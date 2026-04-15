Педагоги Полысаево бьют тревогу: новый регламент грозит обрушить зарплаты учителей

Напряженная ситуация разворачивается в одной из школ города Полысаево, где педагогический коллектив выступил с громким заявлением о нарушении своих трудовых прав.

Причиной недовольства стало грядущее сокращение выплат, которое, по мнению учителей, не сопровождается адекватным пересмотром их рабочей нагрузки.

С мая 2026 года вступает в силу новый регламент, который, как утверждают педагоги, существенно урежет их доходы, несмотря на сохранение прежнего объема работы.

Основной удар придется на ключевые надбавки, которые составляют значительную часть заработка учителей. Базовые оклады, которые, к слову, не индексировались уже два года и колеблются в пределах 10-15,3 тысячи рублей, останутся прежними.

Однако компенсации за проверку тетрадей и заведование кабинетами, по словам педагогов, упадут вдвое. Также ожидается снижение доплаты за работу в профильных классах с нынешних 25% до 15%.

В то же время, учебная нагрузка на коллектив остается неизменной, что вызывает справедливое возмущение.

Ситуация не осталась незамеченной. Администрация Ленинск-Кузнецкого округа совместно с региональным министерством образования уже инициировали проверку по факту заявления учителей.

Ожидается, что результаты проверки будут озвучены в кратчайшие сроки. Юрист Максим Ковалёв, комментируя ситуацию, подчеркнул, что одностороннее изменение условий оплаты труда без согласия работников может являться прямым нарушением их прав.

Общественное внимание к подобным трудовым конфликтам всегда велико, ведь они напрямую влияют на социальную стабильность и потребительскую активность населения.

Ситуация в Полысаево находится под пристальным контролем профильных ведомств. В рамках проверки будет тщательно изучена правомерность отсутствия индексации окладов педагогов, а также законность изменений в системе компенсаций и доплат.

На фоне этих событий возникают и закономерные вопросы. Так, размер доплат за проверку тетрадей, как правило, регулируется локальными актами образовательного учреждения и должен обсуждаться с представителями профсоюза.

Индексация окладов педагогов является прямой обязанностью работодателя, а минимальная заработная плата учителей в Кузбассе не может опускаться ниже регионального прожиточного минимума.

В случае, если нагрузка растет, а зарплата снижается, педагоги имеют полное право обратиться за разъяснениями и защитой своих прав к руководству школы, министерству образования, в Роструд или прокуратуру.