Вредно ли подростку пользоваться дезодорантом? Отвечает дерматолог

Дерматолог DocDeti Анна Трушина объяснила проекту Дети Mail, с какого возраста ребенок может использовать дезодорант или антиперспирант и не опасно ли это для здоровья.
У детей пот обычно не имеет выраженного запаха.полового созревания под влиянием гормональных изменений потоотделение усиливается, что может вызывать дискомфорт у ребенка.
Чаще всего необходимость в таких средствах возникает в возрасте 11–13 лет, но иногда это происходит раньше — в 8–9 лет. Это может быть одним из первых признаков приближающегося переходного возраста.
Апокриновые потовые железы, расположенные в области подмышек и паха, в ответ на физические нагрузки, эмоциональные переживания или повышение температуры воздуха начинают активно работать. А непосредственно неприятный запах возникает из-за взаимодействия пота с бактериями на коже.
Четких возрастных ограничений для начала использования дезодорантов или антиперспирантов нет: их применение считается безопасным для детей подросткового и предподросткового возраста.
Кстати, дезодоранты не уменьшают потоотделение, а лишь маскируют или нейтрализуют запах пота. А антиперспиранты временно блокируют потовые железы, снижая количество выделяемого пота. Есть и комбинированные средства.
Бояться дезодорантов или антиперспирантов не нужно:
Только будьте внимательны: если у вашего ребенка чувствительная кожа, есть склонность к кожным заболеваниям или аллергическим реакциям, выбирайте средства с пометкой «для чувствительной кожи», чтобы избежать развития контактного дерматита.
