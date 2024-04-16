Цукаты из апельсиновых корок

Подготовьте ингредиенты по списку.

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Вымойте и очистите апельсины от кожуры. Чем крупнее будут кусочки кожуры, тем проще будет придать цукатам аккуратную форму. Два простых способа быстро очистить апельсины смотрите в видеоверсии рецепта.

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Нарежьте кожуру апельсинов на кусочки желаемого размера и формы.

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Поместите кусочки апельсиновой кожуры в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы вода лишь слегка их покрывала.

Доведите воду до кипения и варите корочки 10 минут.

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Затем слейте горячую воду и залейте апельсиновые корочки свежей порцией холодной воды.

Добавьте 1 ч.л. соли, доведите воду до кипения и варите ещё 10 минут.

Этот этап поможет быстро избавиться от естественной горечи апельсинов и при этом сохранить насыщенный апельсиновый аромат и вкус корочек.

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Слейте солёную воду и в последний раз залейте корочки холодной водой. Доведите воду до кипения и варите корки ещё 10 минут. Затем слейте воду и откиньте корочки на сито.

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Тем временем приготовьте сахарный сироп: соедините 2 стакана сахара и 1 стакан воды и на небольшом огне доведите до кипения. Погрузите кусочки апельсиновой кожуры в кипящий сахарный сироп. Доведите сироп до кипения и варите корочки ещё 30–40 минут.

В конце варки, по желанию, добавьте в сироп немного лимонного сока или лимонной кислоты (по вкусу).

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Рассказывая о цукатах из апельсиновых корок, не могу умолчать о ещё одном варианте апельсиновых цукатов, который часто готовлю – апельсиновых леденцах.

Целенаправленно готовить такие цукаты-леденцы можно из цельных апельсинов. Но на мой взгляд, еще больше этот способ подходит для спасения половинок, "хвостиков" и других неприкаянных кусочков апельсинов, которые часто остаются во время праздников.

Дело в том, что процесс приготовления апельсиновых леденцов предполагает, что кусочки нужно выложить на сковороду в один слой. В большую сковороду, уложенные таким образом, помещаются обычно 2, максимум 3 апельсина. Естественно, готовить таким образом леденцы из большого количества апельсинов утомительно, а вот чтобы подарить новую жизнь кусочкам, которые иначе просто пропадут – в самый раз.

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Чтобы приготовить цукаты-леденцы из апельсиновых корочек, нарежьте апельсины тонкими кружочками.

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Приготовьте 2 ёмкости: с холодной водой и с кипятком. Поместите кусочки апельсинов в кипяток примерно на 1 минуту. Как только кусочки станут мягкими, переместите их в холодную воду. Позвольте кусочкам немного остыть, а затем слейте воду.

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В сковороде соедините воду и сахар. На небольшом огне, помешивая, доведите сироп до кипения.

Выложите кусочки апельсинов на сковороду в один слой. Я выкладываю кусочки слегка внахлёст — помещается 3 апельсина небольшого размера.

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Варите кусочки на небольшом огне 1–1.5 часа, не позволяя сиропу интенсивно кипеть.

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Разложите апельсиновую кожуру и кусочки на пергаменте и обсушите. Сушить цукаты можно естественным образом – оставив при комнатной температуре на 24–48 часов. Или в духовке – при минимальной температуре 2–3 часа, пока цукаты не затвердеют.

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Домашние цукаты из апельсиновых корок готовы! Приятного аппетита!