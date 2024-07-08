7 нелепых запретов для беременных

Татьяна Румянцева: «Ни подъем рук, ни вытягивание не влияют на состояние матки, ее оболочек и тем более не оказывают никакого действия на содержимое матки (ребенка и его пуповину). Кроме того, беременным рекомендуются некоторые упражнения йоги, где практикуются растяжки и подъемы рук. Ну и обвитие пуповины, надо признать, в подавляющем большинстве случаев не несет в себе никакой опасности. И в любом случае никак не связано с подъемом рук!»