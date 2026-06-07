Что происходит с ребенком, когда родители ведут себя непредсказуемо

В контексте семьи стрессом может быть, например, мама в роли такого «начальника». Иногда ее поведение продиктовано исключительно настроением: если оно хороше, то все молодцы, могут смотреть мультики и ложиться спать попозже. Но если у мамы настроение плохое, она может просто выплеснуть свой гнев на ребенка, который ничего плохого не сделал.