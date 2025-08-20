Четыре шага. Психолог Князева пояснила, как подготовить ребенка к 1 классу

Первый класс — это всегда серьезный и ответственный шаг в жизни каждого малыша. И, конечно, связан с определенными переживаниями. Aif.ru выяснил у эксперта, как в четыре простых шага мотивировать ребенка пойти в школу.

Не драматизируйте

Главная ошибка, которую допускают многие родители — нагнетают обстановку перед 1 сентября, заранее рассказывая ребенку, какой ответственный шаг в жизни он совершает. Постарайтесь настроить первоклассника на позитив. Не давите на то, что он обязан быть образцом для подражания в классе и приносить только положительные оценки — это лишь усилит тревожность.

«Ребенок на первых порах воспринимает школу через эмоциональное отношение родителей. Если взрослые говорят о начале учебы с тревогой или избыточными ожиданиями, он это считывает, начинает переживать. Лучше сосредоточиться на практических деталях: в какое время будут начинаться уроки, как добираться до школы, что ребенок сможет взять с собой, такие обсуждения формируют ощущение предсказуемости и безопасности», — рассказывает педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Елена Князева.

Учите тому, что он может сам

Самостоятельность — важный навык для первоклассника. К этому возрасту ребенок должен сам уметь собирать свой рюкзак, надевать форму, шнуровать ботинки. Но многие родители делают неправильный шаг, решив, что формировать самостоятельность у малыша надо именно с 1 сентября.

Лучше заранее начать учить ребенка тому, что он многое может делать сам.

При этом не переусердствуйте с задачами, выберите что-то совсем несложное, с чем кроха точно справится. Банально, пусть он хотя бы заправляет постель и собирается на прогулку без вашей помощи.

«Когда ребенок сам справляется с простыми действиями, он чувствует: „Я могу“. Это напрямую влияет на адаптацию в новом коллективе. Не делайте все за него — лучше поддержите, покажите как и дайте шанс попробовать. Тренируйтесь регулярно, тогда сформируется навык, который точно пригодится в школе», — говорит психолог.

Не фокусируйтесь на оценках

Многие родители, отправляя любимое чадо в школу, наставляют его: «Лучше всего, если ты будешь приносить только „пятерки“, „тройка“ — очень плохая оценка, а про „двойку“ и говорить не стоит».

Всё это формирует в ребенке ощущение, что к нему предъявляются повышенные ожидания, а следом за этим тревожность и неправильное понимание, что относиться к нему теперь его семья будет в зависимости от тех отметок, которые он получит. Это в корне неправильная позиция, которая никак не поспособствует любви маленького ученика к школе.

Дайте ему понять, что его ценят дома, вне зависимости от успеваемости, покажите свое одобрение его заинтересованностью в предметах, поддерживайте разговоры о любых мелочах, которые увлекли его в школе. Это снизит внутреннюю напряженность малыша и усилит вашу связь.

«Ребенку важно понимать: он идет в школу, чтобы учиться новому, а не с целью стать идеальным учеником. Хвалите не только за результат, но и за процесс. Например: „Ты так аккуратно нарисовал буквы — я вижу, как ты стараешься“», — добавила Князева.

Будьте всегда за него

Поддерживайте ребенка, даже если не до конца понимаете его чувства. Отправляясь в школу, в первое время малыш может бояться, стесняться или прямо говорить, что он не хочет туда идти.

Это совершенно естественно в начале обучения. Попробуйте понять, что именно ему мешает. Окажите эмоциональную поддержку, сейчас она важна как никогда. Ребенку в момент сопротивления очень важно знать, что вы всегда на его стороне и поможете ему, если в этом возникнет необходимость.

«Фразы „не бойся“, „ты уже взрослый“ или „все ходят — и ты пойдешь“ не помогают. Лучше сказать: „Я вижу, ты волнуешься. Это нормально, это ведь что-то новое. Я рядом, и мы вместе справимся“», — заключила специалист.