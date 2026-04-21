Учителя выступили против 5-ой четверти в школах: нагрузка на учеников и так чрезмерная, дети ведь не роботы

Инициатива Общественной палаты Российской Федерации по введению пятой четверти в школах, предполагающей дополнительные занятия творческой направленности, вызвала неоднозначную реакцию в педагогическом сообществе.

Одним из первых, кто открыто выразил свое несогласие с данной идеей, стал заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Александр Снегуров убежден, что введение дополнительной учебной четверти может негативно сказаться на общем самочувствии как учеников, так и учителей.

Учебный год, и без того насыщенный, зачастую приводит к значительному утомлению всех участников образовательного процесса. Июнь, традиционно являющийся месяцем отдыха и восстановления сил, для многих школьников ассоциируется с долгожданными каникулами, поездками на оздоровление и возможностью провести время с семьей.

Сокращение этого периода отдыха в угоду дополнительным занятиям, по мнению Снегурова, может привести к обратному эффекту – снижению мотивации и ухудшению общего состояния здоровья.

"Дети – не роботы, которым можно бесконечно загружать новую информацию и задачи, – подчеркивает заслуженный учитель. — Им необходим полноценный отдых для восстановления сил и накопления энергии для следующего учебного года. Идея пятой четверти, на мой взгляд, не учитывает эту простую, но важную истину".

Более того, Александр Снегуров отмечает, что возможности для творческого развития детей уже существуют и успешно реализуются в рамках существующей системы.

В июне на базе многих школ функционируют летние лагеря, где школьники могут заниматься спортом, музыкой, рисованием и другими видами творчества.

Эти учреждения уже предоставляют необходимую инфраструктуру и программы для реализации творческого потенциала детей, делая дополнительную четверть избыточной.

Не менее важным аспектом, который упускается из виду при обсуждении пятой четверти, является занятость самих учителей. В июне многие педагоги оказываются задействованы в проведении государственной итоговой аттестации – ОГЭ и ЕГЭ.

Они выполняют ответственные функции наблюдателей и организаторов в пунктах проведения экзаменов, что требует значительных временных и физических затрат.

В условиях такой загруженности, говорить о возможности проведения дополнительных занятий в рамках пятой четверти, по мнению Снегурова, преждевременно. Учителя просто могут не иметь физически времени и сил для реализации еще одной образовательной инициативы.

Таким образом, Александр Снегуров призывает к более взвешенному подходу к любым изменениям в школьной системе, учитывая реальные потребности и возможности как учеников, так и педагогов.