Маскируется под насморк. Грипп «Миссури» особенно опасен для детей

В группу риска входят дети, пожилые и пациенты с хроническими заболеваниями.

В группу риска входят дети, пожилые и пациенты с хроническими заболеваниями. freepik.com

В предстоящем эпидемическом сезоне 2026–2027 годов на территории России прогнозируется активное распространение нового варианта гриппа A(H1N1)pdm09 — штамма A/Missouri/11/2025. Этот возбудитель, известный как «свиной грипп», отличается способностью вызывать более тяжёлое течение болезни, особенно у людей, входящих в группы риска.

Обновлённый «свиной грипп»

Штамм A/Missouri/11/2025 представляет собой модифицированную версию вируса, который стал причиной пандемии 2009 года. Он вошёл в состав всех отечественных противогриппозных вакцин на будущий сезон вместе с «гонконгским» вариантом A «Дарвин» и гриппом B «Токио». Медицинское сообщество предупреждает: A(H1N1)pdm09 может приводить к более тяжёлому течению и серьёзным осложнениям.

В сезоне 2026–2027 годов этот штамм включён в состав всех российских вакцин.

Вероятные осложнения

При тяжёлом течении гриппа нередко страдают сердечно-сосудистая, дыхательная и центральная нервная системы. Среди частых последствий: синусит (воспаление придаточных пазух носа); бронхит (воспаление бронхов), отит (воспаление уха, особенно опасное в детском возрасте). обострение хронических болезней у людей с сердечно-сосудистыми, лёгочными и эндокринными патологиями.

Группы риска — дети, пожилые граждане и пациенты с хроническими заболеваниями: у них грипп может протекать особенно тяжело и приводить к осложнениям.

Симптомы гриппа A(Missouri) не имеют специфических отличий от других штаммов. Основные проявления: повышение температуры до 38—40°C, головная и мышечная боль, ломота в теле, выраженная слабость, сухой кашель, першение в горле.

Профилактика

Наиболее эффективным способом профилактики гриппа остаётся вакцинация. Ее рекомендуется провести, не мешкая.