Сегодня предлагаю приготовить простой и очень вкусный десерт – цукаты из апельсиновых корочек. Как правило, цедру и кожуру апельсина мы в лучшем случае добавляем в напитки и выпечку, но чаще всего они остаются без внимания. И совершенно несправедливо!
Яркие и солнечные кусочки апельсиновой кожуры способны стать полезным и вкусным лакомством, изысканным украшением напитков и выпечки, ароматным компонентом десертов, а также натуральным заменителем конфет — главное, найти к ним правильный подход, и тут у меня для вас сразу несколько вариантов. Давайте приготовим цукаты из апельсиновых корок, апельсиновые леденцы, а также простые и вкусные конфеты на их основе. Начнём?!
Ингредиенты
Апельсин – 3-5 шт
Сахар – 2 стакана
Вода – 1 стакан
Соль – 1 ч.л.
Сок лимона/лимонная кислота - по желаниюЦукаты «апельсиновые леденцы»:
Апельсин – 2-3 шт
Сахар – 2 стакана
Вода – 1 стакан
Черный шоколад – по желанию
- 150 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовьте ингредиенты по списку.
Вымойте и очистите апельсины от кожуры. Чем крупнее будут кусочки кожуры, тем проще будет придать цукатам аккуратную форму. Два простых способа быстро очистить апельсины смотрите в видеоверсии рецепта.
Нарежьте кожуру апельсинов на кусочки желаемого размера и формы.
Поместите кусочки апельсиновой кожуры в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы вода лишь слегка их покрывала.
Доведите воду до кипения и варите корочки 10 минут.
Затем слейте горячую воду и залейте апельсиновые корочки свежей порцией холодной воды.
Добавьте 1 ч.л. соли, доведите воду до кипения и варите ещё 10 минут.
Этот этап поможет быстро избавиться от естественной горечи апельсинов и при этом сохранить насыщенный апельсиновый аромат и вкус корочек.
Слейте солёную воду и в последний раз залейте корочки холодной водой. Доведите воду до кипения и варите корки ещё 10 минут. Затем слейте воду и откиньте корочки на сито.
Тем временем приготовьте сахарный сироп: соедините 2 стакана сахара и 1 стакан воды и на небольшом огне доведите до кипения. Погрузите кусочки апельсиновой кожуры в кипящий сахарный сироп. Доведите сироп до кипения и варите корочки ещё 30–40 минут.
В конце варки, по желанию, добавьте в сироп немного лимонного сока или лимонной кислоты (по вкусу).
Рассказывая о цукатах из апельсиновых корок, не могу умолчать о ещё одном варианте апельсиновых цукатов, который часто готовлю – апельсиновых леденцах.
Целенаправленно готовить такие цукаты-леденцы можно из цельных апельсинов. Но на мой взгляд, еще больше этот способ подходит для спасения половинок, "хвостиков" и других неприкаянных кусочков апельсинов, которые часто остаются во время праздников.
Дело в том, что процесс приготовления апельсиновых леденцов предполагает, что кусочки нужно выложить на сковороду в один слой. В большую сковороду, уложенные таким образом, помещаются обычно 2, максимум 3 апельсина. Естественно, готовить таким образом леденцы из большого количества апельсинов утомительно, а вот чтобы подарить новую жизнь кусочкам, которые иначе просто пропадут – в самый раз.
Чтобы приготовить цукаты-леденцы из апельсиновых корочек, нарежьте апельсины тонкими кружочками.
Приготовьте 2 ёмкости: с холодной водой и с кипятком. Поместите кусочки апельсинов в кипяток примерно на 1 минуту. Как только кусочки станут мягкими, переместите их в холодную воду. Позвольте кусочкам немного остыть, а затем слейте воду.
В сковороде соедините воду и сахар. На небольшом огне, помешивая, доведите сироп до кипения.
Выложите кусочки апельсинов на сковороду в один слой. Я выкладываю кусочки слегка внахлёст — помещается 3 апельсина небольшого размера.
Варите кусочки на небольшом огне 1–1.5 часа, не позволяя сиропу интенсивно кипеть.
Разложите апельсиновую кожуру и кусочки на пергаменте и обсушите. Сушить цукаты можно естественным образом – оставив при комнатной температуре на 24–48 часов. Или в духовке – при минимальной температуре 2–3 часа, пока цукаты не затвердеют.
Домашние цукаты из апельсиновых корок готовы! Приятного аппетита!
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