РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 227 подписчиков

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Вообщем машиностроители  Токаревы, Дегтяревы, Мосины и Калашниковы не нужны...опять нужны "эффективные"....Почему нельзя дел...
  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...

Осенний поход с детьми: 4 способа сделать его интересным

Побыть с семьей на природе — бесценно. Жаль только, что дети не всегда с этим согласны и предпочитают остаться дома со смартфоном и интернетом. Но мы знаем, что поможет вам их заинтересовать.

Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
Осенний поход с детьми: 4 способа сделать его интересным
Осенний поход с детьми: 4 способа сделать его интереснымисточник: Freepik

Чтобы уговорить юных затворников отправиться всей семьей в поход, придется постараться.

Но это того стоит. Как показывают многочисленные исследования, детям очень полезно общение с природой.

Дети, которые проводят много времени на свежем воздухе, реже жалуются на плохое настроение. Они больше довольны жизнью, чем их сверстники, сидящие в четырех стенах со смартфоном. Кроме того, общение с природой просто необходимо тем, кто испытывает сложности с концентрацией внимания и с трудом погружается в изучение школьных предметов. 
Итак, вам удалось всеми правдами и неправдами уговорить детей выйти из дома. Теперь главное — продержаться первые полчаса.

Даже если поначалу они будут протестовать и всячески выражать недовольство, постепенно ходьба, свежий воздух и красивые пейзажи возьмут свое — дети забудут о гаджетах и начнут получать удовольствие от прогулки. 

А эти лайфхаки помогут юным туристам не растерять мотивацию.

1. Пусть дети возглавят поход

Поскольку детям в силу возраста редко удается что-то контролировать в своей жизни, они ценят любую возможность почувствовать себя «боссом». Стоит вам дать им шанс, и они воспользуются им на всю катушку — начнут с энтузиазмом командовать, указывать и направлять. А значит, нытье по поводу и без прекратится, глаза загорятся, и мероприятие, которое казалось таким унылым, заиграет новыми красками.

Главное — беспрекословно подчиняйтесь и будьте готовы делать привалы там, где скажут юные командиры. Иначе не избежать новой волны недовольства.

2. Предложите детям игру

Если поход не задался с самого начала (или вдруг что-то пошло не так), можно попробовать «реанимировать» его с помощью игры. Например, дать детям задание найти за ограниченное время определенное количество объектов: листьев того или иного цвета, шишек, желудей или каштанов. 

Немного воображения — и веселые, энергичные, заинтересованные участники похода вам обеспечены.

3. Собирайте коллекции

Собирать листья, шишки, желуди и необычные камешки можно не только в формате игры, но и для того, чтобы пополнить ими свою коллекцию и устроить дома выставку. Во время похода предложите детям найти и сложить в рюкзак самые красивые и необычные «трофеи». По возвращении домой вы сможете вместе их рассмотреть и устроить творческий вечер — раскрасить найденные камни, создать картины из листьев, соорудить забавных зверюшек из шишек, желудей и каштанов.

4. Предложите подготовиться к следующему походу

А именно — найти палку, с которой юный путешественник сможет отправиться в следующий поход. Это может быть большая ветка, которую вы заберете домой, обстругаете и вместе с ребенком украсите так, как ему хочется. Вот увидите — дети будут с нетерпением ждать выходных, чтобы наконец воспользоваться своим туристическим «посохом».

Фото на обложке материала: Freepik

Ссылка на первоисточник
наверх