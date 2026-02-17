РЕБЁНОК.РУ
Тосты с яблоками

Отличный сладкий вариант для завтрака. Времени для приготовления такого блюда требуется немного, а в результате получаются вкусные и питательные тосты.

Ингредиенты

Тостовый хлеб (белый) – 2 ломтика

Яблоки – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 100 мл

Мед – 1 ст.л.

Корица – 0,5 ч.л.

Сливочное масло – 50 г

Сахар – 1,5 ч.

л.

Соль – 2 г

Ванилин – 1 г

  • 161 кКал
  • 0 ч. 20 мин.
  • Б: 2.15
  • Ж: 8.7
  • У: 17.97

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Собрать по списку продукты для приготовления тостов с яблоками.

 

Фото 1

 

 

Яйцо вбить в глубокую посуду, влить молоко. Добавить сахар, соль.

 

Фото 2

 

 

Венчиком взбить содержимое миски, чтобы сыпучие продукты полностью растворились, смесь стала однородной.

 

Фото 3

 

 

Ломтики хлеба погрузить в молочно-яичную смесь, обмакнуть в смесь кусочки обеими сторонами.

 

Фото 4

 

 

Сковороду смазать маслом, разогреть. Обжарить ломтики хлеба с обеих сторон до румяности.

 

Фото 5

 

 

Яблоки помыть, почистить, удалить сердцевину с семенами. Мякоть нарезать на небольшие кубики.

 

Фото 6

 

 

В сковороде растопить сливочное масло. Выложить яблоки, добавить корицу, мед.

 

Фото 7

 

 

На медленном огне потушить яблоки в смеси, помешивая их лопаткой, чтобы они стали мягкими и слегка закарамелизировались. Но пересушивать фрукты не стоит.

 

Фото 8

 

 

На тосты выложить яблочные кубики, полив сверху остатками карамельного сиропа из сковороды и посыпав их на тарелке корицей.

 

Тосты с яблоками готовы. Приятного аппетита!

 

Фото 9

 

 

 

Фото 10

 

 

Тосты с яблоками, рецепт с фото
Фото 11
