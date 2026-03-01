Подготовка к ОГЭ по биологии в 2026 году: структура экзамена и лайфхаки от эксперта

Обязательный государственный экзамен — трудное испытание, подготовка к которому требует десятки часов и неугасающей целеустремленности. Если начать усиленно обучаться за пару месяцев до ОГЭ, ученик не сможет качественно усвоить весь материал. В итоге он получит минимальное количество баллов или не сдаст экзамен вовсе. Чтобы подготовка не приводила к нервному срыву и проходила в комфортном темпе — лучше ее начать за год до даты сдачи.