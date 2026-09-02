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Венские вафли с бананом и клубникой

Бананово-клубничные вафли приготовить не сложнее, чем обычные. Зато они будут с приятным банановым послевкусием, легкой кислинкой клубники. Если банан сладкий, то сахара понадобится не много. Клубнику можно взять как свежую, так и замороженную, которую нужно будет разморозить перед использованием.

Ингредиенты

Банан спелый - 1 шт.

Клубника - 80 г

Яйца - 1 шт.

Мука пшеничная - 140 г

Разрыхлитель - 0,3 ч.л.

Сахар - 30 г

Крахмал картофельный - 20 г

Растительное масло - 2 ст.л.

Соль - 1 щепотка

  • 233 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 4.85
  • Ж: 6.31
  • У: 39.51

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите продукты для приготовления венских вафель с бананом и клубникой. Замороженную клубнику разморозьте.

 

Фото 1

 

 

Спелый банан очистите, поломайте на кусочки, положите в миску, добавьте клубнику.

 

Фото 2

 

 

Перемешайте, разомните вилкой.

 

Фото 3

 

 

Вбейте яйцо, всыпьте сахар, влейте растительное масло, добавьте щепотку соли.

 

Фото 4

 

 

Взбейте блендером до однородной массы.

 

Фото 5

 

 

Добавьте просеянную пшеничную муку и крахмал.

 

Фото 6

 

 

Перемешайте. Тесто должно быть в меру густым.

 

Фото 7

 

 

Разогрейте электровафельницу. Если необходимо, то смажьте панели тонким слоем растительного масла и положите порцию теста.

 

Фото 8

 

 

Выпекайте вафли до румяности. Время выпечки будет зависеть от мощности прибора.

 

Фото 9

 

 

Испеченные вафли перекладывайте для охлаждения на решетку.

 

Фото 10

 

 

По желанию венские вафли с бананом и клубникой можно посыпать сахарной пудрой.

 

Фото 11

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 12

 

 

Венские вафли с бананом и клубникой, рецепт с фото
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