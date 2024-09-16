В последнее время не могу найти в магазинах и пекарнях хлеб, который пришёлся бы по душе. Поэтому пеку самостоятельно в домашних условиях. Иногда хлеб, а иногда вот такие булочки – сразу порционные для удобной подачи к столу.

Сегодня готовлю хлебные булочки из ржаной муки на дрожжах. Пшеничную также использую в приготовлении теста. В качестве добавок беру лук, подсолнечные семечки и тимьян. Они превращают обычный хлеб в изысканное блюдо. Ржаные булочки можно подавать на обед к первым и вторым блюдам, а также на завтрак в качестве бутербродов с маслом, сыром, овощами. Горячие, ещё не остывшие булочки вкусны сами по себе. Из данного количества ингредиентов получается в среднем 7-11 булочек, в зависимости от того, какой размер изделий вы выберете.

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В миску просеиваем ржаную и пшеничную муку. Всыпаем дрожжи. Перемешиваем до однородности.

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Лук нарезаем мелким кубиком.

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Выкладываем на сковороду с разогретым растительным маслом и жарим до золотистой корочки. Можно немного подсолить лук, а также всыпать любимые специи. Я использовала тимьян.

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В теплой воде разводим соль и сахар. В муке делаем колодец и вливаем жидкость.

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Начинаем замешивать тесто ложкой. Добавляем жареный лук (вместе с маслом, в котором жарился) и семечки.

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Продолжаем месить ложкой, после чего переходим на ручной замес. Месим до однородности. Тесто получится податливым, не липнущим к рукам. Формируем шар и оставляем в миске под полотенцем на 1 час в теплом месте.

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За это время тесто подросло.

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Обминаем его руками, разделяем на равные части и формируем булочки.

Фото 9

Выкладываем изделия на противень, присыпанный мукой, делаем надрезы крестиком, посыпаем тимьяном и оставляем еще на 15 минут под полотенцем. Затем ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем до готовности.

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Ржаные булочки готовы. Остужаем, снимаем с противня и подаем к столу. Приятного аппетита!