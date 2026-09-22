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Полезное овсяное печенье: простой рецепт

Без искусственных подсластителей и других вредных добавок.

Гид по материнству и детству
овсяное печенье
Источник: Unsplash

Вариаций полезного овсяного печенья без сахара, муки и масла существует множество. Вот два простых рецепта. Первый: разомните вилкой 2 спелых банана, всыпьте к ним стакан овсяных хлопьев, хорошо перемешайте, сформируйте шарики или лепешки, выложите на противень, застеленный ковриком или бумагой для выпечки.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Второй: смешайте стакан овсяных хлопьев, 200 г творога, половину тертого яблока и один банан. Из получившейся густой и липкой массы сформируйте печенье.

Диета современного ребенка содержит, как правило, много сахара: во фруктовом соке, шоколадном молоке, сладких мюсли и батончиках, газированной воде и фастфуде, не говоря про печенье и конфеты. Очень многие продукты содержат «скрытый сахар» (например, сиропы и подсластители), хотя на первый взгляд не кажутся сладостями. По данным некоторых исследований, дети в среднем потребляют 23 чайные ложки сахара в день, в то время как рекомендованное количество в два-три раза меньше.

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рецепты
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