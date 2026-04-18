Царская шаурма

Сочная начинка, ароматная поджаренная курочка, свежие овощи. И всё это в аппетитной хрустящей корочке. Такое сочетание никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

Лаваш - 2 шт.

Куриное филе - 350 г

Пекинская капуста - 100 г

Огурец - 1 шт.

Помидор - 1 шт.

Сметана - 100 г

Майонез - 150 г

Чеснок - 2 зубчика

Яйцо - 1 шт.

Панировочные сухари - 1/2 стакана

Растительное масло - 30 г

Соль, специи - по вкусу

Получается 2 шаурмы.
  • 202 кКал
  • 0 ч. 50 мин.
  • Б: 9.58
  • Ж: 12.39
  • У: 12.41

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления царской шаурмы первым делом необходимо заняться начинкой. Подготовьте для этого необходимые ингредиенты.

 

Куриное мясо нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте с добавлением растительного масла 13-15 минут.

 

Курицу посыпьте солью и добавьте много ароматных специй. Отлично подойдут карри, паприка и сушеные травы, например, базилик.

 

Подготовьте для начинки овощи. Нарежьте пекинскую капусту, огурец и помидор.

 

Для соуса смешайте сметану с майонезом. Добавьте измельченный чеснок. По вкусу добавьте соль и специи.

 

Лаваш смажьте соусом и выложите пекинскую капусту.

 

Добавьте обжаренную курицу, огурец и помидор.

 

Подверните края лаваша и сверните шаурму в рулет.

 

Для аппетитной царской корочки в одну чашу насыпьте панировочные сухари, а в другой взболтайте яйцо. Окуните шаурму в яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях.

 

На горячую сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте шаурму с двух сторон до золотистого цвета.

 

Обжаренную царскую шаурму выложите на бумажное полотенце, чтобы пропитать лишнее масло.

 

Приятного аппетита!

 

