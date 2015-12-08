Гиподинамия в детском возрасте. Как избежать?

Еще остались в памяти у взрослого поколения веселые дворовые игры и развлечения, их далекого детства. Тогда никто и не думал, что на смену активному и "всегда бегающему" детству, придет совсем другое. Ведь сейчас наши дети двигаются очень мало, беря пример с родителей, они все чаще и чаще привоядт время за телевизором и компьютером. Малоподвижный или как называют его врачи пассивный образ жизни современных детей, приводит к развитию многих заболеваний. Гиподинамия, это и есть пассивный образ жизни, очень серьезно вредит не только физическому но и психическому здоровью малышей.

Все чаще и чаще врачи регистрируют случаи таких заболеваний у растущего поколения, как проблемы с сердечно-сосудистой деятельностью, ожирение, болезни сосудов и костей, плохое зрение. Нередко такие проблемы приводят к лишнему весу, что в свою очередь провоцирует заниженную самооценку. Дети ограниченные в двигательной активности часто болеют инфекционными заболеваниями, подвержены стрессам.

Как утверждают врачи, именно физическая активность, для растущего организма является основным средством профилактики от болезней, но и основным лекарством. Полезность физических упражнений доказана множественными исследованиями. Благодаря играм, занятиям спортом ребенок сохраняет хороший вес, обмен веществ и развитие костей и мышц находится на должном уровне. Благодаря играм, занятиям спортом ребенок сохраняет хороший вес, обмен веществ и развитие костей и мышц находится на должном уровне.

Однако, как часто родители контролируют делает ли малыш зарядку? В результате катастрофической занятости, взрослые очень редко сопровождают свое чадо на прогулки или какие-либо физкультурные занятия. Мы жалеем времени и денег, чтобы организовать совместное посещение спортивной секции.

Детские врачи рекомендуют срочно предпринять меры для того, чтобы исправить ситуацию. Ведь последствия гиподинамии могут повлиять как на общее развитие ,так и на здоровье ребенка в последующем. Для начала можно сделать прекрасной традицией прогулки на свежем воздухе перед сном. Затем следует кардинально пересмотреть режим дня малыша и ограничить просмотр телепередач и работу на компьютере. Найти альтернативу сидячему образу жизни.