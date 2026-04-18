Царская шаурма

Для приготовления царской шаурмы первым делом необходимо заняться начинкой. Подготовьте для этого необходимые ингредиенты.

Куриное мясо нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте с добавлением растительного масла 13-15 минут.

Курицу посыпьте солью и добавьте много ароматных специй. Отлично подойдут карри, паприка и сушеные травы, например, базилик.

Подготовьте для начинки овощи. Нарежьте пекинскую капусту, огурец и помидор.

Для соуса смешайте сметану с майонезом. Добавьте измельченный чеснок. По вкусу добавьте соль и специи.

Лаваш смажьте соусом и выложите пекинскую капусту.

Добавьте обжаренную курицу, огурец и помидор.

Подверните края лаваша и сверните шаурму в рулет.

Для аппетитной царской корочки в одну чашу насыпьте панировочные сухари, а в другой взболтайте яйцо. Окуните шаурму в яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях.

На горячую сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте шаурму с двух сторон до золотистого цвета.

Обжаренную царскую шаурму выложите на бумажное полотенце, чтобы пропитать лишнее масло.

Приятного аппетита!

