Сколько кружков и секций нужно счастливому ребенку

Ребенок стал «каким-то ленивым»
На первую консультацию я всегда прошу приходить без ребенка. Даже если родитель считает, что проблема исключительно в нем.проблема вовсе не в ребенке...
– У нас сложности во взаимопонимании с ребенком. Всегда все было нормально, а теперь она стала врать.
– С чем вы это связываете?
– С ленью. Она какая-то ленивая стала. Стараться не хочет.
– А можно поподробнее, в чем эта лень проявляется и в каких случаях дочка врет?
– Спрашиваю ее, уроки сделала? Говорит, что сделала, сидит играет. А потом оказывается, что не сделала. И так уже много раз было. Потом начались проблемы с кружком рисования. Сама ведь рисовать захотела, я не заставляла. Это в дворовом клубе, прямо в нашем доме. Она сама на занятия ходит. А теперь оказалось, что не всегда ходит. Случайно узнали. Уйдет как будто на кружок, а сама гуляет.
Единственная возможность поиграть – соврать
Есть закономерность: «Врут тому, кому правду говорить боятся».
<...> Если не прогулять рисование, то вообще останешься без прогулки. Потому что кроме рисования («это же рядом с домом, вообще без напряга») еще английский («репетитор на дом приходит»), плавание («всего раз в неделю, для здоровья полезно») и танцы («обязательно надо, она же девочка»).
– А поиграть время остается?
– Уроки сделает и может играть. Но она редко успевает поиграть. Ленивая потому что, рассеянная, отвлекается, вот и за уроками так долго сидит. Еще плакать начинает, когда видит, что времени уже много и скоро спать. Единственная возможность поиграть – это соврать, что уроки сделаны...
Если сложить все кружки и уроки, получится, что каждый день девочка занималась по расписанию 8–9 часов – это рабочий день взрослого человека.
Оставляйте ребенку время, «чтобы жить»
Мне сразу вспомнился отрывок из книги «Поллианна» американской писательницы Элинор Портер.
«Ознакомив племянницу с распорядком дня, мисс Полли поднялась со стула и направилась к выходу.
– Но тетя Полли! – испуганно крикнула Поллианна. – Тетя Полли! Когда же я буду жить? Вы мне совсем не оставили времени.
– Жить? – удивленно подняла брови тетя Полли. – Не понимаю, что ты имеешь в виду, дитя мое? Все мы живем, пока Господь не приберет нас к Себе. И ты живешь, чем бы ни занималась.
– Ну, да, да, тетя Полли! Конечно, все время, пока я буду заниматься, я не перестану дышать или двигаться. Но это не значит, что я буду жить. Вот ведь когда я сплю, я тоже дышу, но я же не живу. Когда я говорю “жить”, тетя Полли, я имею в виду, что я могу делать то, что хочется».
Так сколько часов в день живет ваш ребенок?
Как понять, что ребенок перегружен
Это не значит, что нужно уйти в другую крайность и освободить ребенка от всех дополнительных занятий (хотя такой вариант тоже возможен).
При выборе нагрузки нужно ориентировать на два критерия: желания ребенка и его возможности. В данном случае «возможность» – это про ресурсы организма, позволяющие выдерживать нагрузку.
Одна девочка много всего хотела. Она была из тех, про кого писала Барто: «Драмкружок, кружок по фото... мне еще и петь охота». Однажды она упала в обморок на репетиции...
Другая девочка при подобной нагрузке в обмороки не падала, но стала очень нервной, плаксивой. Что-то не получилось – и сразу в слезы... Третья стала часто болеть.
Признаки того, что нужно сбавить нагрузку, связаны также со сном.
- Ребенок плохо спит, у него сложности с засыпанием, беспокойный сон, частые ночные кошмары.
- Ребенок хорошо спит. Слишком хорошо. На ходу засыпает. За столом может уснуть во время обеда. В раздевалке, в ожидании тренировки. Приходит из школы – и засыпает, хотя ночью тоже был полноценный сон.
Конечно, и первый, и второй вариант – повод дойти до невролога и терапевта. Но порой проблема уходит, если сбавить нагрузку.
Признаки нормальной нагрузки
- Ребенок с удовольствием ходит на занятия (бывают дни, когда идти не хочется, но чаще идет без сопротивления).
- Ребенок бодр и активен, сон и аппетит нормальные («Нормальный аппетит» – это значит «как обычно» у конкретного ребенка. Если обычно у него избирательный аппетит – «это ем, а это не ем», или он с младенчества был малоежка, то это и есть его индивидуальная норма.)
- Ребенок вовремя ложится спать, не засиживается допоздна за уроками.
- Ребенок не стал более нервным, агрессивным или плаксивым.
- Каждый день в режиме дня ребенка присутствует прогулка на свежем воздухе.
- У ребенка остается свободное время, которым он может распоряжаться по своему усмотрению
- У сопровождающего взрослого нет устойчивого ощущения замотанности «Весь день бегом. Как белка в колесе». Иными словами, и ребенок, и взрослый успевают жить.
