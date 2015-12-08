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Гиподинамия в детском возрасте. Как избежать?

Еще остались в памяти у взрослого поколения веселые дворовые игры и развлечения, их далекого детства. Тогда никто и не думал, что на смену активному и "всегда бегающему" детству, придет совсем другое. Ведь сейчас наши дети двигаются очень мало, беря пример с родителей, они все чаще и чаще привоядт время за телевизором и компьютером. Малоподвижный или как называют его врачи пассивный образ жизни современных детей, приводит к развитию многих заболеваний. Гиподинамия, это и есть пассивный образ жизни, очень серьезно вредит не только физическому но и психическому здоровью малышей. 

 
гиподинамия у детей
 
Все чаще и чаще врачи регистрируют случаи таких заболеваний у растущего поколения, как проблемы с сердечно-сосудистой деятельностью, ожирение, болезни сосудов и костей, плохое зрение. Нередко такие проблемы приводят к лишнему весу, что в свою очередь провоцирует заниженную самооценку. Дети ограниченные в двигательной активности часто болеют инфекционными заболеваниями, подвержены стрессам. 
 
Как утверждают врачи, именно физическая активность, для растущего организма является основным средством профилактики от болезней, но и основным лекарством. Полезность физических упражнений доказана множественными исследованиями.
Благодаря играм, занятиям спортом ребенок сохраняет хороший вес, обмен веществ и развитие костей и мышц находится на должном уровне. 
 
Однако, как часто родители контролируют делает ли малыш зарядку? В результате катастрофической занятости, взрослые очень редко сопровождают свое чадо на прогулки или какие-либо физкультурные занятия. Мы жалеем времени и денег, чтобы организовать совместное посещение спортивной секции. 
 
Детские врачи рекомендуют срочно предпринять меры для того, чтобы исправить ситуацию. Ведь последствия гиподинамии могут повлиять как на общее развитие ,так и на здоровье ребенка в последующем. Для начала можно сделать прекрасной традицией прогулки на свежем воздухе перед сном. Затем следует кардинально пересмотреть режим дня малыша и ограничить просмотр телепередач и работу на компьютере. Найти альтернативу сидячему образу жизни. 
 
  1. Улучшить взаимоотношения с ребенком и укрепить его здоровье можно совместно решить какими видами спорта он предпочитает заниматься профессионально. Подойдет вариант и ежедневной любительской секции, например, волейбольной или футбольной. Многие современные дети любят кататься на роликах и скейтах. Некоторые увлекаются бассейном или катанием на велосипеде. 
     
  2. Новый ритм жизни требует эмоциональной и физической перестройки детского организма, поэтому лучше всего нагрузки увеличивать постепенно и не забывать об их соответствии возрасту. Регулярный принцип физической активности предпочтительнее интенсивному. Малыш должен заниматься спортом с удовольствием и конечно же добровольно. В ином случае это может привести к эмоциональному и физическому срыву. 
     
  3. Индивидуальный подход к занятиям и принцип последовательности, не только станут отличным средством профилактики заболеваний, но и нередко помогают значительно улучшить самочувствие малыша. Оптимальным вариантом по мнению экспертов, будут занятия по 30-60 минут два-три раза в неделю. 
     
  4. Рациональное питание и правильный режим труда и отдыха, это прекрасная возможность укрепить здоровье ребенка. Совместное время провождение помогает наладить отношения в семье и повысить у малыша самооценку. Активные занятия спортом помогают поддерживать иммунитет и способствуют полноценному физическому развитию подрастающего организма.

 

 

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