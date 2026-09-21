Не каприз, а стресс. Как помочь ребёнку адаптироваться к школе

Порой даже спокойные в детском саду дети, став первоклассниками, начинают капризничать, становятся очень раздражительными. И совсем не потому, что не хотят учиться. Дело здесь в другом. И в этом стоит разобраться.

Наш эксперт — нейропсихолог, дефектолог, логопед Ольга Агафонова.

Нынче в школе первый класс...

Режим малыша в детском саду и в школе совсем разный. Первые учебные дни — для ребёнка стресс. Теперь ему надо уметь слышать и выполнять инструкцию, действовать по образцу, удерживать внимание, запоминать информацию, видеть простые причинно-следственные связи, переключаться с одного задания на другое и завершать их, контролировать поведение и сохранять работоспособность несколько уроков подряд. Важно понимать: даже если ребёнок активный, это совсем не означает, что у него много ресурса. Он может бегать, прыгать, но быстро уставать, когда нужно напрягать мозг и контролировать себя.

Не просто каприз

Поступление в школу — это ситуация, когда привычный мир переворачивается с ног на голову. Ребёнок не знает, каким будет учитель, что от него станут требовать и, самое главное, будет ли там для него безопасно. Поэтому капризы, повышенная чувствительность, страхи, вопросы про школу чаще всего говорят о тревожности.

Хорошо, когда ребёнок делится: «Я боюсь», «Я не хочу», «А если у меня не получится?» В этом случае родители понимают, что с ним происходит, и могут помочь. Сложнее, когда школьник закрывается и не рассказывает о своих переживаниях.

Тогда взрослым труднее понять, насколько сильна его тревога.

Если после нагрузки первоклассник становится раздражительным, плаксивым, расторможенным, хуже выполняет задания, делает ошибки или вообще отказывается продолжать работу — это может говорить об истощении нервной системы, а не о капризах. Причём истощённый ребёнок необязательно будет вялым. Наоборот, он может начать больше шуметь, крутиться, буквально «рассыпаться» в поведении. В такой ситуации важно не просто снизить требования и нагрузки, но и помочь ребёнку научиться концентрировать внимание на уроке и контролировать всплески эмоций.

Научить учиться

Хороший инструмент — планёр. Если ребёнок понимает: «У меня сейчас три задания», «Мне нужно поработать ещё 10 минут», «Сначала это — потом отдых», ему гораздо легче выдержать нагрузку. Пример хорошего планёра, когда сам ребёнок отмечает, что уже выполнено. Алгоритм: визуальный план из 3–4 действий, карточка «сначала — потом», таймер или песочные часы. Выполнили пункт — убрали карточку. Так ребёнок видит начало, последовательность и, самое главное, конец работы.

Визуальные мнемотехники. У детей зрительная память — ведущая. Хорошо работает простой приём: зарисовать содержание в виде серии картинок. Уметь рисовать не нужно — достаточно кружочка, стрелки, человечка, условных значков. Например, ребёнок услышал небольшой рассказ — вместе выделили ключевые события, зарисовали их по порядку, а затем по этим картинкам восстановили содержание.

Полимодальное запоминание работает ещё лучше. Это когда мы подключаем сразу несколько каналов: ребёнок услышал информацию, увидел её, проговорил, нарисовал, показал движением. Чем больше осмысленных связей вокруг нового материала, тем легче потом ребёнку его вспомнить.

Домашнее задание

Для адаптации важно и дома соблюдать определённый алгоритм действий.

Движение: прогулка, велосипед, плавание, игры с мячом, баланс, лазание, упражнения на координацию. Это работа и на выносливость, и на межполушарное взаимодействие.

Когнитивная нагрузка на 15–20 минут: чтение, пересказ, задания на внимание и память, счёт. Но обязательно с визуальными опорами и понятным окончанием: ребёнок должен видеть, сколько ему ещё «терпеть» задачу.

Самостоятельность в быту: собрать свои вещи, накрыть на стол, приготовить одежду на завтра, выполнить поручение из 2–3 действий. Это прекрасная тренировка программирования, контроля и ответственности.