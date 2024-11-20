Мой фаворит среди всех кексов — творожный кекс по ГОСТу. Однажды попробовав его, пеку довольно часто к домашнему чаепитию. Кекс очень вкусный. Серединка влажная, но рыхлая. Корочка хрустит и довольно сладкая. Ингредиенты используются самые простые, а кекс просто потрясающий! Даже не нужны наполнители.
- Общ.\актив. время готовки:1 час 15 минут\15 минут
Как приготовить творожный кекс по ГОСТу
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 115 г
- Яйцо куриное – 3 шт.
- Ванилин – 1 щепотка (-и)
- Мука пшеничная – 280 г
- Сахар – 250 г
- Творог – 200 г 9%
- Разрыхлитель теста – 5 г
Приготовление: Шаг 1
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Видео-рецепт творожного кекса по ГОСТу
https://vk.com/video-35533118_456279611
Рецепт творожного кекса по ГОСТу с пошаговыми фото
Подготовить необходимые ингредиенты для приготовления творожного кекса по ГОСТу в духовке.
Количество ингредиентов рассчитано на форму для выпечки кексов диаметром 20 см.
Советы по выбору ингредиентов:
Чтобы выпечка получилась вкусной и воздушной, буду использовать муку высшего сорта. Этот сорт муки белого цвета с небольшим кремовым оттенком. В этой муке содержится низкий процент клейковины. Выпечка из данной муки отлично поднимается и имеет мякиш с мелкой пористостью. Вкус качественной муки должен быть нейтральным.
Для этого рецепта подойдет творог любой жирности. Главное, чтобы продукт был натуральным. Я буду использовать проверенный творог из супермаркета с жирностью 9%.
Сливочное масло рекомендую взять натуральное с жирностью 82,5%. Заранее достать сливочное масло из холодильника и подержать при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким.
Яйца достать из холодильника заранее. В рецепте использую домашние крупные яйца. При использовании маленьких яиц количество можно увеличить на 1 штуку.
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Шаг 2
Подобрать глубокую миску. Сверху установить сито. Всыпать муку. Просеять, чтобы разбить комочки и насытить муку кислородом. Всыпать разрыхлитель.
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Шаг 3
Разрыхлитель хорошо перемешать ручным венчиком до равномерного распределения по всей мучной массе.
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Шаг 4
Подготовить творог для кекса в духовке.
Творог пересыпать в сито с мелкими отверстиями и протереть, чтобы сделать его более однородным. Блендер использовать не нужно.
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Шаг 5
В глубокую миску добавить мягкое сливочное масло. Всыпать сахар. Количество сахара, указанное в рецепте, не рекомендую уменьшать. Лучше один раз приготовить с таким количеством сахара, а в следующий раз поэкспериментировать. Кекс с творогом, в конечном итоге, получится в меру сладким. Хотя вкусы у каждого разные.
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Шаг 6
Перемешать сливочное масло с сахаром до кремообразной консистенции. Для этой цели я использовала ручной миксер с мощностью 500 ватт. Взбивать на небольшой скорости, примерно, 2-3 минуты.
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Шаг 7
К сливочно-сахарной массе всыпать протертый творог.
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Шаг 8
Перемешать миксером на небольшой скорости до соединения всех ингредиентов.
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Шаг 9
Подготовить яйца для творожного кекса по ГОСТу.
Яйца перед использованием рекомендую промыть. Вбить яйца к творожной массе.
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Шаг 10
После каждого добавления яйца, хорошо перемешать миксером на небольшой скорости.
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Шаг 11
Всыпать щепотку ванилина для аромата, перемешать. Можно влить ванильный экстракт или добавить цедру цитрусовых. Вместо ванилина можно взять ванильный сахар и всыпать его вместе с обычным.
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Шаг 12
В несколько приемов всыпать муку с разрыхлителем. После каждого добавления мучной массы перемешать миксером или лопаткой.
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Шаг 13
Тесто для творожного кекса у меня получилось густоватое. Оно устойчивое и не растекается.
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Шаг 14
Подготовить форму для запекания кекса с творогом. Подойдет любая металлическая, стеклянная, керамическая или силиконовая.
Совет. Если не уверены в качестве покрытия, рекомендую смазать дно и боковые стороны формы сливочным маслом и присыпать панировочными сухарями, манной крупой или мукой. Я использую силиконовую форму, в ней выпечка не прилипает.
Выложить ложкой тесто и разровнять по всей форме. Разогреть духовку до 170°С. Отправить творожный кекс запекаться на 60 минут. Время запекания зависит от технических возможностей духовки, размера кекса и материала используемой формы. Ориентируйтесь на свои условия.
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Шаг 15
Я запекала кекс с творогом 60 минут на среднем уровне в режиме верх/низ с конвекцией. Немного остудить кекс в форме. После извлечь из формы, нарезать порционно и подавать к чаю. Вес готового кекса - 900 г.
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Шаг 16
Вкусный творожный кекс по ГОСТу готов. Приятного чаепития!
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