РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ливень
    на самом же деле всё проще и одновременно сложнее - не нужно закармливать ребёнка ДО того как он научился ходить к эт...Как дети заедают ...
  • Ливень
    всё просто - душ горячий или ванна, так же горячая...Ребенок «перегуля...
  • Ливень
    основная и единственная проблема в нежелании детей убираться - это ПРИНУЖДЕНИЕ! не собственный пример, стимуляция под...Как по волшебству...

Цукаты из апельсиновых корок

Сегодня предлагаю приготовить простой и очень вкусный десерт – цукаты из апельсиновых корочек. Как правило, цедру и кожуру апельсина мы в лучшем случае добавляем в напитки и выпечку, но чаще всего они остаются без внимания. И совершенно несправедливо!

Яркие и солнечные кусочки апельсиновой кожуры способны стать полезным и вкусным лакомством, изысканным украшением напитков и выпечки, ароматным компонентом десертов, а также натуральным заменителем конфет — главное, найти к ним правильный подход, и тут у меня для вас сразу несколько вариантов. Давайте приготовим цукаты из апельсиновых корок, апельсиновые леденцы, а также простые и вкусные конфеты на их основе. Начнём?!

Посмотреть видео

Ингредиенты

Цукаты из апельсиновых корочек:

Апельсин – 3-5 шт

Сахар – 2 стакана

Вода – 1 стакан

Соль – 1 ч.л.

Сок лимона/лимонная кислота - по желанию

Цукаты «апельсиновые леденцы»:

Апельсин – 2-3 шт

Сахар – 2 стакана

Вода – 1 стакан

Черный шоколад – по желанию

  • 150 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовьте ингредиенты по списку.

Ингредиенты для цукатов из апельсиновых корок в домашних условиях
Фото 1

Вымойте и очистите апельсины от кожуры. Чем крупнее будут кусочки кожуры, тем проще будет придать цукатам аккуратную форму. Два простых способа быстро очистить апельсины смотрите в видеоверсии рецепта.

Почистить апельсин
Фото 2

Нарежьте кожуру апельсинов на кусочки желаемого размера и формы.

Нарезать кожуру на полосочки
Фото 3

Поместите кусочки апельсиновой кожуры в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы вода лишь слегка их покрывала.

Доведите воду до кипения и варите корочки 10 минут.

Положить апельсиновые корки в воду
Фото 4

Затем слейте горячую воду и залейте апельсиновые корочки свежей порцией холодной воды.

Добавьте 1 ч.л. соли, доведите воду до кипения и варите ещё 10 минут.

Этот этап поможет быстро избавиться от естественной горечи апельсинов и при этом сохранить насыщенный апельсиновый аромат и вкус корочек.

Всыпать соль и сварить корки
Фото 5

Слейте солёную воду и в последний раз залейте корочки холодной водой. Доведите воду до кипения и варите корки ещё 10 минут. Затем слейте воду и откиньте корочки на сито.

Откинуть корки на дуршлаг
Фото 6

Тем временем приготовьте сахарный сироп: соедините 2 стакана сахара и 1 стакан воды и на небольшом огне доведите до кипения. Погрузите кусочки апельсиновой кожуры в кипящий сахарный сироп. Доведите сироп до кипения и варите корочки ещё 30–40 минут.

В конце варки, по желанию, добавьте в сироп немного лимонного сока или лимонной кислоты (по вкусу).

Сварить корки в сиропе
Фото 7

Рассказывая о цукатах из апельсиновых корок, не могу умолчать о ещё одном варианте апельсиновых цукатов, который часто готовлю – апельсиновых леденцах.

Целенаправленно готовить такие цукаты-леденцы можно из цельных апельсинов. Но на мой взгляд, еще больше этот способ подходит для спасения половинок, "хвостиков" и других неприкаянных кусочков апельсинов, которые часто остаются во время праздников.

Дело в том, что процесс приготовления апельсиновых леденцов предполагает, что кусочки нужно выложить на сковороду в один слой. В большую сковороду, уложенные таким образом, помещаются обычно 2, максимум 3 апельсина. Естественно, готовить таким образом леденцы из большого количества апельсинов утомительно, а вот чтобы подарить новую жизнь кусочкам, которые иначе просто пропадут – в самый раз.

Готовые цукаты из апельсиновых корок в домашних условиях
Фото 8

Чтобы приготовить цукаты-леденцы из апельсиновых корочек, нарежьте апельсины тонкими кружочками.

Порезать апельсин дольками
Фото 9

Приготовьте 2 ёмкости: с холодной водой и с кипятком. Поместите кусочки апельсинов в кипяток примерно на 1 минуту. Как только кусочки станут мягкими, переместите их в холодную воду. Позвольте кусочкам немного остыть, а затем слейте воду.

Положить апельсиновые дольки в воду
Фото 10

В сковороде соедините воду и сахар. На небольшом огне, помешивая, доведите сироп до кипения.

Выложите кусочки апельсинов на сковороду в один слой. Я выкладываю кусочки слегка внахлёст — помещается 3 апельсина небольшого размера.

Положить дольки в воду с сахаром
Фото 11

Варите кусочки на небольшом огне 1–1.5 часа, не позволяя сиропу интенсивно кипеть.

Сварить апельсиновые дольки в сахарном сиропе
Фото 12

Разложите апельсиновую кожуру и кусочки на пергаменте и обсушите. Сушить цукаты можно естественным образом – оставив при комнатной температуре на 24–48 часов. Или в духовке – при минимальной температуре 2–3 часа, пока цукаты не затвердеют.

Выложить апельсиновые дольки и корки на противень
Фото 13

Домашние цукаты из апельсиновых корок готовы! Приятного аппетита!

Рецепт цукатов из апельсиновых корок в домашних условиях
Фото 14
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх