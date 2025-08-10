«Это миф»: Учителя не поверили министру Кравцову, что у них высокие зарплаты

Министерство просвещения России установило норму рабочих часов в неделю за ставку зарплаты для учителей с учетом их специальности, об этом сообщает РИА «Новости». Согласно документу, норма преподавательской работы составляет 18 часов в неделю.

В ведомстве отметили: «Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией».

Норма в 36 часов устанавливается воспитателям дошкольных учреждений, педагогам-психологам, социальным педагогам. 30 часов будут обязаны работать старшие воспитатели и инструкторы по физкультуре. 25 часов в неделю составляет норма для воспитателей, работающими с детьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).

Концертмейстеры и музыкальные руководители будут обязаны работать 24 часа в неделю, 20 часов норма составляет у педагогов-дефектологов и логопедов.

Продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и специальности работника, а объем нагрузки определяется с началом каждого учебного года.

Слагаемые зарплаты

Заработная плата педагога формируется из 4 компонентов: основной составляющей — проведение уроков, проверка тетрадок, кружки и доп. занятия. Далее — стимулирующая надбавка, назначаемая на основе параметров, установленных управляющим советом школы, обычно это высокие баллы учеников на ЕГЭ, проф. стаж учителя и его участие в программах повышения квалификации.

Третьей составляющей является компенсационная часть — надбавка, например, за работу с детьми, имеющими ОВЗ. И замыкают список премиальные выплаты, они присваиваются педагогу по решению школьного совета за выдающиеся достижения.

Сомнительное новшество

О зарплатах учителей, мифах и мелочах данной установки «Свободной Прессе» рассказал историк, кандидат психологических наук, заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«СП»: Сколько в среднем получают учителя?

— В Москве педагог может получать от 60 до 130 тысяч, в Санкт-Петербурге поменьше, на Чукотке аналогично и в Ненецком АО.

На Северном Кавказе одна из самых низких зарплат, 18 тыс. рублей, получается — тысяча рублей за час с установленной нормой.

«СП»: В Ингушетии, согласно данным Росстата за 2023 год, зарплата учителя составила 25 959 рублей.

— Это так пишут, все равно добавляют, хорошо: пусть 25, 30, 40 тысяч рублей, но какую из этих цифр не возьми, а все равно она мала.

«СП»: Говорят, у учителей сейчас хорошие заработки, так ли это?

— Это миф: условно говоря, мы берем изможденного учителя, который 40 часов ведет уроки, возьмем его зарплату в 120 тысяч и будем повсюду о ней говорить.

А рядом с ним 50 человек в российских регионах, которые получают другую зарплату.

И мы ухватились за этих «персонажей», они действительно существуют, они не вымышленные. Но что они собой представляют: изможденные, изнуренные и относящиеся к своей профессии прохладно.

Потому что есть два варианта, когда много рабочих часов: можно все выполнять ответственно и тогда грозят выгорание и измождение.

А можно набрать часов, как делают некоторые физкультурники: бросили мяч в зал, сами в гаджеты или выходят в коридор. Так можно и 10 уроков провести, но это разве будут уроки?

«СП»: Заработок учителя зависит от региона и объема работы?

— Да, от объема работы, это закреплено.

«СП»: Что вы думаете об установлении данной нормы?

— Это не новшество. У Минпроса такая традиция: выдавать старое за новое, либо добавив какую-то деталь, либо включить новый формат, а сам сегмент оставить без изменений, либо просто подтвердить то, что уже подтверждено, но с риторикой сегодняшнего дня.

Возможно, какие-то аспекты здесь скрыты. Представляется публике одно, а процедурные аспекты — главные в этом, скрывают.

«СП»: В июне этого года на ПМЭФ Сергей Кравцов анонсировал изменения в зарплатах учителей, это новшество?

— Была такая тема. Знакомство с новой системой оплаты труда распространяли по школам под роспись. Опять же, какая она новая?

Еще около 10 лет назад, вводили различные сегменты: стимулирующая выплата, базовая, компенсационная.

А Кравцов считает, что он анонсировал новшество. Возможно, новое в этом заключается в «закулисном аспекте». А какой это скрытый аспект?

Только сокращение, красиво преподнесенное: как говорят директора, формула расчета существует, вы в неё не вникаете, главное, что меньше не станет.

Такой тезис успокоения для педагогов: меньше не станет, значит, и так небольшая у многих зарплата и мы будем думать не об увеличении. И вот эти выплаты: компенсационная, стимулирующая — одна перейдет в другую. Все эта система выплат существует года с 2012-го.

Возможно, сейчас эти выплаты переструктурируют, но это новшеством не назовешь. Министра будут убеждать в том, что с оплатой учителей теперь все по-другому.

Уведут в «пространство тумана», где мы растеряемся и признаемся, что система, анонсированная Кравцовым новая. Когда затуманен взгляд, новым может показаться и старое.