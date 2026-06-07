Что происходит с ребенком, когда родители ведут себя непредсказуемо

Психолог Анна Мельникова рассказала о рисках неконтролируемого стресса и способах, позволяющих его избежать.
Неконтролируемый стресс для взрослого — непредсказуемый начальник. Он может выкинуть что угодно в любой момент, поэтому все ходят по струнке и дышат через раз. Никто не знает, когда начальник может «взорваться», а это создает огромное нервное напряжение.
В контексте семьи стрессом может быть, например, мама в роли такого «начальника». Иногда ее поведение продиктовано исключительно настроением: если оно хороше, то все молодцы, могут смотреть мультики и ложиться спать попозже. Но если у мамы настроение плохое, она может просто выплеснуть свой гнев на ребенка, который ничего плохого не сделал.
Да, взрослым тоже бывает сложно держать под контролем эмоции. Но чтобы не было ситуации неконтролируемого стресса для ребенка, достаточно просто обговорить и соблюдать правила. И они должны быть одинаковыми для всех. Нарушили? Сорвались и накричали? Объяснили свои чувства, извинились перед «пострадавшими», обсудили случившееся после того, как буря прошла.
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