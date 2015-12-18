«Ремень - только для штанов». Доктор педагогических наук о воспитании детей

Отношения с любимым человеком нельзя строить по принципу: у меня есть требования, а ты, маленький мерзавец, должен их выполнять. Это не воспитание, а дрессировка.

Родители оказываются на стороне школы, государства, но не собственного любимого ребёнка. © / Фото: Виктор Борисов / АиФ

Большинство родителей имеют целый список требований, которым должно следовать идеальное чадо.

«Это похоже на дрессировку, а не на воспитание», - считает Дима Зицер, доктор педагогических наук (PhD), филолог, режиссёр, директор Института неформального образования.

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Дима Зицер: Ремень - это уголовное преступление. Но мне кажется, не все родители об этом знают. Банальная ситуация. Ребёнок, не доев что-то на тарелке, говорит: «Я больше не хочу». Как реагирует мама: «Надо доесть до конца». Но если мама в этот момент остановится (а она же умная женщина!), то непременно осо­знает, что это какое-то странное требование. Почему нужно доесть, если ребёнок сыт? Причина - усвоенные в детстве или навязанные обществом модели поведения: так говорила ещё мамина мама, бабушка. Отношения с любимым человеком нельзя строить по принципу: у меня есть требования, а ты, маленький мерзавец, должен их выполнять. Это не воспитание, а дрессировка.

- Договорились, а он во­время не пришёл - и что?

- Договор между родителем и ребёнком обычно устроен так: ты доешь суп, а потом получишь конфету. Это не договор, это манипуляция! Договор - это возможность выслушать и учесть интересы обеих сторон. Вы не скажете мужу: «Дорогой, сейчас ты дочитаешь газету, а после этого будешь стирать бельё». Разница между человеком 8 и 20 лет меньше, чем между 40-летним и 80-летним. Но в по­следнем случае мы говорим, что человек пожилой, надо учитывать возраст. Почему мы не говорим про ребёнка: он слабее, поэтому надо взять это в расчёт, а не требовать с него неизвестно чего, воспитывая в нём ту же самую спонтанную требовательность к другим?

Мамины страхи

- Родители жалуются: ребёнок только в 1-й класс пошёл, а ему уже ничего не интересно...

- Когда человек рождается, он ужасно любопытен. Ему хочется засунуть палец во все дырки, он постоянно твердит «почему?». А дальше компания под названием взрослый мир учит его не быть любопытным: «Не лезь не в своё дело», «Вырастешь - узнаешь» и т. д. А любопытство - основа интереса. Даже если учитель будет прыгать в ластах на шесте, ему интересно от этого не станет. Ребёнок развлечётся на 1-2 минуты, и всё. Если в школе скучно, родители должны подумать, что с этим делать, а не сказать: «Извини, сынок, но ты должен помучиться 11 лет». Любящий человек всегда на стороне любимого человека. Почему же с детьми у родителей происходит такой слом и они оказываются на стороне кого угодно - учителя, директора, государства, только не на стороне ребёнка? Можно по­пробовать уроки делать вместе, поискать другую школу. А в 14-15 лет предложить: «Ну не ходи на этот скучный урок, я тебя прикрою». Ужасно? Но зато они сохраняют любовь. Заставляя, вы выращиваете раба, который умеет действовать по инструкции, терпеть и при первой же возможности будет агрессивно подавлять другого.

- Ещё один родительский ужас: если ребёнок будет увлекаться гаджетами, то отупеет...

- Родительские страхи по отношению к компьютерам преувеличены. Просто мы привыкли бегать по двору с рогаткой, а они - смотреть в монитор. Нет исследований, доказывающих, что за компьютером ребёнок тупеет, становится импотентом, перестаёт любить маму и т. д.

- И книг не читают...

- Ой, не преувеличивайте. Когда я задаю родителям во­прос, какие книги они читали в детстве, все дружно отвечают: Пушкина. Но ни один при этом не может вспомнить ни строчки из него. Возвращаясь к компьютерам. Спросите себя: почему произошло, что в вашем доме вырос человек, который вынужден всё время уходить в виртуальный мир? Почему ему плохо в мире реальном, с мамой и папой, с друзьями? Чтобы вытянуть ребёнка из компьютера, надо создать интересный мир вокруг. Если родители будут заниматься вместе с ребёнком, ценить его мир, тогда есть шанс, что он позволит втянуть его в свой. Если вы читаете, то и он рано или поздно будет читать.

- Другой страх: не будешь учиться - будешь дворником...

- Опять беззастенчивый обман! Нет связи между уровнем образования, карьерой и счастьем. Сейчас любой ребёнок быстро приходит к выводу: глупо заучивать всякую ерунду, которую можно добыть при помощи клавиатуры компьютера за 5 минут. Или вот: надо ходить в школу и хорошо учиться. Но зачем такое количество знаний, которыми я не пользуюсь и забываю сразу после контрольной? Навсегда. Руководители больших компаний говорят, что они создали бизнес, карьеру на интересе, реализовали своё любопытство. Важно научить ребёнка только одному: как прикольно исследовать мир и самого себя.

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