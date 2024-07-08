7 нелепых запретов для беременных

«Беременным нельзя вязать – малыш запутается в пуповине»? – сегодня в подобное никто уже не верит. Однако существует немало и более убедительных запретов, которым будущие мамы напрасно следуют до сих пор. Какие же из них на самом деле – миф?
Разбираемся вместе с акушерами-гинекологами Камилем Бахтияровым, Владимиром Сурсяковым и Татьяной Румянцевой.
1. Беременным нельзя поднимать вверх руки
Многие женщины верят: если высоко поднимать руки, малыш запутается в пуповине.
Татьяна Румянцева: «Ни подъем рук, ни вытягивание не влияют на состояние матки, ее оболочек и тем более не оказывают никакого действия на содержимое матки (ребенка и его пуповину). Кроме того, беременным рекомендуются некоторые упражнения йоги, где практикуются растяжки и подъемы рук. Ну и обвитие пуповины, надо признать, в подавляющем большинстве случаев не несет в себе никакой опасности. И в любом случае никак не связано с подъемом рук!»
Камиль Бахтияров: «Матка – своего рода скафандр для ребенка, который не меняет положения в брюшной полости в результате простого поднятия матерью рук. Малыша в такой "броне", да еще и окруженного околоплодными водами, абсолютно не беспокоят легкие физические нагрузки, которые испытывает их мама. И уж тем более не заставят поторопиться «на выход». Только если действительно не пришел срок».
2. Беременным нельзя окрашивать волосы
В состав краски для волос входят химические вещества, которые могут навредить малышу.
Владимир Сурсяков: «Этот очень популярный миф основан на «опасности» красок для волос, содержащих аммиак, резорцин, парафенилендиамин и перекись водорода. Во-первых, концентрация этих веществ в современных красках ничтожно мала, а, во-вторых, всасываемость кожи головы крайне низкая. Таким образом, опасность нанесения вреда для текущей беременности исключительно теоретическая.
Тем не менее, не стоит забывать о том, что во время беременности изменяются свойства кожи и волос. Краска может начать раздражать кожу головы и неравномерно прокрашивать волосы. Обязательно предупреждайте своего парикмахера о беременности».
3. Беременным нельзя посещать баню и сауну
В этом запрете речь идет больше о парении в бане или сауне. Помыться в бане беременной женщине никто не запрещает, а вот париться не стоит – это чревато преждевременными родами.
Татьяна Румянцева: «Баня и сауна сами по себе никак не могут привести к негативным последствиям. Невнимательное отношение к своему состоянию, пренебрежение рекомендациями врачей – вот основные источники проблем. Баня и сауна за счет резко повышенной температуры вызывают физиологические реакции стресса: расширение сосудов, потоотделение, учащение сердцебиения и дыхания.
В небольших количествах это прекрасный способ закаливания, тренировки функциональных систем организма и снятие напряжения. В то же время чрезмерные высокотемпературные процедуры могут приводить к повышению артериального давления и потере сознания. Совет простой: слушайте свой организм и не впадайте в крайности».
4. Беременным нельзя загорать
После этого утверждения долгих пояснений чаще всего не следует: загорать вообще вредно, а беременным – тем более. А еще – у ребенка могут появиться пигментные пятна.
Владимир Сурсяков: «Еще один миф, особенно популярный в летние месяцы. Странно, что его сторонники не вспоминают о "незавидной доле" женщин, живущих и рожающих в солнечных странах.
Пигментные пятна у ребенка могут появиться независимо от солнечного облучения. Однако стоит помнить, что физиологические изменения в организме самой женщины могут приводить к неравномерному, "пятнистому" загару. Также стоит помнить, что во время беременности кожа женщины более склонна к образованию пигментных пятен. Именно поэтому стоит ограничивать пребывание на солнце. А вовсе не из-за риска образования пигментных пятен у малыша. Также рекомендуется пользоваться кремом от загара, соответствующему типу вашей кожи, не перегреваться и потреблять достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания».
Камиль Бахтияров: «Абсолютно недопустимо беременным – загорать в солярии. Получать таким образом шоколадный цвет кожи или витамин D не стоит никому. И уж тем более беременным женщинам. Помимо высокого риска развития онкологии, ультрафиолет еще и сильно состаривает кожу».
5. Беременным нельзя летать на самолете
Полет в самолете может закончиться прерыванием беременности и преждевременными родами.
Беременным не рекомендуется посещение отдаленных от качественной медицинской помощи территорий, а также высокогорных районов. Наиболее безопасным временем для путешествия является второй триместр беременности. При осложненной беременности перед перелетом требуется медицинское освидетельствование. Так как женщина не может самостоятельно определить, есть ли у нее осложнения беременности, стоит решать этот вопрос совместно с врачом, а не самостоятельно».
6. Беременным нельзя прыгать
Особенно опасно это занятие на раннем сроке – выкидыш гарантирован.
Владимир Сурсяков: «Природа предусмотрела самые разные условия, в которых может оказаться беременная. В том числе и физические нагрузки, прыжки. Из школьного курса физики мы помним, что чем меньше масса тела, тем меньшая сила инерции на него действует. В данной ситуации именно так: чем меньше эмбрион, тем меньше шансов нарушить беременность прыжками.
Организм женщины так устроен, что нормально развивающуюся беременность простыми прыжками прервать крайне сложно. Мышцы тазового дна и подвешенное расположение матки позволяют надежно компенсировать возникающие нагрузки. В любом случае, при возникновении любых сомнений, задайте вопрос своему врачу».
7. Беременным нельзя сидеть на корточках
Это тоже может привести к преждевременным родам.
Татьяна Румянцева: «Это заблуждение, скорее всего, связано с позой женщины при родах. Действительно, в родах женщина во время потуг прижимает к животу колени, либо сидя, либо лежа, и эта поза для нее наиболее удобна.
В позе на корточках ноги согнуты в коленях и тазобедренных суставах, колени несколько разведены в стороны. При этом могут тянуться и, соответственно, вызывать неприятные ощущения, мышцы задней и внутренней поверхности бедра, мышцы спины. Но мышцы тазового дна и сама матка не участвуют в этом процессе, и не могут запустить механизм преждевременных родов. Однако важно помнить, что длительное сидение на корточках может приводить к изменению кровообращения в ногах и ортостатическому коллапсу (головокружению, падению давления) в момент вставания».
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