Собрать по списку продукты для приготовления тостов с яблоками.

Яйцо вбить в глубокую посуду, влить молоко. Добавить сахар, соль.

Венчиком взбить содержимое миски, чтобы сыпучие продукты полностью растворились, смесь стала однородной.

Ломтики хлеба погрузить в молочно-яичную смесь, обмакнуть в смесь кусочки обеими сторонами.

Сковороду смазать маслом, разогреть. Обжарить ломтики хлеба с обеих сторон до румяности.

Яблоки помыть, почистить, удалить сердцевину с семенами. Мякоть нарезать на небольшие кубики.

В сковороде растопить сливочное масло. Выложить яблоки, добавить корицу, мед.

На медленном огне потушить яблоки в смеси, помешивая их лопаткой, чтобы они стали мягкими и слегка закарамелизировались. Но пересушивать фрукты не стоит.

На тосты выложить яблочные кубики, полив сверху остатками карамельного сиропа из сковороды и посыпав их на тарелке корицей.

Тосты с яблоками готовы. Приятного аппетита!

