Почему родителям не о чем поговорить с ребенком и как исправить ситуацию

Общение многих родителей с детьми состоит из нескольких банальных ежедневных фраз. Но, если вы хотите это исправить, то есть способы.

Не стоит считать, что ребенок не может быть собеседником. Нужно лишь уметь находить общие темы и правильно строить диалог.

Психологи собрали несколько способов наладить общение как с ребенком, так и с подростком.

Истории

Вы можете рассказывать различные истории, как веселые, так и поучительные.

Особенно детям интересно слушать истории из жизни родителей, даже если они в этом не признаются.

Это хороший метод не только поговорить с чадом и развлечь его, но и поделиться с ним своим жизненным опытом.

Новости

С детьми можно и нужно делиться новостями, которые происходят как в окружении, так и во всем мире.

Но важно подбирать новости с учетом возраста малыша.

Вы можете высказать свой взгляд на ситуацию и спросить мнение чада.

Вопросы

Зачастую дети задают родителям вопросы, но вы тоже можете задавать вопросы детям. Важно внимательно слушать их ответы и аккуратно исправлять неправильную информацию.

Но не стоит осуждать мнение чада. Ваша задача научить ребенка свободно мыслить и самостоятельно размышлять.

Обсуждение фильмов и книг

Важно выбирать фильмы или произведения, которые интересны ребенку.

Вы можете обсудить проблемы , которые освещаются в произведении.

, которые освещаются в произведении. Также вы можете обсудить поведение главного героя.

Разговоры о чувствах

Не стоит постоянно спрашивать, как дела у подростка, лучше узнайте, какое у него настроение, что его тревожит.

Чтобы подросток проще шел на контакт, вы тоже должны делиться с ним собственными эмоциями и переживаниями.

Познавательные разговоры

Есть любознательные дети, которые хотят знать все, есть и те, кто не любит новую информацию, но любого ребенка можно заинтересовать.

Найдите темы, которые интересны чаду и постепенно давайте ему информацию по этой теме, желательно в виде интересных фактов.

Воспоминания и планы на будущее

Вы можете рассказывать чаду истории из его раннего детства, которые он сам не помнит.

Также вспоминайте совместные веселые и интересные моменты. Вы можете вместе помечтать о будущем, о том, чем вы займетесь, где побываете.

Даже если вероятность побывать в дальних странах мала, все равно не стоит бояться мечтать и приучать к этому детей.

Дети – это отличные собеседники, поэтому не стоит ограничиваться на банальных вопросах. Учите чадо поддерживать разговор и налаживайте отношения с ним.