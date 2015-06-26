Мама в трениках против мамы на шпильках: новый образ после родов

Но порой и им не хватает ни времени, ни сил на себя любимую. «Женщина, которая привыкла ассоциировать себя со внешним образом, после родов хочет вернуть поддержку общества и обожание своего мужчины. Для этого она прихорашивается и принаряжается, как привыкла делать раньше. Но общество зачастую не готово оценить такие старания, потому что выдвигает на первый план роль матери, а уже потом – роль женщины. Стоит понять, так ли важно мнение окружающих? Родные и близкие могут в этом помочь – чаще подбадривать и напоминать, за что на самом деле они любят и ценят молодую маму», – советует психолог, гештальт-терапевт Галина Кандар.

Чаще всего ей приходится выслушивать упреки уже за одно желание хорошо выглядеть: «Говорят, что забываю о ребенке и все время трачу на себя. Ну или что с их крохой я бы так намучилась, что на макияж времени бы не осталось».

«В очереди к врачу стояло человек двадцать, и все они с осуждением и презрением смотрели на меня – с прической и маникюром, в платье, на каблуках и с крохотным свертком в руках», - делится молодая мама Анна Слонова.

«Примите меня такой, какая я есть»







Писательница Татьяна Устинова, автор множества книг о женщинах и для женщин, говорила: «Если мужчина не добился успеха, у него нет хорошей работы, дома и машины, то он неудачник. А если успеха не смогла добиться женщина, то всегда есть возможность сказать: «Она же мать!»



И большинство девушек после появления ребенка считают, что заслужили быть просто хорошими мамами, ничего никому не доказывая своей внешностью. Они предпочитают практичную одежду и обувь, пренебрегают прической и макияжем.



Чаще всего окунувшиеся в материнство с головой достаточно уверены в себе и своем мужчине, а сам процесс воспитания детей причисляют к жизненным достижениям и успехам. Если такая женщина до пополнения в семействе была успешна в карьере, то, скорее всего, она приняла решение «положить ее на алтарь», отречься от успеха в других областях, которые так или иначе мешают исполнению роли хорошей мамы.



Те, кто еще не обрел себя в профессии или не добился социального успеха, считают малыша ступенькой на пути развития, важным этапом создания счастливой семьи. Но многие мамы категоричны – они отвергают любые проявления внешней красоты и считают, что быть красивыми после родов – это даже неприлично. По их мнению, женщина уделяет себе больше внимания, чем ребенку.



Быть не только заботливой матерью, но и успешной женщиной под силу единицам, но они одним своим существованием как будто обесценивают тяжелую каждодневную работу обычной среднестатистической мамы, которая начинает опасаться, что любящий муж рано или поздно скажет: «Вот Аня (Катя, Вера, Таня) – и умница, и красавица, и за малышом следит, а ты…».



С ощущением, что кто-то легче и лучше справляется с ролью матери и жены, сложно смириться. Но стоит всегда помнить, что индивидуально. Некоторые дети и правда более спокойны, с ними меньше хлопот, а значит, мама сумеет выделить время на уход за собой. Но может пройти всего пара дней, и все изменится – малыш-тихоня вдруг проявит характер и заставит маму забыть не только о маникюре и макияже, но и о сне, еде и прочих самых простых радостях жизни.



Психолог, гештальт-терапевт Галина Кандар отмечает: «Чтобы перестать осуждать наряжающихся мамочек, стоит иногда самим позволять себе маленькие радости: оставить ребенка с папой и сходить в магазин, купить, пусть практичную, но радующую глаз обновку, побывать в салоне красоты или массажа».

В магазин одежды – за вдохновением







Молодая мама, особенно кормящая малыша грудью, сталкивается со множеством практических проблем в подборе одежды. Увеличившийся в размерах бюст не всегда соответствует стандартным размерам одежды, а сама фигура, которая пока не пришла в прежнюю форму, не вызывает восторга у ее обладательницы.



Чаще всего помочь в такой ситуации могут в специальных магазинах для беременных и кормящих грудью. Консультант подберет наряд, скрывающий недостатки недавно преобразившегося тела.



«К сожалению, подобрать кормящей маме действительно нарядную и стильную одежду не так-то просто. У нас много практичных платьев с потайными молниями и запахом, но не все они по-настоящему вдохновляют молодых девушек, недавно ставших матерями. Вечерние платья красивы, но не подходят для повседневной жизни - говорит владелец отдела одежды для беременных Елена Лихолетова, – в этом случае спасают пары из юбки или брюк и яркой, стильной блузки или рубашки. Ее легко расстегнуть в случае необходимости, а купить можно даже в тех магазинах, где женщина привыкла одеваться до беременности».



Что же касается обуви, то тут многое зависит от того, к чему девушка привыкла. Если всю сознательную жизнь она ходила на каблуках, то для нее не составит труда дефилировать в них, прогуливаясь с малышом в коляске.



Те, кто предпочитают слинг или просто не уверены в своих силах, могут подобрать туфли на небольшой танкетке или устойчивом каблуке с удобной колодкой.



Но какими бы ни были желания и устремления молодой мамы, время все расставит по своим местам. Каблуки будут заброшены на полку, как только ребенок начнет бегать, брать в рот все, что найдет на прогулке, покорять горки и спортивные комплексы.



Однако и период исключительно практичной одежды когда-нибудь закончится – по мере взросления ребенка у мамы появится новая жизнь, в которую снова вернутся привычные дела: работа, походы по магазинам с модной одеждой и уход за собой.



Пусть в вашем шкафу будет место и элегантным туфлям на шпильках, и удобным спортивным костюмам. Ведь главный секрет стильной современной мамы — умение быстро трансформировать свой образ в зависимости от обстоятельств.