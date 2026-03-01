Подготовка к ОГЭ по биологии в 2026 году: структура экзамена и лайфхаки от эксперта

Полезная информация об ОГЭ по биологии в 2026 году: будут ли изменения
В этом году изменения в ОГЭ по биологии будут совсем незначительными: они затронули только задание №1.
Раньше это задание включало только вопросы о признаках живых организмов. Теперь же список тем стал шире:
- биологические науки;
- профессии в сфере биологии;
- ключевые методы биологических исследований.
Остальные разделы экзамена остались неизменными. Собрали информацию о датах экзамена, минимальном и максимальном баллах и другие полезные сведения в таблицу.
|Форма экзамена
|Письменная
|Задания
|Всего 26 (делятся на 3 уровня сложности)
|Минимальный балл для сдачи
|13
|Максимальное количество баллов
|47
|Продолжительность
|2 часа 30 минут (150 минут)
Структура ОГЭ по биологии
Итоговая аттестация в 9-м классе похожа на ЕГЭ в 11-м. Если успешно сдать ОГЭ по биологии, подготовка к единому государственному экзамену станет легче.
Всего будет 26 заданий:
- в первой части — 21 задание: пять тестовых с выбором ответа в виде цифры; одно, где ответ — слово или словосочетание; шесть с выбором нескольких правильных ответов из предложенного списка; пять заданий на установление соответствия; три задачи, где нужно определить правильную последовательность элементов; и одно — на заполнение пропусков в тексте;
- во второй части — пять заданий, где нужно дать развернутый ответ.
Подробнее о структуре и содержании ОГЭ по биологии в 2026 году можно прочитать на сайте ФИПИ (1).
Как оцениваются задания ОГЭ по биологии
- Самые простые задания: № 1—3, 6, 8, 12, 14—15, 20. За верные ответы получите по одному баллу за каждую из задач.
- За правильную последовательность в задаче № 5 получите два балла; если цифры перепутаны — всего один.
- Правильное решение заданий № 4, 7, 9, 16—17 и 19 принесут по два балла. Последовательность ответов не важна.
- В задачах № 10—11, 18 и 21 идеальный ответ оценивается в два балла, за каждую ошибку — снимут по одному.
- Самое «высокооплачиваемое» задание — № 13. За все правильные ответы дадут три балла, если сделаете одну ошибку — два, а за две — всего один балл.
Вторую часть итоговой аттестации по предмету оценивает эксперт и ставит баллы в зависимости от правильности и полноты ответов.
Основные разделы и темы экзамена по биологии
В ОГЭ входит пять теоретических блоков, к каждому из которых необходимо тщательно подготовиться для успешной аттестации.
- Биология как наука. Здесь встречаются вопросы об уровнях организации жизни, свойствах всего живого и роли науки в формировании картины современного мира.
- Признаки живых организмов. Для успешного решения задач в этом блоке нужно разбираться в наследственности, разведении животных, устройстве растений и функциях клеток.
- Система, многообразие и эволюция живой природы. Если имеете богатые знания в ботанике, микробиологии и зоологии, то наберете в этом блоке максимальное количество баллов.
- Организм человека и его здоровье. Объемный блок о физиологии, анатомии, психологии и строении организма.
- Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Если понимаете, как организмы взаимодействуют друг с другом, разбираетесь в экологических факторах и проблемах — то получите максимум баллов.
Когда следует начинать подготовку к ОГЭ по биологии в 9-м классе
Обязательный государственный экзамен — трудное испытание, подготовка к которому требует десятки часов и неугасающей целеустремленности. Если начать усиленно обучаться за пару месяцев до ОГЭ, ученик не сможет качественно усвоить весь материал. В итоге он получит минимальное количество баллов или не сдаст экзамен вовсе. Чтобы подготовка не приводила к нервному срыву и проходила в комфортном темпе — лучше ее начать за год до даты сдачи.
Как самостоятельно подготовиться к ОГЭ по биологии: пошаговый план
Если решили готовиться к экзамену самостоятельно, стоит выработать системный подход и следовать четкому плану действий.
1. Оцените текущий уровень знаний
В этом вам помогут диагностические тесты — они выявят сильные и слабые стороны, чтобы понимать, на что обратить внимание.
2. Составьте план подготовки по темам
Разделите материал на блоки, исходя из структуры ОГЭ. На изучение каждого из них определите временные рамки — это добавит дисциплины и ответственности.
3. Изучите теорию по биологии
Можно использовать учебники, онлайн-курсы и видеолекции. Занимайтесь активно: делайте конспекты, выделяйте ключевые понятия, чтобы облегчить повторение материала в будущем.
4. Решайте задания по каждому разделу
Практика — лучший способ закрепить знания и подготовиться к формату экзамена. Регулярно выполняйте демоверсии, чтобы почувствовать уверенность и подготовиться к реальным условиям ОГЭ.
Материалы и ресурсы для подготовки к ОГЭ по биологии с нуля
В 2024 году этот экзамен занял четвертое место по популярности по статистике Рособрнадзора. В этом году стать медиками захотят не меньшее количество выпускников. Какие ресурсы использовать для подготовки к аттестации, делимся ниже.
Онлайн-платформы с заданиями
Демоверсии экзамена по биологии можно найти в интернете. Вот несколько примеров полезных онлайн-платформ, которые помогут в подготовке к ОГЭ.
«Решу ОГЭ». Одна из самых популярных платформ среди школьников. Здесь можно найти огромную базу заданий по биологии, включая тесты, соответствующие структуре экзамена. Платформа позволяет отслеживать прогресс, решать варианты в режиме реального времени и анализировать ошибки.
ФИПИ. Официальный сайт Федерального института педагогических измерений. Здесь публикуются демоверсии, спецификации и кодификаторы ОГЭ. Это обязательный ресурс для понимания структуры экзамена и типов заданий.
Яндекс Репетитор. Платформа предлагает тренировочные варианты ОГЭ по биологии, составленные экспертами. Удобный интерфейс и возможность проходить тесты в режиме таймера помогут привыкнуть к формату экзамена.
Neznaika.Info. На этом сайте можно найти пробные варианты ОГЭ по биологии с подробными решениями и объяснениями. Платформа также предлагает теоретические материалы для повторения.
Онлайн-курсы
Такие занятия помогут укрепить знания, не выходя из дома. Заниматься можно как индивидуально по готовым урокам, так и в режиме реального времени в группе или одиночно.
Foxford. Онлайн-школа предлагает курсы подготовки к ОГЭ по биологии с нуля. Занятия ведут опытные преподаватели, а программа включает как теорию, так и практику. Есть возможность заниматься в группе или индивидуально.
SkySmart. Платформа предлагает индивидуальные занятия с репетиторами по биологии. Программа адаптируется под уровень ученика, что позволяет эффективно подготовиться к экзамену.
«Тетрика». Онлайн-курсы с упором на индивидуальный подход. Преподаватели помогают разобрать сложные темы и отработать задания ОГЭ.
«Учи.Дома». Курсы подготовки к ОГЭ по биологии с интерактивными заданиями и поддержкой кураторов. Подходит для тех, кто предпочитает заниматься в своем темпе.
Учебники и сборники с заданиями
ОГЭ по биологии проверяет знания учеников по предмету с 7-й по 9-й классы. Поэтому всю необходимую для подготовки к экзамену информацию можно найти в учебниках — их можно взять в библиотеке, купить на онлайн-ресурсах или в книжных магазинах. Параллельно стоит выполнять задания из сборников, пользуясь помощью полезных книг и сайтов.
1. Учебники по биологии (7—9-й классы):
- А. Никишов, И. Шарова;
- В. Пасечник;
- Д. Колесов, Р. Маш, И. Беляев.
Эти учебники охватывают всю школьную программу, необходимую для сдачи ОГЭ.
2. Сборники заданий:
- «ОГЭ-2025. Биология. Сборник заданий: 1000 заданий с ответами» под редакцией Г. Лернера;
- «ОГЭ. Биология. Большой сборник тематических заданий для подготовки к ОГЭ» Г. Лернера, И. Лобачевой.
Занятия с репетитором
Обучение в коллективе может мешать быстрому усвоению необходимой информации для подготовки к экзамену по биологии. Поэтому на помощь приходят индивидуальные занятия с наставником. Ученик сможет глубже погрузиться в предмет и задавать появляющиеся вопросы в любое время.
«Профи.ру». Платформа для поиска репетиторов. Можно выбрать преподавателя с учетом отзывов, опыта и стоимости занятий.
Preply. Международная платформа, где можно найти репетиторов по биологии, в том числе для подготовки к ОГЭ.
«Ваш репетитор». Крупная база репетиторов с возможностью фильтрации по предмету, уровню подготовки и формату занятий (онлайн или офлайн).
Дополнительные ресурсы
Для тех, кто предпочитает учиться в удобном формате и использовать современные технологии, существует множество дополнительных ресурсов. Они помогут закрепить знания, разобрать сложные темы и потренироваться в решении заданий. Вот несколько полезных инструментов, которые сделают подготовку к ОГЭ по биологии еще эффективнее.
1. YouTube-каналы
Если вам легче воспринимать информацию на слух и визуально, обратите внимание на образовательные YouTube-каналы. Они предлагают видеоуроки, разборы заданий и объяснения сложных тем простым языком.
- «Биология с нуля». Канал с простыми и понятными объяснениями сложных тем.
- «Подготовка к ОГЭ по биологии». Видеоуроки и разборы заданий.
2. Мобильные приложения
Современные приложения позволяют готовиться к экзамену в любом месте и в любое время. Вы можете решать тесты, повторять теорию и отслеживать свой прогресс прямо с телефона.
- «ОГЭ Биология». Приложение с тестами и теорией для подготовки к экзамену.
- «Биология: весь школьный курс». Удобный справочник по всем темам биологии.
3. Телеграм-каналы
Телеграм — это не только мессенджер, но и платформа с множеством полезных каналов для подготовки к ОГЭ. Здесь вы найдете теорию, практические задания, лайфхаки и советы от экспертов.
- «ОГЭ Биология 2025». Канал с полезными материалами, лайфхаками и разборами заданий.
- «Биология для школьников». Теория, тесты и советы по подготовке.
Как избежать ошибок на ОГЭ и получить максимальный балл
— Одна из главных ошибок, из-за которой многие теряют баллы, — невнимательное прочтение условия задачи. Например, ребята видят на картинке лягушку и рыбу и, не дочитав текст до конца, начинают соотносить их признаки между собой, а надо было выбрать три отличия, — поделилась Екатерина Лукомская.
Эксперт также выделила у учеников и другие ошибки, которые могут помешать на экзамене:
- «Поспешишь — людей насмешишь». Сразу писать ответы в бланке — плохая идея. Перечитывая ответы с черновика, можно увидеть неточности или вспомнить дополнительную информацию для ответа на вопрос.
- Неуверенность при развернутом ответе. Это может сыграть злую шутку. Итог один — ученик не получит баллов за задание. А если заполнить бланк догадками, можно «наскрести» хотя бы на один — лучше, чем ничего.
- Игнорирование подвопросов. Если к заданию есть приписка «поясните свой ответ», а он не аргументирован, — баллов ученик не получит.
- Калькулятор и линейка остались дома. Обязательно берите их с собой на экзамен — это разрешено. Первый поможет посчитать проценты БЖУ и калорийность блюд из задания № 26, а второй — дать правильный ответ на 13-е и 4-е.
- Неиспользование метода исключения. Он эффективен, если ученик нервничает. Просто вычеркните неподходящие варианты из задания, и найти правильный ответ будет легче.
Советы эксперта
Преподаватель по биологии Екатерина Лукомская поделилась полезными лайфхаками, которые сделают подготовку к экзамену проще и помогут заработать больше баллов на ОГЭ:
- Дочитывайте варианты ответов в каждом задании до конца. Бывает так: ученик находит три верных пункта из шести в первых четырех, заносит ответы в бланк и переходит к следующей задаче. А один был ложным — баллы сняли.
- В экзамене есть «подарочные» задания — для их правильного выполнения надо лишь внимательно посмотреть на картинку или изучить таблицу. Например, в задачах линии 20 надо составить пищевую цепочку с конкретным животным — смотрите на сеть и соединяйте стрелочки, начав с растений или органических остатков. В заданиях линии 24 есть три вопроса, а ответы на них в той или иной степени есть в самом тексте — просто внимательно прочтите и тезисно их выпишите.
- Используйте стихи-запоминалки или аббревиатуры. Их можно применить при изучении последовательности таксонов растений и животных или фаз клеточного цикла. Например, по слову «ПриМАТ» можно запомнить фазы митоза: Профаза, Метафаза, Анафаза, Телофаза.
- Правильно настраивайтесь и меньше стрессуйте. План подготовки к ОГЭ разделите на комфортное количество занятий в неделю и занимайтесь в спокойном темпе. А для того, чтобы эффективно сосредотачиваться, сбалансированно питайтесь и спите необходимое количество часов.
- Создавайте схемы и таблицы, работайте с готовыми скриптами, изучайте картинки — все это помогает визуализировать и запоминать информацию.
- Постоянно практикуйтесь. Решайте как можно больше заданий из доступных источников: банка заданий ФИПИ, сайтов с тематическими подборками вариантов разных лет и уровней сложности.
Если четко следовать заранее составленному плану, то завалить экзамен невозможно. Чтобы получить максимальное количество баллов:
- оцените, какие темы вам нужно «подтянуть»;
- выпишите их, составьте план подготовки и разумно распределите нагрузку;
- изучайте теорию, используя картинки, графики, видеоматериалы;
- закрепляйте полученные знания на практике — решайте варианты из любых доступных источников.
Теперь вы знаете структуру ОГЭ по биологии и как эффективно подготовиться к итоговой аттестации. Удачи на экзамене!
