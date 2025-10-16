Злая Родина: Минпросвещения без разницы, кто сдает экзамен по русскому — Равшан или Иван

Начался учебный год, когда впервые действует федеральный закон № 544, внесший изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Из-за обострения ситуации с мигрантами изменения в ФЗ вносились в спешном порядке и это дало о себе знать.

К знаниям русского языка для детей мигрантов, желающих обучаться в российских школах, теперь предъявляются жесткие требования. Уже в сентябре выяснилось: дети мигрантов массово не могут сдать тест на знание русского языка. И в школу не попадают.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за пять месяцев с момента вступления в силу новых норм, подали заявления на поступление в школы от 23 616 детей мигрантов. Зачислено в итоге 2 964, это 12,6%. А 87,4% детей мигрантов не сдали экзамен.

С той же проблемой сталкиваются дети соотечественников, живших в период СССР в национальных республиках, для которых русский — родной язык. Доходит до анекдота — в сентябре в Липецке экзамен на знание русского языка не сдал русский ребёнок из Казахстана, мама которого работает учителем русского языка. Корреспондент «Свободной Прессы» пытался прояснить ситуацию в беседе с руководителем Уральской ассоциации беженцев Людмилой Лукашевой.

«СП»: Людмила Семеновна, что произошло в Липецке? Ребенок в самом деле плохо знал русский язык?

— Хорошо знает, насколько знаю ситуацию. Но баллов девочке не хватило для прохождения теста.

«СП»: Что делать тем, кто провалил экзамен? Их же тысячи. Дети мигрантов, дети соотечественников.

— На днях получила письмо от учительницы русского языка, приехавшей в Екатеринбург из Таджикистана. Она готова помочь детям подтянуть язык, но не знает, с чего начать… Еще одна учительница русского языка из Екатеринбурга написала, что готова помогать детям бесплатно с русским языком.

«СП»: Для детей соотечественников, наверное, проблема стоит не так остро, как для детей мигрантов?

— Такие случаи тоже множатся. Недавно получила письмо по этому поводу. Написала немка, приехавшая из Казахстана. Она четырех детей привезла в Россию, из них трое школьники. Но в школу взяли с первого раза только одного, двое не сдали тест. Женщина — учитель математики с дипломом магистра. Преподавала в русской школе в Казахстане. И дети ее учились в русской школе в Казахстане, на русском языке. Очевидно, что в России отсутствует структура по работе с соотечественниками. Пока детей соотечественников наше государство приравнивает к детям мигрантов. Не будет введена дифференция, мы так и будем по этим граблям ходить. Смотрела, какие документы запрашивают по соотечественникам — тот же пакет, что и по мигрантам.

«СП»: Тяжело сдать этот экзамен?

— Не знаю, кому нужно в одну кучу собирать детей мигрантов и детей соотечественников. Но тестирование проводят в том числе маленьких детей. Взрослые нередко с трудом сдают этот экзамен. А тут маленькие дети, без мамы, под охраной.

Я видела приказ Министерства просвещения № 170 об утверждении порядка проведения тестирования на знание русского языка. Чиновники сделали требования — кальку с наших экзаменов по ОГЭ и ЕГЭ.

«СП»: Считаете, это чересчур высокие требования?

— Конечно. Могу как общественник, как ученый смоделировать, что получится в результате. Модель получается нехорошая.

Единственно, для кого есть послабления — для детей из Белоруссии. Так давайте это список расширять. Включим в него детей, которые относятся к государствообразующему народу. Это же конституционное определение. Почему русские дети с Казахстана, Украины проходят экзамен на общих основаниях? Должны проводиться в жизнь стратегические цели России. В конце концов, у нас же с демографией дело плохо.

«СП»: Можно пересдать этот экзамен на знание русского языка?

— Можно. Но не ранее, чем через три месяца.

«СП»: А чем будет заниматься ребенок все эти три месяца?

— Хороший вопрос. Ребенок не сможет же один потом вернуться в тот же Казахстан. Он будет здесь с родителями, которые нашли жилье и работу в России. Но выпадение, например, из-за болезни на длительный срок становится фатальным по некоторым предметам даже для российского ребенка. Будь то математика или тот же русский язык. Личный опыт школьный вспоминаю, кстати. А здесь детей, которые не прошли тест, автоматически на три месяца отодвигают от процесса обучения. Что с ними потом будет, никто не думает. Проблемы возникают в том числе у детей, которые раньше в странах СНГ учились в русских школах. Надеялись, что их в России примут с радостью. Но наталкиваются на такое бюрократическое противодействие, максимально формализованное отношение. Детям обидно, конечно.

«СП»: Может, в самом деле плохо учат языку в тех же русских школах стран СНГ?

— Я думала над этим. Почему, например, дети с того же Казахстана плохо сдают этот тест? Ответ рождается такой — система советского образования и воспитания была направлена на выравнивание учеников. Чтобы яркие школьные звезды не задирали нос высоко, а подталкивали тех, кто учится хуже. То есть занижалась самооценка детей. И сейчас происходит нечто похожее с русскоязычными детьми из стран СНГ. У них комплексы, заниженная самооценка. Родители понимают, что их дети конкурировать на равных не могут, нужна помощь на первых порах. А этой помощи нет.

«СП»: И что делать?

— Надо донести до наших депутатов мысль, что нужно проводить дифференциацию. То есть разделение мигрантов на трудовых, оседлых, соотечественников (репатриантов), лиц без гражданства. Но опять же, как понять, что такое лицо без гражданства, если это ребенок? Где он должен учиться? Продолжительных социальных лифтов нет. Не сдал тест — ты лузер. Иди плати деньги на курсах, придешь через три месяца. Ты будешь переростком потом в классе, тебя буллить станут. А чиновникам дела нет. Даже если речь про поволжского немца или про русского/татарина/башкира из страны СНГ. Он мигрант! Нужно срочно создавать список категорий детей, которые освобождаются от сдачи такого экзамена. И почему вообще экзамен, а не собеседование? Даже с детьми мигрантов надо уходить от тестирования на знание русского языка.

«СП»: Почему?

— Потому что позорище получается. Наши чиновники, депутаты законов и истории толком не знают. Мигранты некоторые лучших них знают. Если мигрант может ответить на вопрос по истории или знанию законов, может сформулировать ту или иную дефиницию — этого достаточно. Уж детей-то сам Бог велел не заставлять сдавать прям настоящий экзамен. Непонятна цель этого третирования. Кого хотят отсеять?

В системе высшего образования в Екатеринбурге масса темнокожих студентов. Их не заставляют сдавать этот тест. А для ребятишек, которые делают первые шаги по российской земле, возводят сразу такой барьер. Закон был изначально направлен на детей трудовых мигрантов. У кого цель — временное пребывание в России. Но вышло то, что вышло.

«СП»: Как именно корректировать закон, чтобы все-таки не было совсем широкой калитки?

— Я говорила с коллегой, членом нашей организации. Она, учитель начальных классов в Екатеринбурге, считает, что закон правильный, что нужно отсекать детей, желающих учиться, от тех, кто учиться не хочет. Но нужно освободить от сдачи экзамена русских детей и детей соотечественников. И я с этим согласна. Для тех детей соотечественников, а также мигрантов, кто хочет постоянно жить в России, зачем сдавать этот экзамен?

«СП»: Много поступает жалоб от родителей, чьи дети не сдали этот экзамен на знание русского языка?

— К нам пока жалоб поступает мало. Но это же первый месяц учебного года, где действует новый закон. Думаю, основной поток жалоб идет в администрацию президента России. Пока непонятно, кто выигрывает от такого закона. Разве что те, кто взятку даст. Белорусы — исключение. Всех остальных ставят в общую очередь, включая детей русских переселенцев.

Когда материал был подготовлен к публикации, стало известно, что Минпросвещения изменило правила приема детей иностранных граждан в российские школы — соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Ведомство приняло решение упростить эту процедуру для нескольких категорий детей.

Согласно новому порядку, письменное тестирование отменяется:

для детей граждан, имеющих статус участника программы содействия добровольному переселению соотечественников;

детей дипломатических сотрудников посольств и консульств иностранных государств;

детей иностранных граждан, «разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Последние согласно прошлогоднему Указу президента № 702, могут в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание на территории РФ.