Личный опыт: 6 вещей, которые я делала с первым ребенком, но перестала со вторым

А если ребенок еще и протестует и поход в ванную воспринимает как посягательство на его жизнь и здоровье, то кроме нервотрепки и часового ора после и во время заплывов можно ничего не ждать. Мои дети, прямо скажем, терпеть не могли купаться, и я была бесконечно рада, что со второй дочкой оставила эту ежедневную пытку. Не так уж малыши и пачкаются, когда лежат целый день кабачком на кроватке или в коляске.