Как корабль назовёшь, так он и поплывёт ﻿

Случайно услышал часть интервью ректора МГТУ им. Баумана Михаила Гордина о важности физики в системе образования. В конце ведущая спросила, как бы он отнёсся к предложению пожертвовать в пользу естественных наук, например, русским языком?

Ответ был такой:

- я технарь до мозга костей и кончиков пальцев, но за русский язык перегрызу глотку любому.

Согласен, тоже перегрызу. И вот почему.

***

Преодолеть семантику слова – задача не из лёгких, ибо это есть, по сути, та энергия, которая работает независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Работает, наполняя человека как раз теми смыслами, которые спрятаны внутри языка, незримо формируя нашу ментальность и наше мировоззрение, делая из нас тех, кем мы и являемся. Другими словами, какой язык, такой и народ.

При этом, особо хлопотно с семантикой слов русского языка, имеющего заслуженную славу Великого и Могучего. Ведь в русском, как ни в каком другом, одно корневое слово может нести в себе смыслы, способные легко описать весь мир, в котором живёт человек. И хоть об этом я уже писал неоднократно, повторять не устану. Вот, например, одно из самых мощных корневых слов, жёстко программирующих русскую ментальность – слово Род:

Род, Роды, Роддом, Родители, Родные, Родственники, Родословная, наРод, приРода, плодоРодие, Родник, наРод, Род человеческий, мужской Род, женский Род, средний Род, Род человеческий, уРод, поРода, Родина, бог Род… И, кстати, совсем не даром в пантеоне славянских богов Род стоял на первом месте, ибо именно он создал весь славянский мир, включающий всю планету с её твердью, морями и океанами, а также со всеми живыми тварями.

И это только часть огромного куста однокоренных слов, способных «в одиночку» описать весь мир, окружающий человека, а с учётом правил лингвистики, когда может происходить замена гласных и согласных (Радость, Радетель, Руда, Рядовой, Рождение, Роженица, уРожай...), а также с учётом правил склонения и с применением других частей речи с корнем Род, таких слов в русском языке несколько сотен. Таким образом, для элементарного описания мира, окружающего человека, в русском языке есть слово, по позитивному семантическому богатству которому аналогов нет ни в одном языке на Земле, что каждый легко может проверить.

Вот почему я также не устаю повторять, что одним из главных факторов формирования ментальности народа является Родной язык. Из этого следует, что русская ментальность, формируемая русским языком, во многом базируется на отношении к Роду, что неизбежно оставляет свой след на всех поворотах истории и судьбы народа. Как показала тысячелетняя история России, любой враг и любое явление, способные нанести необратимый вред Роду, встречают на своём пути непреодолимую преграду. И даже если поначалу эту преграду преодолеют, следствием будет лишь более сильная отдача. Такова Великая позитивная семантика Рода, сформировавшего образ непобедимого русского солдата, стойкостью которого восхищались все великие политики и полководцы мира.

Таким образом, имеем сразу два явления, характерные только для русского языка:

1. Все очевидно родственные понятия жёстко объединяются одним корнем (этого правила, к сожалению, нигде не преподают);

2. Иногда, казалось бы, разные понятия и явления вдруг оказываются неразрывно связанными единым смысловым наполнением, как, например, те, в которых используется корень от слова «правда» (Православие, право, правосудие, справедливость, правило, правитель…).

Как ледокол тянет за собой в непроходимых льдах вереницу судов, так и русский язык, своими словами и принципами словообразования, раскрывает смысловые глубины мира и мироустройства.

То же самое, кстати, относится к словам с негативной семантикой, несущей в себе разрушения, как явные, так и скрытые. Таким однозначно является слово «болезнь» и все производные от оного, например, слово «болельщик», обладающее как явной, так и скрытой разрушительной силой.

Есть также слова, обладающие нейтральной семантикой, каковая, впрочем, может иметь то или иное субъективное наполнение в зависимости от предпочтений, убеждений, мировоззрения и даже воспитания.

А сейчас предлагаю протянуть ниточку от языка к геополитике.

Вот говорят: Россия – евразийская держава. Казалось бы, что негативного можно найти в слове Евразия? Ан нет, вот уже как двести лет промежуточное положение между Западом и Востоком будоражит благородные сердца российской интеллигенции, породившей целые поколения западников. Воспетые литературой, они нажили влиятельных противников, однако, как ни парадоксально, ими стали отнюдь не приверженцы Востока, хотя востоковедческая школа в России всегда была сильна и влиятельна. Таковыми противниками изначально выступили славянофилы XIX-го века, которые, к слову, всегда апеллировали именно к божественному происхождению русского языка.

Объяснение простое: западничество, особенно взращённое на европейских ценностях, само себя быстро превратилось в славянофобию, сваливая все беды России на славянскую природную отсталость. Правы они или неправы – не об этом речь, факт заключается в том, что западники, агрессивно настаивающие на европейскости России и регрессивности всего евразийского, так и не смогли переломить ход истории и в результате сами прочно и надолго приобрели у большинства населения устойчивый негативный окрас. Со временем неизбежно вступила в свои права вездесущая психология, когда постоянный негатив, пусть поначалу лёгкий, пусть внешний и сторонний, со временем концентрируется в адресате, тяжелеет и откладывается от поколения к поколению, требуя своей реализации.

Всё изменилось в последнем десятилетии XX века. Вековые нереализованные мечты о человеческой свободе, границы которой устанавливают сами люди, о безусловном приоритете прав личности над правами общества и государства, наконец, о приоритете прав над обязанностями, сработали как перегретый пар. Фактическое безвластие выступило катализатором последующего старта пресловутого разгула демократии и страна погрузилась во тьму 90-х…

О 90-х написано много, смачно и на любой вкус и цвет. Вряд ли мне удастся добавить новых красок, как в ощущениях, так и в живых примерах. Отмечу, на мой взгляд главное: доселе запретные кухонные темы всплыли на поверхность в виде густой и вязкой пены, готовой поглотить любого, независимо от возраста, образования и происхождения. Как следствие – достойные падали, а никчёмные взлетали до небес на собственных частных самолётах, умные оказывались на обочине, а недостойные пролетали мимо на крутых тачках, образованные и заслуженные профессионалы нищенствовали, а шустрые неучи и невежды присели на финансовые потоки, созидатели пытались строить, а гайдаровцы пилили на металлолом уникальное оборудование, солдаты шли в бой, гибли и как могли отстаивали целостность России, а медиапоросль в союзе с продажными политиками «стреляли» им в спину на поражение, бандиты заняли место ментов, а правоохранители заполнили бандитские ниши. Все остальные, не нашедшие себя в приведённых примерах, равнодушно смотрели на происходящее, сочиняли анекдоты и пытались не жить, а выживать, будучи не в силах повлиять ни на что. Кто оказался попроворней, рванул искать счастья на чужбине. Одновременно 90-е стали звёздным часом тех самых западников, дорвавшихся до самых вершин властной пирамиды…

Длилась вся эта вакханалия всего каких-то лет десять, но в результате страна успела оказаться перед пропастью необратимого распада государственности. Глубина пропасти, похоже отрезвила даже первого президента и он принял, как показали дальнейшие события, судьбоносное решение.

Всё произошло естественно и легло на благодатную почву: в воздухе витала усталость народа и готовность перейти от мирных забастовок шахтёров, бюджетников и обманутых дольщиков к наведению порядка собственными силами. Его Величество Русский Род очнулся и начал свою монотонную работу на восстановление потерянного русского мира, последовательно устраняя со своего пути все опасности: разложение армии и снижение обороноспособности, нивелирование промышленного потенциала, сексуальную революцию, разрушающую семейные ценности, экспорт детей за границу, наступление однополых браков и ювенальной юстиции, перманентные атаки на Православие, коррупцию, преступность, пресловутое «современное искусство», оффшорную экономику, финансовую зависимость, физическую разделённость русского народа.

Западники, веками мечтавшие переустроить Россию на свой лад и наконец-то получившие долгожданный шанс, оказались и фактически, и в народном сознании закономерно купированы в пределах пресловутой Болотной площади. Вновь сработала неумолимая семантика русского слова: болото – есть место, где из искры никакого пламени возгореться не может по определению…

Впереди ещё много трудной и созидательной работы, особенно по восстановлению внешних цивилизационных границ русского мира, но прививка от демократического угара, похоже, не прошла даром. Так что, пока жив русский язык и русский Род, будет жить Россия.