Сколько кружков и секций нужно счастливому ребенку

На первую консультацию я всегда прошу приходить без ребенка. Даже если родитель считает, что проблема исключительно в нем.

Без ребенка – потому что требуется собрать много информации. А для этого надо задать много вопросов. Далеко не все вопросы корректно задавать при ребенке. Это я так всем родителям при записи на консультацию объясняю. Но на самом деле в процессе разговора может выясниться:вовсе не в ребенке...