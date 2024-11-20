Творожный кекс по ГОСТу

Видео-рецепт творожного кекса по ГОСТу

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Рецепт творожного кекса по ГОСТу с пошаговыми фото

Подготовить необходимые ингредиенты для приготовления творожного кекса по ГОСТу в духовке.

Количество ингредиентов рассчитано на форму для выпечки кексов диаметром 20 см.

Советы по выбору ингредиентов:

Чтобы выпечка получилась вкусной и воздушной, буду использовать муку высшего сорта. Этот сорт муки белого цвета с небольшим кремовым оттенком. В этой муке содержится низкий процент клейковины. Выпечка из данной муки отлично поднимается и имеет мякиш с мелкой пористостью. Вкус качественной муки должен быть нейтральным.

Для этого рецепта подойдет творог любой жирности. Главное, чтобы продукт был натуральным. Я буду использовать проверенный творог из супермаркета с жирностью 9%.

Сливочное масло рекомендую взять натуральное с жирностью 82,5%. Заранее достать сливочное масло из холодильника и подержать при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким.

Яйца достать из холодильника заранее. В рецепте использую домашние крупные яйца. При использовании маленьких яиц количество можно увеличить на 1 штуку.