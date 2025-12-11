Почему утки не промокают: объяснение для детей и советы родителям

Когда перья сухие, утке тепло, потому что воздух между ними удерживает тепло тела. Если бы утка промокла, вода вытянула бы тепло и птице стало бы очень холодно.

Кроме того, мокрые перья делают тело тяжёлым, а значит — сложно взлетать и быстро плавать. Поэтому утка так тщательно ухаживает за собой каждый день.