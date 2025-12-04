Молодцам урок. Психолог Вольная объяснила, почему обязательно читать сказки

Сказка — это не просто «чтение перед сном». Это особая форма диалога с подсознанием ребёнка, через которую можно не только развивать мышление, но и формировать характер, навыки и даже нравственные ориентиры. Как именно сказкотерапия влияет на психику ребенка, aif.

ru рассказала

«Мы привыкли думать, что ребёнок учится через объяснение. Но в действительности настоящее обучение у детей происходит на уровне подсознания: через образы, повторения и эмоциональный опыт. Поэтому сказка — один из самых мощных инструментов влияния на внутренний мир, — говорит эксперт. — Когда ребёнок слушает историю о герое, который преодолевает трудности, делает выбор, совершает ошибки, и на них же учится, его детская психика формирует сценарий поведения. Ребенок, слушая сказку, осознает, что страх не повод останавливаться, что добро побеждает, а правда важнее выгоды».

Сюжет строит нейронные связи

Современные нейропсихологи подчёркивают, что нарративное мышление (способность воспринимать и интерпретировать информацию через истории) — один из ключевых навыков будущего. И развивается он именно в детстве, и как раз благодаря сказкам и историям. В сюжетах ребёнок учится:

видеть причинно-следственные связи (если герой поступает так, то с ним происходит это). Например, добрая Золушка много трудилась, и вышла за принца, а ее злые ленивые сестры остались с носом);

распознавать эмоции (по тому, как реагирует герой, ребенок понимает, когда ему больно, страшно, весело).

формировать эмпатию. Скажем, когда малыш слышит, что Конек Горбунок, увидев печаль хозяина, сочувствует ему — «рягнул было плясовую; Но, как слезы увидал, Сам чуть-чуть не зарыдал», то и ребенок учится проявлять сочувствие. Затем, сопереживая злоключениям героя, он уже может «почувствовать», а не просто понять его переживания;

развивать словарный запас и образное мышление. Тут уже многое зависит от качества литературы. Но если это классика, фольклор — вопросов нет.

«В ней намек»

Таким образом, сказка это не только про мораль, но и про когнитивное развитие, эмоциональный интеллект и социальные навыки. Причем, сказка учит без морализаторства, это же не басня, так что выводы ребенок должен сделать сам. Но содержащийся в сказке «намек» разгадать ребенок сможет без особого труда.

Важно понимать: дети не воспринимают информацию в форме нравоучения «в лоб». Они всегда чувствуют, когда взрослый «толкает речь», поучает, «причиняет добро», и тогда сопротивление возрастает. А вот через сказку ребенок впускает в себя смыслы мягко, безопасно, не столько через ум, сколько через сердце. И таким образом родителям будет очень легко научить ребенку «доброму, вечному»

Например, вместо того, чтобы строго говорить ребенку: «не ври», расскажите ему сказку о мальчике, который всё время обманывал, что вокруг волки, и ему перестали верить. А когда и в самом деле пришли волки, никто ему не поверил, и история окончилась печально. Пусть малыш послушает, и сделает выводы, что ложь до добра не доводит. А вместо нравоучений, мол, «всегда делись с другими» -лучше расскажите сказку про «Царевну-лягушку», в которой герой однажды пришел на выручку медведю, селезню и щуке, а те в свою очередь помогли ему в трудную минуту, и благодаря этому герой победил Кощея. Это работает в десятки раз эффективнее, чем нотации.

А еще сказка формирует внутреннюю опору. «Каждый сюжет — это всегда путешествие героя, — говорит эксперт. — . И если внимательно присмотреться, то мы увидим, что это путешествие является отражением жизни ребёнка: от дома в неизвестность, от комфорта к испытаниям, от страха к силе. Эта схема запускает внутри ребёнка архетипическую карту взросления, даже если он ещё маленький. Сказка становится практикой наработки доверия к миру, к себе, к родителям. Через символы, понятные интуитивно, формируется главное: ощущение „я справлюсь“, даже если сейчас страшно и непонятно».

Создаём сказку вместе

А поскольку сказка выполняет столько полезных функций, возьмите себе этот инструмент на вооружение. Допустим, ваша дочь боится засыпать в темноте. Родителю достаточно задать тон: «Давай придумаем сказку. Есть героиня, девочка, она боится одного монстра...» и предложить ребёнку самому развивать сюжет. Такие истории помогают выявить скрытые страхи, тревоги, обиды, но самое главное — позволяют «проиграть» и отпустить эти эмоции, почувствовать себя творцом своей жизни.

Можно также по ходу сюжета задавать вопросы: «Как ты считаешь, что девочка почувствовала, когда осталась одна?», «Как ты думаешь, что она может сделать, чтобы справиться?» Так развивается саморефлексия и навык эмоциональной саморегуляции.

А кто слушал — молодец

Сказка, по словам М. Вольной, — это ключ к подсознанию. Через истории мы передаём не просто информацию, а структуру мышления, чувства и опоры. Если родители читают вместе с ребёнком ,и обсуждают героев и прочитанное, это уже мощная форма эмоциональной поддержки и обучения. А если они ещё и умеют слушать, спрашивать, задавать вопросы к чувствам и смыслам, то сказка превращается в инструмент трансформации.

Так что, отвечая на вопрос: можно ли учить ребёнка через сказки, ответ однозначный — можно, нужно и лучше этого способа обучения пока не придумали. Главное читать не ради галочки, а ради контакта, смысла и доверия.