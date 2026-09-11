Что такое нарушение привязанности у ребенка

За детьми, которые живут в детских домах, как правило, ухаживает большое количество взрослых. Даже самые интимные процедуры (одевание, смена подгузников, купание) производятся формально, без должной ласки. Детей передают из рук в руки, в итоге ребенок не привязывается к какому-то конкретному взрослому, а включает режим выживания.

Двухлетний малыш может сам за собой убрать, вымыть горшок, одеться – он уже не ребенок, а маленький взрослый. К сожалению, ничего хорошего в этом нет. Эмоциональное и интеллектуальное развитие детей с нарушением привязанности затормаживается,вся их энергия идет на поиск безопасного состояния. Такие дети не смотрят в глаза, не нуждаются в маме, могут пойти к любому взрослому, который им улыбнется или позовет. Уже во взрослой жизни таким людям тяжело выстраивать доверительные отношения, создавать семьи и заводить собственных детей.