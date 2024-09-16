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  • Владимир Акулов
    Из статьи "Как корабль назовешь , - так он и поплывет "... КОММЕНТАРИЙ Корабль *Титаник* назва...Как корабль назов...

Ржаные булочки

Удобные для подачи хлебные булочки из ржаной муки на дрожжах. Для вкуса добавляем лук и семечки подсолнечника. Хороши к первым блюдам.
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Ингредиенты

Мука ржаная – 225 г

Мука пшеничная – 225 г

Вода теплая – 250 мл

Дрожжи сухие – 1 ч.л. с горкой

Лук – 1 шт.

Масло растительное – 3 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Семечки подсолнечника жареные – 50 г

Тимьян – по вкусу

  • 248 кКал
  • 2 ч. 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

В последнее время не могу найти в магазинах и пекарнях хлеб, который пришёлся бы по душе. Поэтому пеку самостоятельно в домашних условиях. Иногда хлеб, а иногда вот такие булочки – сразу порционные для удобной подачи к столу.

 

Сегодня готовлю хлебные булочки из ржаной муки на дрожжах. Пшеничную также использую в приготовлении теста. В качестве добавок беру лук, подсолнечные семечки и тимьян. Они превращают обычный хлеб в изысканное блюдо. Ржаные булочки можно подавать на обед к первым и вторым блюдам, а также на завтрак в качестве бутербродов с маслом, сыром, овощами. Горячие, ещё не остывшие булочки вкусны сами по себе. Из данного количества ингредиентов получается в среднем 7-11 булочек, в зависимости от того, какой размер изделий вы выберете.

 

Фото 1

 

 

В миску просеиваем ржаную и пшеничную муку. Всыпаем дрожжи. Перемешиваем до однородности.

 

Фото 2

 

 

Лук нарезаем мелким кубиком.

 

Фото 3

 

 

Выкладываем на сковороду с разогретым растительным маслом и жарим до золотистой корочки. Можно немного подсолить лук, а также всыпать любимые специи. Я использовала тимьян.

 

Фото 4

 

 

В теплой воде разводим соль и сахар. В муке делаем колодец и вливаем жидкость.

 

Фото 5

 

 

Начинаем замешивать тесто ложкой. Добавляем жареный лук (вместе с маслом, в котором жарился) и семечки.

 

Фото 6

 

 

Продолжаем месить ложкой, после чего переходим на ручной замес. Месим до однородности. Тесто получится податливым, не липнущим к рукам. Формируем шар и оставляем в миске под полотенцем на 1 час в теплом месте.

 

Фото 7

 

 

За это время тесто подросло.

 

Фото 8

 

 

Обминаем его руками, разделяем на равные части и формируем булочки.

 

Фото 9

 

 

Выкладываем изделия на противень, присыпанный мукой, делаем надрезы крестиком, посыпаем тимьяном и оставляем еще на 15 минут под полотенцем. Затем ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем до готовности.

 

Фото 10

 

 

Ржаные булочки готовы. Остужаем, снимаем с противня и подаем к столу. Приятного аппетита!

 

Фото 11

 

 

Ржаные булочки, рецепт с фото
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