Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите продукты для приготовления венских вафель с бананом и клубникой. Замороженную клубнику разморозьте.
Спелый банан очистите, поломайте на кусочки, положите в миску, добавьте клубнику.
Перемешайте, разомните вилкой.
Вбейте яйцо, всыпьте сахар, влейте растительное масло, добавьте щепотку соли.
Взбейте блендером до однородной массы.
Добавьте просеянную пшеничную муку и крахмал.
Перемешайте. Тесто должно быть в меру густым.
Разогрейте электровафельницу. Если необходимо, то смажьте панели тонким слоем растительного масла и положите порцию теста.
Выпекайте вафли до румяности. Время выпечки будет зависеть от мощности прибора.
Испеченные вафли перекладывайте для охлаждения на решетку.
По желанию венские вафли с бананом и клубникой можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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