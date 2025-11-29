Ингредиенты
Хлеб для тостов - 6-8 шт.
Нутелла - 6-8 ч.л.
Орехи - 30 г
Масло сливочное - 100 г
Молоко - 40 мл
Яйцо куриное - 1 шт.
Корица молотая - 1 ч.л.
Сахар - 2-3 ст.л.
- 388 кКал
- 0 ч. 15 мин.
Процесс приготовления
Нечто похожее я ела в детстве, но там была история со сгущенкой.
Потом рецепт был потерян-забыт, пока моя приятельница не напомнила мне о нем, но только тут уже была Нутелла. С ней, надо признать, вкуснее, и не так сладко.
Орехи для хлебных трубочек можно взять любые, которые имеются в наличии. У меня были грецкие. Их необходимо измельчить так, чтобы попадались достаточно крупные кусочки. Я выкладываю орехи в плотный пакет, и, вооружившись молоточком для мяса, измельчаю их.
Жарить трубочки лучше, конечно, на сливочном масле: так вкуснее получится!
Думаю, не приходится говорить о том, что хлебные трубочки с Нутеллой - это отличный завтрак: быстро, вкусно, не затратно.
С хлеба для тостов срежьте корочку (не выбрасывайте, ее можно съесть). Мякиш раскатайте скалкой.
Намажьте ореховую пасту и присыпьте орехами.
Сверните рулетиком.
Так поступите с оставшимися кусочками хлеба.
В миске смешайте молоко и яйцо, слегка взбейте вилкой.
Каждую трубочку обмакивайте в эту смесь и сразу же выкладывайте на сковороду с разогретым сливочным маслом.
Жарьте со всех сторон до румяной корочки.
На это уйдут считанные минуты.
Когда все трубочки готовы, смешайте корицу и сахар.
Каждую трубочку обильно обсыпьте ароматной смесью.
Хлебные трубочки с Нутеллой готовы.
Подавайте тут же.
Приятного вам утра!
