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Творожный кекс по ГОСТу

Творожный кекс по ГОСТу

Мой фаворит среди всех кексов — творожный кекс по ГОСТу. Однажды попробовав его, пеку довольно часто к домашнему чаепитию. Кекс очень вкусный. Серединка влажная, но рыхлая. Корочка хрустит и довольно сладкая. Ингредиенты используются самые простые, а кекс просто потрясающий! Даже не нужны наполнители.

  • Общ.\актив. время готовки:1 час 15 минут\15 минут

Как приготовить творожный кекс по ГОСТу

Ингредиенты:
  • Масло сливочное – 115 г
  • Яйцо куриное – 3 шт.
  • Ванилин – 1 щепотка (-и)
  • Мука пшеничная – 280 г
  • Сахар – 250 г
  • Творог – 200 г 9%
  • Разрыхлитель теста – 5 г

Приготовление: Шаг 1

  • Видео-рецепт творожного кекса по ГОСТу

    https://vk.com/video-35533118_456279611

    Рецепт творожного кекса по ГОСТу с пошаговыми фото

    Подготовить необходимые ингредиенты для приготовления творожного кекса по ГОСТу в духовке.

    Количество ингредиентов рассчитано на форму для выпечки кексов диаметром 20 см.

    Советы по выбору ингредиентов:

    Чтобы выпечка получилась вкусной и воздушной, буду использовать муку высшего сорта. Этот сорт муки белого цвета с небольшим кремовым оттенком. В этой муке содержится низкий процент клейковины. Выпечка из данной муки отлично поднимается и имеет мякиш с мелкой пористостью. Вкус качественной муки должен быть нейтральным.

    Для этого рецепта подойдет творог любой жирности. Главное, чтобы продукт был натуральным. Я буду использовать проверенный творог из супермаркета с жирностью 9%.

    Сливочное масло рекомендую взять натуральное с жирностью 82,5%. Заранее достать сливочное масло из холодильника и подержать при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким.

    Яйца достать из холодильника заранее. В рецепте использую домашние крупные яйца. При использовании маленьких яиц количество можно увеличить на 1 штуку.

  • Шаг 2

    Подобрать глубокую миску. Сверху установить сито. Всыпать муку. Просеять, чтобы разбить комочки и насытить муку кислородом. Всыпать разрыхлитель.

  • Шаг 3

    Разрыхлитель хорошо перемешать ручным венчиком до равномерного распределения по всей мучной массе.

  • Шаг 4

    Подготовить творог для кекса в духовке.

    Творог пересыпать в сито с мелкими отверстиями и протереть, чтобы сделать его более однородным. Блендер использовать не нужно.

  • Шаг 5

    В глубокую миску добавить мягкое сливочное масло. Всыпать сахар. Количество сахара, указанное в рецепте, не рекомендую уменьшать. Лучше один раз приготовить с таким количеством сахара, а в следующий раз поэкспериментировать. Кекс с творогом, в конечном итоге, получится в меру сладким. Хотя вкусы у каждого разные.

  • Шаг 6

    Перемешать сливочное масло с сахаром до кремообразной консистенции. Для этой цели я использовала ручной миксер с мощностью 500 ватт. Взбивать на небольшой скорости, примерно, 2-3 минуты.

  • Шаг 7

    К сливочно-сахарной массе всыпать протертый творог.

  • Шаг 8

    Перемешать миксером на небольшой скорости до соединения всех ингредиентов.

     

  • Шаг 9

    Подготовить яйца для творожного кекса по ГОСТу.

    Яйца перед использованием рекомендую промыть. Вбить яйца к творожной массе.

  • Шаг 10

    После каждого добавления яйца, хорошо перемешать миксером на небольшой скорости.

  • Шаг 11

    Всыпать щепотку ванилина для аромата, перемешать. Можно влить ванильный экстракт или добавить цедру цитрусовых. Вместо ванилина можно взять ванильный сахар и всыпать его вместе с обычным.

  • Шаг 12

    В несколько приемов всыпать муку с разрыхлителем. После каждого добавления мучной массы перемешать миксером или лопаткой.

  • Шаг 13

    Тесто для творожного кекса у меня получилось густоватое. Оно устойчивое и не растекается.

  • Шаг 14

    Подготовить форму для запекания кекса с творогом. Подойдет любая металлическая, стеклянная, керамическая или силиконовая.

    Совет. Если не уверены в качестве покрытия, рекомендую смазать дно и боковые стороны формы сливочным маслом и присыпать панировочными сухарями, манной крупой или мукой. Я использую силиконовую форму, в ней выпечка не прилипает.

    Выложить ложкой тесто и разровнять по всей форме. Разогреть духовку до 170°С. Отправить творожный кекс запекаться на 60 минут. Время запекания зависит от технических возможностей духовки, размера кекса и материала используемой формы. Ориентируйтесь на свои условия.

  • Шаг 15

    Я запекала кекс с творогом 60 минут на среднем уровне в режиме верх/низ с конвекцией. Немного остудить кекс в форме. После извлечь из формы, нарезать порционно и подавать к чаю. Вес готового кекса - 900 г.

  • Шаг 16

    Вкусный творожный кекс по ГОСТу готов. Приятного чаепития!

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