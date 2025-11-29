РЕБЁНОК.РУ
Хлебные трубочки с Нутеллой

Очень вкусный, быстрый и ароматный завтрак.

Ингредиенты

Хлеб для тостов - 6-8 шт.

Нутелла - 6-8 ч.л.

Орехи - 30 г

Масло сливочное - 100 г

Молоко - 40 мл

Яйцо куриное - 1 шт.

Корица молотая - 1 ч.л.

Сахар - 2-3 ст.л.

  • 388 кКал
  • 0 ч. 15 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Нечто похожее я ела в детстве, но там была история со сгущенкой.

 

Потом рецепт был потерян-забыт, пока моя приятельница не напомнила мне о нем, но только тут уже была Нутелла. С ней, надо признать, вкуснее, и не так сладко.

 

Орехи для хлебных трубочек можно взять любые, которые имеются в наличии. У меня были грецкие. Их необходимо измельчить так, чтобы попадались достаточно крупные кусочки. Я выкладываю орехи в плотный пакет, и, вооружившись молоточком для мяса, измельчаю их.

 

Жарить трубочки лучше, конечно, на сливочном масле: так вкуснее получится!

 

Думаю, не приходится говорить о том, что хлебные трубочки с Нутеллой - это отличный завтрак: быстро, вкусно, не затратно.

 

Фото 1

 

 

С хлеба для тостов срежьте корочку (не выбрасывайте, ее можно съесть). Мякиш раскатайте скалкой.

 

Намажьте ореховую пасту и присыпьте орехами.

 

Сверните рулетиком.

 

Так поступите с оставшимися кусочками хлеба.

 

Фото 2

 

 

В миске смешайте молоко и яйцо, слегка взбейте вилкой.

 

Каждую трубочку обмакивайте в эту смесь и сразу же выкладывайте на сковороду с разогретым сливочным маслом.

 

Жарьте со всех сторон до румяной корочки.

 

На это уйдут считанные минуты.

 

Фото 3

 

 

Когда все трубочки готовы, смешайте корицу и сахар.

 

Каждую трубочку обильно обсыпьте ароматной смесью.

 

Хлебные трубочки с Нутеллой готовы.

 

Подавайте тут же.

 

Фото 4

 

 

Приятного вам утра!

 

Фото 5

 

 

Хлебные трубочки с Нутеллой, рецепт с фото
