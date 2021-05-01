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«Счастливые родители на пикнике, а мы будем их детей развлекать»: воспитатели обиделись из-за работы на праздниках

Заведующие садов считают, что работа — это долг, а родители полагают, что дежурных групп будет мало

Многие родители планируют привести детей в детсады во время длинных майских праздников, объявленных президентом на прошлой неделе

Многие родители планируют привести детей в детсады во время длинных майских праздников, объявленных президентом на прошлой неделе

Фото: архив НГС

Воспитатели в Новосибирске расстроились из-за работы на праздниках

В Новосибирске на майских праздниках, объявленных президентом выходными, детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук подписал документ, в котором говорится, что эти группы должны работать с 4 по 7 мая. Привести в садик в этот период детей планируют многие родители. Из-за этого воспитателям придется отложить свои планы и работать на длинных майских праздниках, когда часть страны будет отдыхать.


Корреспондент НГС позвонил в несколько новосибирских садов и узнал, как будут исполняться указания властей. А также выслушал мнения воспитателей, которые расстраиваются, что своих детей в сад приведут даже родители-блогеры и фрилансеры, которые могут остаться с ними дома.

«Нужно так нужно — помогаем стране»

— Детские сады работают согласно спущенным приказам — в режиме дежурных групп. Родители пишут заявления на то, чтобы мы приняли ребенка.

И сколько их будет, со столькими мы будем работать, — рассказала заведующая детским садом № 173 Элика Рехлова.

При этом справка с места работы не требуется. По ее словам, количество родителей, написавших заявления, в разных группах отличается.

— Где-то 10 детей, а где-то и 20. У нас небольшой садик, в процентном соотношении 50–60% будет. У нас много работающих родителей, среди которых медики. Воспитатели отнеслись спокойно, раз нужно, так нужно, помогаем стране, — добавила собеседница.

Другой новосибирский садик также будет работать в режиме дежурных групп. С родителей не требуют справки с места работы, а подать заявление они могут как письменно, так и устно.

— Распорядительные документы департамента мы получили только сегодня. Детей будет меньше 50%, я думаю. Запись только началась. Если это распоряжение, то как к нему можно отнестись? Как к должному, — сказала заведующая детским садом № 389 Елена Гордина в разговоре с журналистом НГС.

«Приведут детей фрилансеры и блогеры»

После того как стало известно о том, что будут работать дежурные группы, в редакцию НГС обратились воспитательницы детского сада. Они сообщили, что не планировали работать на майских праздниках. И отметили, что не все родители, которые собираются привести детей в дежурную группу, будут действительно работать на майских праздниках.

— В нашем детском саду уже практически 80% родителей изъявили свое желание привести детей в сад в этот период. Большинство из них — домохозяйки, неработающие, блогеры, самозанятые, фрилансеры. Получается, что в саду будет работать не дежурная группа, а вообще весь детский сад. Большинство наших сотрудников, услышав приказ президента, уже купили билеты на отдых, запланировали провести время с детьми, престарелыми родителями. Мы понимаем, что работники коммерческих организаций могут продолжать работать. Но ведь они находят какой-то выход во время зимних каникул! — недоумевает коллектив одного из детских садов в Новосибирске (они пожелали остаться анонимными).

Также мы попросили наших подписчиков в инстаграме рассказать о том, как будет организована их работа в детских садах на майских праздниках. Читательницы пожелали остаться анонимными.

— За что наказали дошкольное образование? Вместо объявленных каникул мы будем работать. Группы смешивать нельзя по СанПиН, поэтому все группы будут работать, даже если там один ребенок. То есть 60 сотрудников будут плясать около 60 детей. Спасибо правительству НСО! Счастливые родители сами будут на пикнике, а мы будем развлекать их детей. Ведь никаких справок о том, что родитель работает, он предъявлять не должен, — говорит другая читательница.

Воспитатели вынуждены работать и в детских садах, расположенных в области. Одна из читательниц сообщила, что детский сад ее мамы будет работать в обычном режиме.

— О длинных выходных и речи не идет. В группе 25 человек, из них 7 будут водить детей с 4 по 7 мая, — рассказывает читательница, у которой мама работает в детском саду в Карасуке.

В одном из детских садов Дзержинского района заявления на то, чтобы привести своих детей, написали 90% родителей. По словам женщины, среди этих родителей большинство тех, чьи организации будут отдыхать, а также домохозяйки и блогеры.

— Нашему возмущению нет предела. По приказу должны быть дежурные группы для детей родителей, которые на выходных будут работать. Но условие, чтобы попасть в эту группу, — заявление родителя, без справки с места работы о том, что предприятие работает в выходные (как было год назад в начале пандемии), — говорит она.

Воспитатели требуют внести изменения в приказ, добавив формулировку «Место в дежурной группе предоставляется только при наличии справки с места работы о том, что предприятие работает».

«Открывайте детсады по полной»

Тем не менее у работающего населения идея с дежурными группами нашла отклик, некоторые даже посчитали, что их будет недостаточно. Об этом люди писали в комментариях к публикации о том, как будет организована работа детских садов на майских праздниках.

— Какие дежурные группы, если всех, кого я знаю, гонят на работу в эти дни? Дежурные безразмерные, что ли? Нет! Открывайте детсады по полной, этого не избежать, раз все работаем. Какие-то псевдовыходные получились, и не туда, и не сюда. Указ есть, новости есть, а по факту все на работу (хотя добавилось бы всего 4 выходных). У меня у знакомых только один работодатель сделал грамотно, на эти 4 дня с 4 по 7 мая всех на удаленку отправляют вместо офиса, — написал наш читатель под ником TUI.

Жители города рассказывают, что многие люди будут работать в эти праздничные дни.

— Все родственники и друзья работают, несмотря на указ. Какие дежурные группы? Детские сады в полном режиме, и никак иначе, дежурными группами при таком количестве детей не отделаться, — настаивает П13.

В прошлом году во время пандемии детские сады также работали в формате дежурных групп. Но тогда с родителей требовали справку с места работы.

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