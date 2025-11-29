Нечто похожее я ела в детстве, но там была история со сгущенкой.

Потом рецепт был потерян-забыт, пока моя приятельница не напомнила мне о нем, но только тут уже была Нутелла. С ней, надо признать, вкуснее, и не так сладко.

Орехи для хлебных трубочек можно взять любые, которые имеются в наличии. У меня были грецкие. Их необходимо измельчить так, чтобы попадались достаточно крупные кусочки. Я выкладываю орехи в плотный пакет, и, вооружившись молоточком для мяса, измельчаю их.

Жарить трубочки лучше, конечно, на сливочном масле: так вкуснее получится!

Думаю, не приходится говорить о том, что хлебные трубочки с Нутеллой - это отличный завтрак: быстро, вкусно, не затратно.

Фото 1

С хлеба для тостов срежьте корочку (не выбрасывайте, ее можно съесть). Мякиш раскатайте скалкой.

Намажьте ореховую пасту и присыпьте орехами.

Сверните рулетиком.

Так поступите с оставшимися кусочками хлеба.

Фото 2

В миске смешайте молоко и яйцо, слегка взбейте вилкой.

Каждую трубочку обмакивайте в эту смесь и сразу же выкладывайте на сковороду с разогретым сливочным маслом.

Жарьте со всех сторон до румяной корочки.

На это уйдут считанные минуты.

Фото 3

Когда все трубочки готовы, смешайте корицу и сахар.

Каждую трубочку обильно обсыпьте ароматной смесью.

Хлебные трубочки с Нутеллой готовы.

Подавайте тут же.

Фото 4

Приятного вам утра!