего возраста проявляет самостоятельность – сам одевается, может разогреть еду и поесть, заправить постель, сделать уроки, присмотреть за младшим братом или сестрой. К этому стремятся родители, которые постоянно пропадают на работе. Ведь так удобно, когда ребенок не создает лишних проблем, а наоборот, помогает их решать. Увы, то, что хорошо для родителей, может нанести серьезный вред психике малыша.
Детство – это период, когда ребенок должен оставаться ребенком – решать свои, детские, задачи, а не взрослые. Очень важно, чтобы малыш доверил контроль над своей жизнью родителям или другим взрослым, которые за ним ухаживают, а не пытался выполнять несвойственные детям обязательства.
Если девочка не получила достаточно внимания от родителей, то есть вероятность, что в подростковом возрасте она начнет восполнять недостаток при помощи мужчин. У мальчиков может развиться страсть к огню и виду крови, мученическим действиям по отношению к животным.
Как помочь
Если вы заподозрили нарушение привязанности у ребенка, то самый первый шаг на пути к исправлению ситуации – это просто признать, что привязанности пока нет. Даже у взрослых привязанность друг к другу не наступает на первом свидании, для этого требуется время. Чаще берите ребенка на руки, смотрите в глаза, укачивайте на руках, а не в коляске. Когда будет восстановлено чувство безопасности на физиологическом уровне, начнет развиваться и эмоциональная сфера.
В этот период ребенок будет вас проверять – какая вы, когда добрая и когда злитесь, возможны провокации и капризы. Как бы трудно вам ни было, никогда не пугайте его фразами типа «я отдам тебя дяде», «тебя заберет Баба-яга» и так далее. В любой ситуации ребенок должен быть уверен, что родители о нем позаботятся и не оставят в одиночестве.
Помните о том, что не ребенок рождается для семьи, а семья создается для ребенка. Он не обязан делать вас счастливыми и соответствовать всем ожиданиям. Если ребенок не такой, как вы хотели, то спросите себя: а какой он? И что вы можете сделать для него такого, какой он есть.
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