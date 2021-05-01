«Счастливые родители на пикнике, а мы будем их детей развлекать»: воспитатели обиделись из-за работы на праздниках

«Нужно так нужно — помогаем стране»

— Детские сады работают согласно спущенным приказам — в режиме дежурных групп. Родители пишут заявления на то, чтобы мы приняли ребенка.

И сколько их будет, со столькими мы будем работать, — рассказала заведующая детскимсадом № 173Элика Рехлова.

При этом справка с места работы не требуется. По ее словам, количество родителей, написавших заявления, в разных группах отличается.

— Где-то 10 детей, а где-то и 20. У нас небольшой садик, в процентном соотношении 50–60% будет. У нас много работающих родителей, среди которых медики. Воспитатели отнеслись спокойно, раз нужно, так нужно, помогаем стране, — добавила собеседница.

Другой новосибирский садик также будет работать в режиме дежурных групп. С родителей не требуют справки с места работы, а подать заявление они могут как письменно, так и устно.

— Распорядительные документы департамента мы получили только сегодня. Детей будет меньше 50%, я думаю. Запись только началась. Если это распоряжение, то как к нему можно отнестись? Как к должному, — сказала заведующая детским садом № 389 Елена Гордина в разговоре с журналистом НГС.