Российское образование под катком оптимизации

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Школы подождут

На 15,5 млрд руб. уменьшены расходы на образование, в том числе на 6,1 млрд — на дошкольное. Сокращены также траты на капремонты образовательных учреждений и детский отдых.

В Смоленской области в январе 2026 года предельный размер единовременного поощрения государственным гражданским служащим за «безупречную и эффективную государственную гражданскую службу» увеличили сразу вдвое: с десяти до двадцати месячных должностных окладов.

Время дилетантов

Начнем с вопроса: какое значение имеет сейчас школа для России? Как никогда важное. То, что мы сейчас делаем с образованием, аукнется уже через 15–20 лет, когда нынешние старшеклассники начнут определять внутреннюю и внешнюю политику государства. И дело не только в политике, а в технологическом развитии.Если сейчас мы упустим будущих ученых и конструкторов в школе, то в самом ближайшем будущем страна рискует попасть в тотальную зависимость. Сначала от Китая, а потом и от стран поменьше. Все это наводит на мысли о чрезвычайности положения дел и максимальной фокусировке внимания на образовании. Но как бы не так.В прошлом году дефицит региональных бюджетов 75 регионов достиг 1,5 триллиона рублей, и руководители, само собой, порезали бюджеты школ и больниц. И не только осуществили фокус со «сдержанным финансированием», но и запустили масштабное сокращение учителей. В России в последнем квартале прошлого года уволили 3,8 тысячи педагогов. Если это успокоит, то вслед за ними лишились работы почти 5 тысяч чиновников.выглядит оксюмороном – в стране не хватает порядка 500-600 тысяч учителей (по разным оценкам), и при этом мы позволяем себе сокращать педагогов.В текущем году ситуация не меняется к лучшему. РБК пишет о ситуации в Санкт-Петербурге:Немного свежей статистики. В бюджете Республики Коми на 2026 год финансирование госпрограммы «Развитие образования» урезано сразу на 7% — это минус 2,3 млрд рублей.Кузбасс стал лидером по масштабам секвестра образовательного бюджета среди промышленных регионов. Изначально власти урезали финансирование сектора на 20% (минус 12,5 млрд рублей), снизив расходы с 59,6 млрд до 47,1 млрд рублей. Из-за критического дефицита бюджета, достигшего 24 млрд рублей, под нож пошли расходы в школьном образовании — сокращено с 35,5 до 28 млрд рублей. В крупных городах из местных программ исчезли миллиарды рублей на обеспечение базового учебного процесса.В Иркутской области программу «Развитие образования» порезали на 12 млрд рублей. На 2,2 млрд рублей сократились расходы на образование в Ханты-Мансийском АО. В общей сложности, 66 субъектов Российской Федерации так или иначе «оптимизировали» расходы на региональное образование. Примечательно выглядит комментарий на эту тему Алексея Савватеева, доктора физико-математических наук:Очень вовремя и без комментариев.В школах напрямую зарплату не снижают, а проводят мягкое приземление: отменяют постройку новых школ, переносят капитальный ремонт, отказываются от закупок современного оборудования и режут финансирование бесплатных кружков, секций, программ дополнительного образования. А что с повышением оклада учителям? Здесь всё как по учебнику: в 2026 году проиндексировали на 7,6%, что соответствует официальному уровню инфляции. Но есть нюанс. Стоимость минимального набора продуктов, на что идет большая часть семейного бюджета, только за первую половину 2026 года выросла на 10%. То есть бюджетники от образования в реальном исчислении получают всё меньше. Выводы по данным фактам читателям предлагаем сделать самостоятельно, а пока познакомимся с иными деструктивными событиями в школьной жизни.Когда чиновники, не имеющие отношения к педагогике, начинают фантазировать о структуре образования, начинаются сложности. Так, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что считает необходимым провести ревизию школьных программ. Первый вопрос: когда уже оставят в покое школьные программы? Перепахивают их в последнее время основательно. Резко сократили обществознание, увеличив количество часов на историю, что неплохо. Добавили новый предмет – ДНК (духовно-нравственная культура) России. Уменьшили нагрузку на учителей иностранного языка, добавили часы на историю родного края. Здесь же основательно модернизированный курс «Основы безопасности и защиты Родины» и модуль «Семьеведение» в рамках внеурочной деятельности. Расписание не резиновое, и Фадеев отлично это понимает.В связи с этим второй вопрос: за счет чего глава Совета предлагает провести ревизию школьной программы? Вуаля — за счет математики, физики и химии (!). Как это, простите, соотносится с комплексным планом мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года, утвержденным Михаилом Мишустиным в 2024 году? В этом документе черным по белому написано, что от школ ежегодно ждут 10-процентного роста количества обучающихся в профильных физмат- и биохимклассах. А еще требуют «увеличения до 35% доли выбравших единый государственный экзамен по профильной математике и естественно-научным предметам (химии, физике, информатике и биологии)». Валерий Фадеев либо не читал план, либо сознательно его торпедирует.В 2025–2026 учебном году одной из острых проблем стало фактическое выталкивание подростков из школы в СПО. Жалобы родителей на негласный недопуск зафиксированы в десятках регионов, включая Москву, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Краснодарский край и Новосибирск. В итоге доля выпускников 9-х классов, уходящих в систему СПО, достигла рекордных 60–70%.Школы используют несколько основных механизмов для фильтрации учеников. Во-первых, происходит ликвидация «универсальных» классов: старшую ступень (10–11 классы) полностью переводят на профильное обучение (гуманитарное, технологическое, естественно-научное), а обычные общеобразовательные классы просто не открывают.Во-вторых, вводятся завышенные барьеры внутреннего отбора — попасть в профильный класс можно только по конкурсу аттестатов и результатов ОГЭ, причем школы выставляют проходной порог на уровне 4,5–4,7 балла. Подросткам со средними оценками заявляют, что мест для них нет.В-третьих, в ряде регионов запущен эксперимент, по которому для ухода в колледж подростку достаточно сдать всего 2 экзамена ОГЭ, однако для перехода в 10-й класс школы требуют обязательной сдачи всех 4 экзаменов, что отсекает часть неуверенных в себе детей. Справедливости ради, 24 августа 2026 года Верховный суд РФ вынес прецедентное решение, признав отказ в зачислении в 10-й класс неправомерным – конституционное право гражданина на обучение в школе никто не отменял. Дело здесь даже не в том, что дети массово уходят в среднее специальное образование, а в том, что им закрывают доступ к высшей школе. Без сдачи ЕГЭ в 11 классе туда никак не попасть. Перед нами типичный пример ограничения доступа к образованию, пусть пока и не оформленный официальными документами.Недаром министр высшего образования и науки Валерий Фальков заявил, что экономика России не нуждается в массовом получении дипломов вузов выпускниками школ. Очень спорное утверждение господина министра. Обратимся для разъяснения к теории экономической науки. В 50-60-х годах прошлого столетия Шульц и Беккер совершили небольшую революцию, доказав, что затраты на человека (образование, медицину, культуру) — это не просто «потребление» или социальные расходы государства, а высокоэффективные инвестиции, создающие главный фактор экономического роста. За эти фундаментальные работы оба экономиста были удостоены Нобелевской премии. Исследователи показали, что «качество населения» определяет богатство государств сильнее, чем природные ресурсы. Эта нехитрая механика работает не только в США, Европе или Африке, но и в России. Впрочем, господам Фадееву с Фальковым, вероятно, виднее.