Осенний поход с детьми: 4 способа сделать его интересным

Итак, вам удалось всеми правдами и неправдами уговорить детей выйти из дома. Теперь главное — продержаться первые полчаса.
Даже если поначалу они будут протестовать и всячески выражать недовольство, постепенно ходьба, свежий воздух и красивые пейзажи возьмут свое — дети забудут о гаджетах и начнут получать удовольствие от прогулки.
А эти лайфхаки помогут юным туристам не растерять мотивацию.
1. Пусть дети возглавят поход
Поскольку детям в силу возраста редко удается что-то контролировать в своей жизни, они ценят любую возможность почувствовать себя «боссом». Стоит вам дать им шанс, и они воспользуются им на всю катушку — начнут с энтузиазмом командовать, указывать и направлять. А значит, нытье по поводу и без прекратится, глаза загорятся, и мероприятие, которое казалось таким унылым, заиграет новыми красками.волны недовольства.
2. Предложите детям игру
Если поход не задался с самого начала (или вдруг что-то пошло не так), можно попробовать «реанимировать» его с помощью игры. Например, дать детям задание найти за ограниченное время определенное количество объектов: листьев того или иного цвета, шишек, желудей или каштанов.
Немного воображения — и веселые, энергичные, заинтересованные участники похода вам обеспечены.
3. Собирайте коллекции
Собирать листья, шишки, желуди и необычные камешки можно не только в формате игры, но и для того, чтобы пополнить ими свою коллекцию и устроить дома выставку. Во время похода предложите детям найти и сложить в рюкзак самые красивые и необычные «трофеи». По возвращении домой вы сможете вместе их рассмотреть и устроить творческий вечер — раскрасить найденные камни, создать картины из листьев, соорудить забавных зверюшек из шишек, желудей и каштанов.
4. Предложите подготовиться к следующему походу
А именно — найти палку, с которой юный путешественник сможет отправиться в следующий поход. Это может быть большая ветка, которую вы заберете домой, обстругаете и вместе с ребенком украсите так, как ему хочется. Вот увидите — дети будут с нетерпением ждать выходных, чтобы наконец воспользоваться своим туристическим «посохом».
Фото на обложке материала: Freepik
Свежие комментарии