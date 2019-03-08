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Учителя, врачи и библиотекари: тунеядцы и алкаши

Тунеядцы и алкаши, оказывается, получают у нас в стране пенсии в размере 8-9 тысяч рублей. Работать нужно было на нормальных работах, а не бездельничать за зарплату в каких-то там школах, детских садах, библиотеках и поликлиниках, в больничках на должности медсестер и санитарок, в сельской местности, где для оптимизации фонда оплаты труда часто оформляют как сезонного рабочего.
Некоторые, особо прошаренные, еще и в декретах всяких там просидели (государство же не просило их рожать), а теперь тоже жалуются, что пенсия, мол, маленькая. Смеют не желать кушать одни макарошки!

На завод надо было идти, и лучше - директором! Чтобы потом пройти выборы в думу и с умным видом рассуждать о бездельниках, тунеядцах и алкоголиках, которые перебиваются с хлеба на воду с зарплатой в 8.5 тысяч рублей.

Нет, Волгоградская область, где проживает очередной гонитель бедных и продвигатор идей высоких заработков (аля "идите в бизнес"), явно не относится к зоне Рублевки, где за 8.5 тысячами рублей никто даже не нагнется, чтобы поднять, валяйся они под ногами даже. Однако ж там живут все люди богатые, кроме, разумеется, тунеядцев, алкоголиков и бездельников.

Послушайте сами их депутата Гасана Набиева. ЕР же знает, о чем говорит, да?

На фоне всего этого детские пособия в 50 рублей в месяц, дополнительные выплаты в несколько рублей и прибавки к пенсии, которые преподносятся по федеральным каналам как серьезные повышения, но по факту являются подачками, подачками в сознании этих вот "успешных людей", большинство из которых никогда не рассказывает об истоках своей "успешности", такими и являются.

Подачка от власти, которую мы сами же выбирали.

Жители Волгоградской области, а вы точно довольны таким депутатом своей Областной Думы, Гасаном Набиевым, да?

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