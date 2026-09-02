Венские вафли с бананом и клубникой

Бананово-клубничные вафли приготовить не сложнее, чем обычные. Зато они будут с приятным банановым послевкусием, легкой кислинкой клубники. Если банан сладкий, то сахара понадобится не много. Клубнику можно взять как свежую, так и замороженную, которую нужно будет разморозить перед использованием.

Ингредиенты Банан спелый - 1 шт. Клубника - 80 г Яйца - 1 шт. Мука пшеничная - 140 г Разрыхлитель - 0,3 ч.л. Сахар - 30 г Крахмал картофельный - 20 г Растительное масло - 2 ст.л. Соль - 1 щепотка 233 кКал

1 ч. Б: 4.85

4.85 Ж: 6.31

6.31 У: 39.51

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