Личный опыт: 6 вещей, которые я делала с первым ребенком, но перестала со вторым

Личным опытом делится мама двух девочек Екатерина Мазеина.
С первенцем я старалась следовать советам из умных книг и с интересом прислушивалась ко мнению бабушек. Потому что было страшно навредить малышу, ведь у меня совсем не было опыта родительства. Но второй ребенок подарил мне не только беззубые улыбки, но и осознание, что многие «обязательные» вещи не более, чем ненужная суета, заниматься которой можно лишь по большому личном желанию.
Обрабатывать и гладить все поверхности
Как сейчас помню бессонные ночи наперевес с налитой молоком грудью и утюгом в руке. Я гладила бесконечные бодики, ползунки и пеленки — естественно, с двух сторон. До сих пор не понимаю, зачем я так убивалась на протяжении нескольких месяцев. Со второй дочкой я баловалась этим, да и то не очень усердно, ровно до заживления пупочной ранки, потому что здесь был хоть какой-то медицинский смысл. А вопросы эстетики с двумя детьми волнуют в последнюю очередь, лишь бы вещи были чистыми.
То же самое касается и бесконечного мытья полов и прочих поверхностей с дезинфицирующими средствами. Нет, мой дом не превратился в филиал авгиевых конюшен, просто я поняла, что крошки на полу — это не повод дергаться и все время бегать с тряпкой.
Покупать (очень много) симпатичных детских нарядов
Удержаться невозможно, но со вторым ребенком отпускает, проверено. Потому что никакого разумного объяснения оптовым закупкам нарядных платьев и костюмчиков с мишками для двухмесячного ребенка нет. Ну кроме окситоцинового угара умноженного на старания маркетологов.
Во-первых, малыш растет слишком быстро, если нарядов действительно много, он не успеет даже в них покрасоваться на радость бабушкам.
Во вторых, красивые и стильные вещи редко бывают удобными: платья задираются, в костюмчиках жарко дома и не с руки в поликлинике, а больше вы нигде и не бываете.
Ну и в-третьих, со вторым ребенком гораздо четче осознаешь, что квартира не резиновая, а место в шкафах исчезает быстрее, чем конфеты во рту трехлетки.
Ежедневно купать малыша
Водные процедуры — это прекрасно даже в ежедневном режиме, но только если они на радость всем участникам. Но никакого особого смысла, кроме расходования средств для купания и подсушивания и так нежной и тонкой детской кожи они не несут. Тем более, что сладкая попка, как самое уязвимое место, и так намывается по несколько раз в день.
А если ребенок еще и протестует и поход в ванную воспринимает как посягательство на его жизнь и здоровье, то кроме нервотрепки и часового ора после и во время заплывов можно ничего не ждать. Мои дети, прямо скажем, терпеть не могли купаться, и я была бесконечно рада, что со второй дочкой оставила эту ежедневную пытку. Не так уж малыши и пачкаются, когда лежат целый день кабачком на кроватке или в коляске.
Не спать ночами — работать или тупить в телефон
Это было моим любимым развлечением с первой дочкой. Ребенок засыпает, просыпается мафия, то есть мать его. С трудом вспоминаю, что было такого интересного в интернете, чтобы я не спала и безостановочно скролила ленту запрещенной соцсети. Нет, иногда ночами я работала, но право слово, лучше бы спала, потому что труд этот был не сильно эффективный и не очень-то креативный, сказывалась усталость. Видимо, это было нервное — так перегруженный мозг пытался справиться с реальностью и чуть-чуть пожить только своей личной жизнью, пусть и в таком странном формате. Расплата наступала утром — в виде полного обесточивания, темных кругов под глазами и паршивого настроения.
В общем, со вторым ребенком я приняла волевое решение — никаких ночных работ на постоянной основе, потому что авралы случаются всегда. И никакого залипания в соцсеточки после двенадцати. Честно — стало легче, хоть я и не всегда придерживаюсь этого правила. Но базово — да. Любую работу можно сделать днём, например, в сон ребенка, или (о, боже) усадив его за мультики.
Спамить друзей и подписчиков детскими фотками
Едва отойдя от первых родов, я начала спамить фотками и достижениями младеницы не только родных и друзей, но и просто подписчиков в соцсетях. Мне искренне казалось, что все рады видеть ее первые улыбки точно так же, как и я. Впрочем, мои знакомые, которые тоже недавно обзавелись малышами, демонстрировали аналогичное поведение, так что я особо не переживала за навязчивость. Да и кто может быть против фотографий реально самого красивого и умного ребенка на свете?
Со вторым ребенком как-то проще уяснить простую истину — мой ребенок интересен только мне, отцу и ближайшим родственникам, а вовсе не всем окружающим людям. И рассказывать о его достижениях можно только тем, кто реально спрашивает. Но даже искренним вниманием не стоит злоупотреблять и заваливать друзей контентом в стиле «мы покакали».
Забивать на свои интересы
Соблазн забыть про себя, действительно, велик — новенький ребенок по умолчанию занимает центральное место в жизни любой женщины, даже если при этом она успевает работать и заниматься хозяйством. На свои интересы, особенно если живешь без помощников, нет ни времени, ни сил.
Сначала тебе кажется, что это ненадолго: вот малыш подрастет, и ты вновь пойдешь на танцы, защитишь уже диссертацию, станешь ухаживать за собой не только с помощью мыла. Но как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное, потому одни заботы сменяются другими, и конца этому процессу не видно.
Капля за каплей из твоей жизни выдавливается все, что не относится к ребенку. И вот ты уже покупаешь только детские вещи и книги и при этом не можешь вспомнить, когда в последний раз баловала себя красивым (или просто новым) бельем или ходила в театр на взрослый спектакль.
От этого материнского морока я очнулась только ко второму ребенку и срочно стала возвращать себе себя.
О, это было увлекательно, но не так-то просто. Потому что за несколько лет я совершенно перестроилась, и сначала мне было трудно даже просто сформулировать какое-то свое желание (кроме желания поспать, естественно). Каждый отвоеванный сантиметр собственной жизни я реально праздновала — вот ко мне вернулся регулярный спорт и я стала гораздо лучше выглядеть, вот сходила на концерт любимой группы, вот купила книгу, которую давно хотела прочитать.
Это очень целительный процесс, который не только сделал меня более счастливой и наполненной, но и хорошо отразился на детях.
Ведь им, в первую очередь, нужна довольная и спокойная мама, а не задерганная жизнью женщина.
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