Царская шаурма

Ингредиенты
Лаваш - 2 шт.
Куриное филе - 350 г
Пекинская капуста - 100 г
Огурец - 1 шт.
Помидор - 1 шт.
Сметана - 100 г
Майонез - 150 г
Чеснок - 2 зубчика
Яйцо - 1 шт.
Панировочные сухари - 1/2 стакана
Растительное масло - 30 г
Соль, специи - по вкусу
- 202 кКал
- 0 ч. 50 мин.
- Б: 9.58
- Ж: 12.39
- У: 12.41
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления царской шаурмы первым делом необходимо заняться начинкой. Подготовьте для этого необходимые ингредиенты.
Куриное мясо нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте с добавлением растительного масла 13-15 минут.
Курицу посыпьте солью и добавьте много ароматных специй. Отлично подойдут карри, паприка и сушеные травы, например, базилик.
Подготовьте для начинки овощи. Нарежьте пекинскую капусту, огурец и помидор.
Для соуса смешайте сметану с майонезом. Добавьте измельченный чеснок. По вкусу добавьте соль и специи.
Лаваш смажьте соусом и выложите пекинскую капусту.
Добавьте обжаренную курицу, огурец и помидор.
Подверните края лаваша и сверните шаурму в рулет.
Для аппетитной царской корочки в одну чашу насыпьте панировочные сухари, а в другой взболтайте яйцо. Окуните шаурму в яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях.
На горячую сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте шаурму с двух сторон до золотистого цвета.
Обжаренную царскую шаурму выложите на бумажное полотенце, чтобы пропитать лишнее масло.
Приятного аппетита!
