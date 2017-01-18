Дума vs Президент: лоббисты «Контингента» настраивают Думу против Президента

Сегодня комитет по образованию Государственной Думы намерен рассмотреть скандальный закон об универсальной базе данных «Контингент обучающихся», который был принят Думой и Советом Федерации перед Новым годом, но заблокирован Президентом Владимиром Путиным, наложившим «вето» на этот закон.



Согласно Конституции, в случае одобрения закона профильным комитетом депутаты смогут преодолеть вето Президента собрав конституционное большинство. В случае реализации этого сценария «Контингент» все-таки будет легализован, информация о частной жизни десятков миллионов российских семей станет доступна всем желающим, вплоть до американских педофилов и разведслужб, а Дума с Советом Федерации окончательно выйдут из-под контроля Президента, превратившись в «печатную машинку», которая легализует указания вашингтонского обкома и их агентов в органах власти РФ.



Как уже рассказывала «Катюша, закон о «Контингенте учащихся» предполагал что все данные о российских детях и семьях—и медицинские базы, и «электронные дневники» и «социальные паспорта» с информацией о составе семьи и отношениях в ней –сведут в одну базу, к которой разрешат доступ любым «органам и организациям» - т.е., по сути дела, всем подряд.



Закон был разработан Правительством РФ, а процесс его принятия Думой и Советом Федерации напоминал операцию спецслужб—информация о включении данного вопроса в повестку дня постоянно менялась, и появлялась на сайте Думы за несколько часов до заседаний---чтобы исключить возможность организации пикетов. В итоге обе палаты приняли законопроект № 1048557-6 буквально за два дня, причем практически вся Дума—за исключением Натальи Поклонской и фракции КПРФ, и весь Совет Федерации (кроме Елены Мизулиной) проголосовали «за» законопроект ( подробнее тут и тут ).



Некоторые депутаты потом растерянно говорили знакомым общественникам, что сами не знают как так получилось—либо заявляли что «нас там не было»--и они «не понимают кто нажимал за них на кнопки для голосования». Но растерянность депутатов, в том числе и некоторых представителей Санкт-Петербурга, появилась не сразу—а после того, как Президент Путин, вдохновленный нашей аналитикой, переданной через Елену Мизулину, наложил «вето на этот закон».



Депутатское «переобувание в воздухе» выглядел почти так же комично, как ситуация с другой антинародной провокацией—«законом о шлепках» - который сначала был единогласно принят «Единой Россией» - а вчера –так же дружно отмененный той же самой «партией власти» . Примечательно, что, после пинка от Президента, «прозрел» даже автор и лоббист июньской провокации, Павел Крашенинников—который неожиданно поддержал инициативу об отмене своего же закона.



В случае с «Контингентом» воля Президента была выражена совершенно определенно:



«В соответствии с частью 3 статьи 107 Конституции Российской Федерации отклоняю Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), принятый Государственной Думой 21 декабря 2016 г., одобренный Советом Федерации 23 декабря 2016 г. и направленный Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.



Федеральный закон предусматривает создание государственных информационных систем «Контингент обучающихся» субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системы «Контингент обучающихся».



Полагаю, что Федеральным законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах «Контингент обучающихся» субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системе «Контингент обучающихся», а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность (заявление Президента с официального сайта главы государства).



Казалось бы, депутатам, поставившим свои подписи под скандальным законом, нужно сидеть тише воды и ниже травы, ожидая справедливого разгона за заведомо антиконституционную антинародную активность. Ан нет.



Лоббисты уничтожения тайны семейной жизни, действующие в интересах и по наущению западных фондов, не успокоились. Как удалось узнать РИА «Катюша» от информированного источника в Думе, руководство комитета по образованию не намерено отказываться от лоббирования данной инициативы, и собирается на сегодняшнем заседании рекомендовать палате принять закон о «Контингенте» в первоначальном виде, преодолев вето Президента. Глава этого комитета Вячеслав Никонов даже не считает нужным скрывать своей позиции, разместив на сайте думского комитета по образованию сообщение с таким заголовком: «Глава профильного комитета Вячеслав Никонов считает правильным создание общей базы данных на единой защищенной платформе».



Текст сообщения на сайте комитета.









Кстати говоря, по сведениям наших источников, г-н Никонов, являющийся внуком главы Совнаркома Вячеслава Молотова, давно превратился в агента влияния главного рассадника либеральных идей в России, Высшей школы экономики, возможно, в том числе и потому что сын г-на Никонова—гражданин США.



Именно ВШЭ, возглавляемая мужем главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной Ярославом Кузьминовым, является, наряду со Сколково, главным в стране генератором идей по развалу российского образования (они называют этот процесс реформой). О роли ЦБ в развале российской экономики можно почитать тут и тут.



Такой вот семейный тандем. И Президенту, видимо, пока приходится с этим считаться. Ведь не случайно же вскоре после президентского вето по закону о «Контингенте», Владимир Путин встречался с г-ном Кузьминовым. О чем они там говорили, не известно: на сайте Президента опубликован только отрывок этой беседы.



Но факт остается фактом: буквально на следующий день после встречи Кузьминова с Президентом агент ВШЭ и папа американского гражданина Никонов разместил на своем сайте информацию о предстоящем повторном рассмотрении законопроекта «О контингенте».



Таким образом, рассчитывать на то, что комитет по образованию ГД прислушается к мнению Президента, особенно не приходится. С другой стороны, утверждать что Дума гарантированно преодолеет вето Президента, пойдя на открытый конфликт, пока тоже преждевременно.



Согласно ст. 107 Конституции и гл. 15 Регламента Государственной Думы, после президентского «вето» отклоненный законопроект поступает снова в Думу, на рассмотрение профильного комитета. Который может согласиться с решением Президента об отклонении федерального закона, принять федеральный закон в редакции Президента; создать специальную комиссию для выработки согласованного текста федерального закона либо одобрить федеральный закон в ранее принятой редакции.

В последнем случае (о чем говорят наши источники и что подтверждает процитированное выше сообщение В.Никонова) Дума рассматривает законопроект во внеочередном порядке, с участием полномочного представителя Президента в Государственной Думе, и может принять его не менее чем двумя третями голосов.



Лоббистам «Контингента» нужен именно этот, последний вариант. Но тут у ВШЭ и их агентуры могут быть проблемы: спикер Думы Вячеслав Володин неоднократно проявлял себя верным исполнителем воли Президента, и в данном случае уже заявил свою позицию, объяснив журналистам, почему Президент отклонил «Контингент» и призвав коллег «внимательнее прислушиваться к обществу».



Правда, на основании этого сообщения довольно сложно сделать вывод, понял ли господин спикер правовые аргументы Президента (хотя бы то, что тайна частной жизни у нас пока еще охраняется Конституцией и законом О персональных данных)—но сам факт появления этого интервью обнадеживает. А поскольку спикер ГД прямо предлагает депутатам «расширять взаимодействие парламента с гражданским обществом», предлагаем нашим читателям завалить Думу телеграммами и письмами с требованием поддержать Президента и отклонить закон «О Контингенте учащихся». Образцы писем и адрес можно найти тут http://www.дети-петербург.рф/News/?newsid=1165.



РИА Катюша