Полезное овсяное печенье: простой рецепт

Вариаций полезного овсяного печенья без сахара, муки и масла существует множество. Вот два простых рецепта. Первый: разомните вилкой 2 спелых банана, всыпьте к ним стакан овсяных хлопьев, хорошо перемешайте, сформируйте шарики или лепешки, выложите на противень, застеленный ковриком или бумагой для выпечки.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.