В Екатеринбурге для детей приезжих выделили отдельную школу - русские в ней учиться не будут.

«Не знают русского», - под этим предлогом детей вынужденных русских переселенцев чиновники не пускают в школу. Девочки и мальчики доказали обратное: на родном языке записали обращение к Владимиру Путину - просят им помочь начать учебный процесс.

Все это происходит на фоне того, что из Екатеринбурга сообщают: детям мигрантов выделили отдельную школу, в которую не будут принимать русских.

Дети даже записали видеообращение к Путину в котором они говорит, что никакого другого языка кроме русского не знают, но в школы их всё равно чиновники от образования не пускают.

Казалось бы, бред! Абсурд! Почему это стало возможно? Политолог Вадим Трухачев предполагает: «Судя по всему какие-то русофобы намеренно это делают».

Роликами с нами поделилась общественный активист и блогер Алия Толстых, которая сама приехала в Россию из Казахстана и занимается здесь, в том числе проблемами русских детей, которые приезжают из других стран, и сталкиваются с чудовищным отношением бездушных чиновников:«Я приехал на свою историческую Родину, чтобы получать знания, но меня все равно не берут в школу и считают, что я мигpaнт, который не знает русский язык!» - объясняет общую проблему один из детей.

Военный волонтер и блоге Роман Алехин предлагает:«Надо проверить все учреждения, где русских детей, для которых русский язык - родной, прогоняли через процедуру экзамена для мигрантов, и привлечь к уголовной ответственности всех, кто не зачислил русских детей в наши русские школы.

Обращение детей к Путину вышло на фоне того, что в ряде крупных российских городов уже появляются школы, где русских детей и детей коренных народов РФ практически нет.

Маргарита, 14 лет. Москве чиновники тоже посчитали ее мигрантом.

Военкор «Синяя Z Борода» расскзывает, что в Екатеринбурге власти набрали в школу 149 исключительно детей мигрантов, а всех русских перевели в 148 школу:

«А это зачем? Понятно - чтобы избежать межнациональных конфликтов. Но в итоге получится точно утратить любую надежду на то, что наступит хоть какая-то интеграция. А ведь из этой школы выйдут со 100% вероятностью сразу несколько этнических ОПГ в стадии становления. Связи окрепнут именно там».

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова полностью согласна с военкором:

«Узнала, что в Свердловской области намеренно укомплектовали одну из школ в Екатеринбурге - 149-ю - исключительно детьми мигрантов. На мой взгляд, такая сегрегация и создание школ из детей мигрантов - прямое нарушение прав человека. Во-первых, эти дети, общаясь только между собой, имеют мало шансов получить наш культурный код. То есть мы учим за свои деньги представителей другой культуры, и эти дети выйдут в российское общество с чужим культурным кодом, и будут этим кодом шатать нашу страну. А, во-вторых, это самая настоящая сегрегация - делить учеников по национальности. В опасные игры играют».

Фото из материла портала E1.RU «Я не понимаю по-русски». Как мамы в хиджабах ведут детей в самую многонациональную школу в Екатеринбурге. Источник: Владислав Лоншаков"

Тем временем, из Новосибирской области пришла информация о том, что «профессиональным льготникам из Средней Азии», не имеющим полисов ОМС, за год было оказано помощи на 0,5 млрд рублей. По всей стране — на 61 млрд руб. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель «Союза отцов и семей Новосибирской области» Сергей Майоров:

«На эти деньги можно было бы построить 50 школ. Их можно было бы направить на тех, кто хочет рожать детей, на детей, которые здесь родились и выросли».

Депутат Госдумы Александр Аксененко также привел статистику по миграции. По его данным, с 2000 года более 5 млн мигрантов получили российское гражданство. В 2024 году в Россию въехали 568 тысяч мигрантов — максимум с 1995 года. Около 40% из них, по его словам, могут получить гражданство. При этом, по опросам, только 28% приехавших планируют работать. 26% не принимают российские ценности и намерены придерживаться своих традиций.

И снова гнобят именно русских...

