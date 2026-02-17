Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Собрать по списку продукты для приготовления тостов с яблоками.
Яйцо вбить в глубокую посуду, влить молоко. Добавить сахар, соль.
Венчиком взбить содержимое миски, чтобы сыпучие продукты полностью растворились, смесь стала однородной.
Ломтики хлеба погрузить в молочно-яичную смесь, обмакнуть в смесь кусочки обеими сторонами.
Сковороду смазать маслом, разогреть. Обжарить ломтики хлеба с обеих сторон до румяности.
Яблоки помыть, почистить, удалить сердцевину с семенами. Мякоть нарезать на небольшие кубики.
В сковороде растопить сливочное масло. Выложить яблоки, добавить корицу, мед.
На медленном огне потушить яблоки в смеси, помешивая их лопаткой, чтобы они стали мягкими и слегка закарамелизировались. Но пересушивать фрукты не стоит.
На тосты выложить яблочные кубики, полив сверху остатками карамельного сиропа из сковороды и посыпав их на тарелке корицей.
Тосты с яблоками готовы. Приятного аппетита!
