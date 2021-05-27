Стандарт «Цифровая школа 2.0» от Кравцова и Шадаева: Правительство продолжает вытеснять из школы традиционное образование 

В начале мая на правительственном портале нормативно-правовых актов был опубликован проект приказа Минпросвета и Минцифры «Об утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах РФ, на территории которых проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС)…». Это практически полный римейк более раннего документа от тех же персонажей, который мы охарактеризовали как «антиутопия наяву» . В новой версии, которую наверняка будут проталкивать в ближайшее время (благо для авторов, приказ не требует даже формального общественного согласования), из значимого убрали только поведенческую биометрию видеокамер слежения. Все остальное – лимиты для использования «цифрового образовательного контента», охват вредным Wi Fi каждого угла школы, выдача ученикам и учителям персональных гаджетов с «образовательными платформами» и входом только через ЕСИА – цифровизаторы оставили неизменным. Если вменяемые родители, педагоги и директора не будут саботировать эти «рекомендации», мечта форсайтщиков-трансгуманистов скоро осуществится.
Разработанный цифрочиновниками приказ должен вступить в силу с 1 сентября 2021 года, а разработан документ «в целях унификации подхода к техническому оснащению ОО, формирования ИТ-инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, к сети Интернет, а также создания условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечения базовой безопасности образовательного процесса».
А что же такое «базовая безопасность образовательного процесса»? Она внесена в Стандарт в отдельном определении - это «соответствие сервисов обеспечения безопасности ОО требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Минпросвета и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Минпросвета, утвержденных соответствующим постановлением Правительства и приказом министерства. Это правовые основы для превращения школы в режимный объект, нашпигованный камерами слежения, которыми, кстати, в Минпросвете было запланировано нашпиговать школы задолго до трагедии в казанской школе , до общего нагнетания истерии страха чиновниками и официозными СМИ.
Также авторы намерены использовать Стандарт для «обеспечения равного доступа к образовательному процессу для учащихся вне зависимости от места их проживания», что отсылает нас к «оптимизации» образовательных учреждений и ставок для учителей в глубинке, к закрытию малокомплектных школ и/или их превращению в «сетевые образовательные структуры», т.е. они будут удаленно демонстрировать ученикам онлайн-уроки, записанные учителями-донорами из других школ. Нам всячески дают понять, что Минпросвет не собирается далее в массовом обучении делать ставку на очную форму в аудитории школа с живым учителем.
Какой же видят «школу 21 века» эти господа-чиновники и чем это отличается от видения трансгуманиста Германа Грефа – «образование» без учителя, заданий и экзаменов?
«Результатом соответствия образовательной организации (ОО) Стандарту является:
3.2. Оснащение ОО беспроводными сетями Wi-Fi c уверенной зоной покрытия во всех учебных кабинетах, школьной библиотеке, учительской, а при необходимости в актовом зале, столовой, вестибюле, коридорах, рекреациях (далее – помещения, оснащаемые беспроводными сетями Wi-Fi).
18.Количество и расположение точек беспроводного доступа определяются по итогам радиопланирования и должны создавать в ОО устойчивую сеть Wi-Fi во всех помещениях, оснащаемых беспроводными сетями Wi-Fi.
Созданные в ОО Wi-Fi-cети должны быть подключены к сервису авторизации пользователей. Доступ к сети Wi-Fi должен проводиться с обязательной идентификацией и аутентификацией пользователя на базе ЕСИА».
Единый сервис авторизации пользователей (так он назван в Стандарте) - «Сервис, обеспечивающий авторизацию пользователей Wi-Fi-сетей ОО, позволяющий идентифицировать и аутентифицировать пользователей через ЕСИА и обеспечивающий централизованное выполнение функций мониторинга, управления, обновления микропрограмм и настроек установленных на объектах точек беспроводного доступа». Это еще один крутой заход – то есть каждый подключающийся к школьному интернету должен быть идентифицирован через ЕСИА и иметь учетку на странице госуслуг. Будет создана единая цифровая платформа, причем не только для авторизации, но и с функциями мониторинга и управления зарегистрированными пользователями – все прописано конкретно. Тотальный учет и контроль за «биообъектами» являются неотъемлемой частью ЦОС.
«Авторизация в Wi-Fi-сети ОО должна быть доступна:
для педагогических работников;
с выданных устройств учащимся – в рамках проведения на территории отдельных субъектов Российской Федерации эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды.
При этом учащимся, авторизованным в Wi-Fi-сети ОО, должен предоставляться доступ только к предварительно определенному перечню информационных систем и ресурсов в сфере образования, включая информационные системы платформы цифровой образовательной среды, без предоставления доступа к прочим ресурсам сети Интернет.
3.7. Обеспечение не менее 60% педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, персональным устройством».
То есть более чем половина учителей в российских школах, а также учеников (тут точный процент охвата не указан), получат персональные гаджеты (планшеты или ноутбуки) и должны будут регулярно работать в «образовательной платформе» с использованием Wi Fi. Вынуждены напомнить чиновникам и родителям в сотый раз: в конце июля 2020 г. НМИЦ здоровья детей при РАН и Минздраве опубликовал утвержденное после серьезного экспертного согласования (в том числе комиссией РАН) руководство - «Гигиенические нормативы и специальные требования к устройству, содержанию и режимам работы в условиях цифровой образовательной среды в сфере общего образования» . Создание научно обоснованного документа курировал член-корреспондент РАН, экс-глава НИИ гигиены и здоровья детей Владислав Кучма, и он изначально планировался как проект будущих СанПиНов по ДОТ и электронному обучению. Так вот, в нем прямым текстом говорится о необходимости полного запрета Wi-Fi в начальной школе, а также не рекомендуется использование беспроводной связи в старших классах, и если младшие и старшие классы обучаются в одном здании, использовать там Wi-Fi также недопустимо. (подробнее, см. материал РИА «Катюша» по теме ).
Председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук, член научно-консультативного комитета Международной программы по неионизирующим излучениям ВОЗ, эксперт IARC (Международное агентство по изучению рака), лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, соавтор книги «Сотовая связь и здоровье» Олег Григорьев убежден: неограниченное массовое покрытие Wi Fi (беспроводным интернетом) всех российских школ в рамках нового стандарта Минпросвета несет прямую угрозу здоровью детей, влечет за собой научно-экспериментально доказанные негативные последствия: повышенный риск онкологии, провоцирование астено-вегетативных заболеваний и др. :
«Заявляю как радиобиолог с огромным опытом, как эксперт ВОЗ и IARC: электромагнитное поле Wi Fi — это риск функциональному состоянию, здоровью и когнитивным функциям детей. Для детей до 5-го класса Wi Fi должен быть полностью исключен. Остальным возрастам — ограничен, но всю полноту ответственности за риски должна нести администрация школы. В принципе, большего неспециалистам знать не нужно — суть я озвучил предельно ясно.
Вопрос электромагнитных «детских» норм давно остро стоит на повестке дня, даже отраслевая наука под крылом Минцифры выступает за такую регламентацию. Если (наши власти, чиновники от образования, Роспотребнадзор и т.д.) хотят детей видеть идиотами - тогда пусть ставят Wi Fi в школах. Это вовсе не фигуральное выражение в данном случае. Если они хотят увеличивать риск онкологии и комплекс астено-вегетативных заболеваний — то же самое.
И еще один важный момент — сейчас любят замыливать эту тему дискуссиями с участием непрофессионалов. Мне кажется, дискуссии по сугубо научным вопросам, в которых участвуют люди без специального образования, не целесообразны. (Властям) необходимо принимать точку зрения экспертов. В Российской Федерации я — единственный член рабочих групп ВОЗ и Международного агентства по изучению рака в области гигиены неионизирующих излучений, в том числе с решающим голосом по критериям канцерклассификации радиочастот в периоде 2020-2024 гг. Очень надеюсь, что к ученым наконец начнут прислушиваться», - четко выразил Григорьев свою позицию.
То есть безусловный вред здоровью детей от радиоизлучения Wi Fi полностью доказан выдающимися учеными-гигиенистами, однако авторы проекта приказа и далее требуют от школ в целях «соответствия стандарту» ставить везде роутеры и налаживать новые беспроводные сети, пользуясь обновленными «резиновыми» СанПиНами от Роспотребнадзора, которые создавались, как будто, чтобы калечить, а не охранять здоровье наших детей.
Перейдем к пунктам Стандарта, нагло лоббирующим лимиты на цифровое антиобразование:
«3.4. Оснащение не менее чем 25% учебных кабинетов ОО средствами организации ВКС для применения дистанционных образовательных технологий и (или) средствами видеонаблюдения для контроля за процедурой проведения ГИА и базовой безопасности образовательного процесса.
4.Применение созданной инфраструктуры обеспечивает:
для 100% образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в библиотеке цифрового образовательного контента размещен цифровой образовательный контент, доступный онлайн и бесплатный для учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников ОО;
100% педагогических работников имеют доступ к сервисам для работы с цифровым образовательным контентом;
100% учащихся имеют доступ к сервисам для работы с цифровым образовательным контентом;
не менее 50% педагогических работников используют сервисы для работы с цифровым образовательным контентом;
не менее 50% педагогических работников имеют техническую возможность осваивать дополнительные профессиональные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».
Никаких компромиссов – от половины учителей в обязательном порядке требуют использовать при обучении цифровой контент, а возможность его применения должны быть реализована на 100% во всех школах, с охватом всех образовательных программ. Такая вот заготовка на будущее от чиновников-оцифровщиков.
«Не менее 20% занятий проводится с использованием цифрового образовательного контента;
не менее 10% лабораторных и практических работ проводится с использованием цифрового образовательного контента;
не менее 10% занятий проводится с использованием компьютерного класса».
Если сложить эти обязательные для занятий «квоты» на цифру, увидим, что совсем скоро тихой сапой почти половина (40%) школьных «уроков» будет проходить на цифровых платформах – здесь все осталось неизменным по сравнению с ранним Стандартом. Никакой добровольностью выбора формы обучения (дистант и ЭСО – явно не очка), которая должна быть у родителей по закону, тут и не пахнет. Также мы видим явное несоответствие названия, заявленных целей проекта приказа с его содержанием – как видим, он охватывает в том числе и организацию образовательного процесса, задавая жесткие нормативы по «цифровым урокам» в каждой школе, погружая в цифру учеников и педагогов, хотя заявлен он изначально как Стандарт оснащения школ современным оборудованием.
Что касается видеослежки в школах и на прилегающих территориях, можно отметить серьезные послабления по сравнению с первым документом. (Должно же тут быть хоть что-то позитивное!) В технических требованиям к камерам в стандарте «Цифровая школа» ранее было прописано: «система видеоаналитики должна позволять в круглосуточном режиме осуществлять мониторинг образовательного процесса, а также осуществлять распознавание лиц…», «система видеоаналитики обеспечивает мониторинг учащихся на основе бесконтактной биометрической идентификации по лицам с использованием IP-видеокамер», «дополнительный тип идентификаций по эмоциям (радостный, нейтральный, сердитый, грустный)». Теперь же говорится о необходимости реакции камер слежения на «движение и неавторизованное отключение» - то есть поведенческая биометрия и вообще распознавание лиц перестали быть приоритетом. Впрочем, оставляется возможность перепрограммировать систему наблюдения удаленно, так что не будем радоваться раньше времени.
При этом не убрана возможность следить за школьниками через камеры для видеоконференцсвязи в классах – просто «в целях контроля за безопасностью образовательного процесса», что является грубым нарушением ряда статей Конституции (право на личную и семейную тайну, недопустимость обработки ПД без согласия гражданина).
Наконец, еще одним важным заинтересовавшим нас блоком является оснащение школьных классов (не менее 30%) «средствами отображения информации». Что же они собой представляют?
«33. Средства отображения информации в учебных кабинетах могут состоять из следующих устройств:
интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением;
телевизор с функцией Smart TV c возможностью подключения по Wi-Fi;
УКФ-проектор с настенным креплением, магнитно-маркерная поверхность».
Мы зашли на сайт одной частной российской компании, поставляющей оборудование для ЦОС – и были шокированы. Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением контора предлагает закупать школам за… полмиллиона рублей.
А теперь представим себе гешефт поставщиков оборудования (и чиновников – за откаты на заключенные госконтракты), если такое устройство требуется купить в каждый третий класс школы (!). Баснословный бизнес буквально из ничего. И сразу же возникает вопрос по сертификации данных устройств для безопасного использования в школе. По сути, это огромный компьютер, моноблок. Процитируем отрывок из интервью эксперта Олега Григорьева «Катюше» от февраля 2020 г. :
«Согласно Единым санитарным требованиям Евразийской экономической комиссии, компьютерное оборудование отнесено к разделу 7, в котором оно классифицировано как производственное, соответственно – не предназначенное для использования в школах. Тут не может быть двойного толкования. Вопрос разбирался на комиссии по программе многоцентровых исследований, в прошлом году в научно-практическом рецензируемом журнале выходила большая статья на эту тему («Вопросы школьной и детской медицины и здоровья», 2-2019, стр. 4 «О программе многоцентровых исследований по обеспечению безопасных для здоровья детей цифровых образовательных технологий»). То же самое касается точек Wi-Fi – в соответствии с нормативными документами их даже формально нельзя использовать в учебных организациях».
Какие еще нужны доказательства для понимания, что «цифровые трансформаторы» традиционного образования не остановятся, пока не распространят цифроэксперимент в школах на всю страну, а занятия с живым учителем оставят для «избранных» - наследников людеардеров, в соответствии со взглядами главного трансгуманиста во власти Дмитрия Пескова ? Но это палка о двух концах. Заметим, что раз нет общественного обсуждения, учета мнений и объяснений для родителей с их стороны, то и родители имеют полное право отказаться от такой «образовательной услуги». И если в каждой школе найдется хотя бы 5-6 активных мам и пап, общающихся в реале, распространяющих информацию и заявляющих о своих правах, все их планы разрушатся. Давайте уже переходить от слов к делу.
РИА Катюша
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