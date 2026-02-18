РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...
  • ОРЛОВ Святослав
    Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и определяет развитие событий, прогресса страны,...«Мне сказали, что...
  • Олег
    Надо строго наказывать родителей, за плохое поведение выгонять из школы ученика, не нянчится с ними, обнаглели дети и...Школьница с ножом...

Вредно ли подростку пользоваться дезодорантом? Отвечает дерматолог

Не вызывает ли дезодорант рак молочной железы?

Редактор, мама двух девочек
Подросток
Источник: Freepik

Дерматолог DocDeti Анна Трушина объяснила проекту Дети Mail, с какого возраста ребенок может использовать дезодорант или антиперспирант и не опасно ли это для здоровья.

У детей пот обычно не имеет выраженного запаха.

Однако с началом полового созревания под влиянием гормональных изменений потоотделение усиливается, что может вызывать дискомфорт у ребенка.

Чаще всего необходимость в таких средствах возникает в возрасте 11–13 лет, но иногда это происходит раньше — в 8–9 лет. Это может быть одним из первых признаков приближающегося переходного возраста.  

Апокриновые потовые железы, расположенные в области подмышек и паха, в ответ на физические нагрузки, эмоциональные переживания или повышение температуры воздуха начинают активно работать. А непосредственно неприятный запах возникает из-за взаимодействия пота с бактериями на коже.  

Четких возрастных ограничений для начала использования дезодорантов или антиперспирантов нет: их применение считается безопасным для детей подросткового и предподросткового возраста. 

Кстати, дезодоранты не уменьшают потоотделение, а лишь маскируют или нейтрализуют запах пота. А антиперспиранты временно блокируют потовые железы, снижая количество выделяемого пота. Есть и комбинированные средства. 

Бояться дезодорантов или антиперспирантов не нужно:

  • Они не мешают выведению токсинов из организма.  

  • Не вызывают рак молочной железы.  

  • Не провоцируют болезнь Альцгеймера, даже если в их составе есть соли алюминия (современные исследования не подтверждают связь алюминия с этим заболеванием).

      

Решение о начале использования принимают ребенок и родители, исходя из индивидуальных потребностей. Выбирать лучше то средство, которое ребенку будет удобно и комфортно использовать.  

Только будьте внимательны: если у вашего ребенка чувствительная кожа, есть склонность к кожным заболеваниям или аллергическим реакциям, выбирайте средства с пометкой «для чувствительной кожи», чтобы избежать развития контактного дерматита. 

Ссылка на первоисточник
наверх