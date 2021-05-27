Стандарт «Цифровая школа 2.0» от Кравцова и Шадаева: Правительство продолжает вытеснять из школы традиционное образование 





В начале мая на правительственном портале нормативно-правовых актов был опубликован проект приказа Минпросвета и Минцифры «Об утверждении стандарта оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах РФ, на территории которых проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС)…». Это практически полный римейк более раннего документа от тех же персонажей, который мы охарактеризовали как «антиутопия наяву» . В новой версии, которую наверняка будут проталкивать в ближайшее время (благо для авторов, приказ не требует даже формального общественного согласования), из значимого убрали только поведенческую биометрию видеокамер слежения. Все остальное – лимиты для использования «цифрового образовательного контента», охват вредным Wi Fi каждого угла школы, выдача ученикам и учителям персональных гаджетов с «образовательными платформами» и входом только через ЕСИА – цифровизаторы оставили неизменным. Если вменяемые родители, педагоги и директора не будут саботировать эти «рекомендации», мечта форсайтщиков-трансгуманистов скоро осуществится.



Разработанный цифрочиновниками приказ должен вступить в силу с 1 сентября 2021 года, а разработан документ «в целях унификации подхода к техническому оснащению ОО, формирования ИТ-инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, к сети Интернет, а также создания условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечения базовой безопасности образовательного процесса».

Короче говоря,А что же такое «базовая безопасность образовательного процесса»? Она внесена в Стандарт в отдельном определении - это «соответствие сервисов обеспечения безопасности ОО требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Минпросвета и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Минпросвета, утвержденных соответствующим постановлением Правительства и приказом министерства. Это правовые основы для превращения школы в режимный объект, нашпигованный камерами слежения, которыми, кстати, в Минпросвете было запланировано нашпиговать школы задолго до трагедии в казанской школе , до общего нагнетания истерии страха чиновниками и официозными СМИ.Также авторы намерены использовать Стандарт для «обеспечения равного доступа к образовательному процессу для учащихся вне зависимости от места их проживания», что отсылает нас кНам всячески дают понять, что Минпросвет не собирается далее в массовом обучении делать ставку на очную форму в аудитории школа с живым учителем.Какой же видят «школу 21 века» эти господа-чиновники и чем это отличается от видения трансгуманиста Германа Грефа – «образование» без учителя, заданий и экзаменов?Единый сервис авторизации пользователей (так он назван в Стандарте) - «Сервис, обеспечивающий авторизацию пользователей Wi-Fi-сетей ОО, позволяющий идентифицировать и аутентифицировать пользователей через ЕСИА и обеспечивающий централизованное выполнениеобновления микропрограмм и настроек установленных на объектах точек беспроводного доступа». Это еще один крутой заход – то есть каждый подключающийся к школьному интернету должен быть идентифицирован через ЕСИА и иметь учетку на странице госуслуг.Тотальный учет и контроль за «биообъектами» являются неотъемлемой частью ЦОС.То есть более чем половина учителей в российских школах, а также учеников (тут точный процент охвата не указан), получат персональные гаджеты (планшеты или ноутбуки) и должны будут регулярно работать в «образовательной платформе» с использованием Wi Fi. Вынуждены напомнить чиновникам и родителям в сотый раз: в конце июля 2020 г. НМИЦ здоровья детей при РАН и Минздраве опубликовал утвержденное после серьезного экспертного согласования (в том числе комиссией РАН) руководство -Создание научно обоснованного документа курировал член-корреспондент РАН, экс-глава НИИ гигиены и здоровья детей Владислав Кучма, и он изначально планировался как проект будущих СанПиНов по ДОТ и электронному обучению. Так вот,(подробнее, см. материал РИА «Катюша» по теме ).Председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук, член научно-консультативного комитета Международной программы по неионизирующим излучениям ВОЗ, эксперт IARC (Международное агентство по изучению рака), лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, соавтор книги «Сотовая связь и здоровье» Олег Григорьев убежден: неограниченное массовое покрытие Wi Fi (беспроводным интернетом) всех российских школ в рамках нового стандарта Минпросвета несет прямую угрозу здоровью детей, влечет за собой научно-экспериментально доказанные негативные последствия: повышенный риск онкологии, провоцирование астено-вегетативных заболеваний и др. - четко выразил Григорьев свою позицию.То есть безусловный вред здоровью детей от радиоизлучения Wi Fi полностью доказан выдающимися учеными-гигиенистами, однако авторы проекта приказа и далее требуют от школ в целях «соответствия стандарту» ставить везде роутеры и налаживать новые беспроводные сети, пользуясь обновленными «резиновыми» СанПиНами от Роспотребнадзора, которые создавались, как будто, чтобы калечить, а не охранять здоровье наших детей.Перейдем к пунктам Стандарта, нагло лоббирующим лимиты на цифровое антиобразование:Никаких компромиссов – от половины учителей в обязательном порядке требуют использовать при обучении цифровой контент, а возможность его применения должны быть реализована на 100% во всех школах, с охватом всех образовательных программ. Такая вот заготовка на будущее от чиновников-оцифровщиков.Если сложить эти обязательные для занятий «квоты» на цифру, увидим, что совсем скоро тихой сапой почти половина (40%) школьных «уроков» будет проходить на цифровых платформах – здесь все осталось неизменным по сравнению с ранним Стандартом. Никакой добровольностью выбора формы обучения (дистант и ЭСО – явно не очка), которая должна быть у родителей по закону, тут и не пахнет. Также мы видим явное несоответствие названия, заявленных целей проекта приказа с его содержанием – как видим,Что касается видеослежки в школах и на прилегающих территориях, можно отметить серьезные послабления по сравнению с первым документом. (Должно же тут быть хоть что-то позитивное!) В технических требованиям к камерам в стандарте «Цифровая школа» ранее было прописано:Теперь же говорится о необходимости реакции камер слежения на «движение и неавторизованное отключение» - то естьВпрочем, оставляется возможность перепрограммировать систему наблюдения удаленно, так что не будем радоваться раньше времени.При этом не убрана возможность следить за школьниками через камеры для видеоконференцсвязи в классах – просто(право на личную и семейную тайну, недопустимость обработки ПД без согласия гражданина).Наконец, еще одним важным заинтересовавшим нас блоком является оснащение школьных классов (не менее 30%) «средствами отображения информации». Что же они собой представляют?Мы зашли на сайт одной частной российской компании, поставляющей оборудование для ЦОС – и были шокированы. Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением контора предлагает закупать школам за… полмиллиона рублей.А теперь представим себе гешефт поставщиков оборудования (и чиновников – за откаты на заключенные госконтракты), если такое устройство требуется купить в каждый третий класс школы (!). Баснословный бизнес буквально из ничего. И сразу же возникает вопрос по сертификации данных устройств для безопасного использования в школе. По сути, это огромный компьютер, моноблок. Процитируем отрывок из интервью эксперта Олега Григорьева «Катюше» от февраля 2020 г. Какие еще нужны доказательства для понимания, что «цифровые трансформаторы» традиционного образования не остановятся, пока не распространят цифроэксперимент в школах на всю страну, а занятия с живым учителем оставят для «избранных» - наследников людеардеров, в соответствии со взглядами главного трансгуманиста во власти Дмитрия Пескова ? Но это палка о двух концах. Заметим, что раз нет общественного обсуждения, учета мнений и объяснений для родителей с их стороны, то и родители имеют полное право отказаться от такой «образовательной услуги». И если в каждой школе найдется хотя бы 5-6 активных мам и пап, общающихся в реале, распространяющих информацию и заявляющих о своих правах, все их планы разрушатся. Давайте уже переходить от слов к делу.РИА Катюша