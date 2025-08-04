Учите ребёнка падать. Как избежать травм при активном катании

Весь год наши дети ходили по струнке: уроки, домашние задания, кружки, секции... Поэтому в каникулы, согласно эффекту сжатой пружины, школьников дома не удержать. Но на улице их могут подстерегать неприятности и травмы.
Наш эксперт – травматолог-ортопед Илья Кузнецов.
Соломку подстелить
Настаивайте, чтобы при езде на велосипеде, самокате, роликах или скейте ребёнок обязательно надевал шлем.
Необходимы также наколенники и налокотники. Они смягчат удар при падении, защитят от ссадин. Крепятся эти средства на ремнях или липучках. Защита должна сидеть плотно, но не туго, чтобы не вызвать чувства онемения и дискомфорта. Овальные налокотники и наколенники тяжелее, но покрывают бoльшую площадь, а значит, надёжнее защищают суставы. Х-образные легче, лучше прилегают к телу и считаются анатомичнее. Верхнее покрытие из полиэтилена делает наколенники и налокотники достаточно прочными, но при этом гибкими. Внутренний слой из неопрена обеспечивает амортизационные функции.
Не помешают и защитные очки – трудно сохранять внимательность, если солнце слепит глаза или дует сильный встречный ветер.
Катаясь, не следует слушать плеер через наушники.
Электросамокат
Сегодня это средство передвижения смело может соперничать с велосипедом. Травмы, полученные при падении с самоката, бывают самыми разными – от растяжения связок и сотрясения мозга до переломов основания черепа. Поэтому законом предусмотрены строгие правила пользования этим достаточно травмоопасным транспортным средством.
- Малышам до семи лет разрешается кататься на тротуарах, пешеходных и велопешеходных дорожках, в пределах пешеходных зон. Детей обязательно должны сопровождать взрослые.
- Дети 7–14 лет могут кататься в тех же местах, что и малыши, но сопровождение взрослых им не требуется.
- На подростков старше 14 лет распространяются те же правила, что и для взрослых. Им разрешается ездить в пешеходной зоне, если нет специальной полосы для велосипедов, а также по обочине и правому краю автодороги.
Ролики и скейт
Если ваш ребёнок – роллер или скейтер, то и здесь надо соблюдать некоторые правила. Помните, что падение с роликовых коньков нередко приводит к повреждениям стоп, сухожилий, копчика, а скейт грозит травмами головы, лица, спины, кистей, лодыжек, коленей.
- Проверяйте исправность спортивного инвентаря – колёса должны равномерно крутиться, стопор не стёрт и не повреждён.
- Роликовые коньки подбирайте по размеру, а не на вырост. Голенище ботинка должно быть твёрдым.
- Наколенники, налокотники и напульсники должны хорошо прилегать к телу, шлем плотно сидеть на голове.
- Для катания на роликах и скейте желательно использовать бронешорты – тогда при падении копчик не пострадает.
- Научите ребёнка правильно падать – не назад, а вперёд, выставив перед собой полусогнутые руки. Выпрямлять их не стоит, чтобы не сломать. Лучше, если тело при падении будет напряжённым, а не расслабленным.
Велосипед
Падения с велосипеда чреваты не только ссадинами, но и тяжёлыми оскольчатыми переломами.
- Категорически нельзя ездить на велосипеде без рук, а также нарушать скоростной режим (по закону допустимая скорость – 25 км/ч). В противном случае среагировать на внезапно возникшее на пути препятствие не получится. На большой скорости можно не успеть затормозить и перед пешеходом – тогда травму получит не только водитель, но и идущие по тротуару люди.
- Выбирайте велосипед с размером колёс, соответствующим росту ребёнка (например, 18 дюймов для роста 100–120 см, 20 дюймов – 110–130 см).
- Ноги должны доставать до земли, когда ребёнок сидит на велосипеде.
- Убедитесь, что сиденье соответствует росту – правильной считается высота, при которой ребёнок почти полностью выпрямляет ногу, поставив пятку на педаль в нижнем положении. Регулируйте седло в той обуви, в которой малыш будет кататься.
- Отрегулируйте угол руля, чтобы ребёнок мог держать спину ровно и не сгибать руки в локтях.
- Важно объяснить начинающему велосипедисту, как правильно падать. Это непростая наука, поэтому лучше обратиться к тренеру, работающему на детских велодромах. Но общее правило таково: на маленькой скорости надо опереться одной ногой о землю, а затем завалиться на бок. При падении на высоких скоростях самое верное решение – вовремя «катапультироваться», сгруппироваться и откатиться от велосипеда.
- Для езды на велосипеде нужны перчатки, чтобы руки не соскальзывали.
- Шорты-велосипедки – идеальная экипировка для катания. А вот в широких брюках ездить нельзя – это не только неудобно, но и опасно, ведь штанина может попасть в движущиеся части велосипеда.
Врач-травматолог, кандидат медицинских наук Александр Саутенко.
– Летом риск детского травматизма возрастает на четверть. Если ребёнок получил травму, родители должны не впадать в панику, а оказать ему первую необходимую помощь до приезда скорой.
- При ушибах и растяжениях обеспечьте ребёнку покой, наложите холодный компресс и при необходимости обратитесь к врачу.
- Небольшие раны и ссадины можно промыть проточной водой, затем обработать антисептиком. А потом обязательно ведите ребёнка в травмпункт, чтобы сделать прививку от столбняка.
- Остановить кровотечение поможет наложение жгута с отметкой о времени наложения (но если не умеете этого делать, не беритесь, чтобы не навредить).
- Если после ушиба головы появились тошнота, двоение в глазах – срочно к врачу. Не пытайтесь сами диагностировать сотрясение мозга, а тем более черепно-мозговую травму. Для этого нужны специальные исследования.
- При травме позвоночника, не трогая пострадавшего, вызывайте скорую помощь.
- Не пытайтесь вправить перелом самостоятельно, это может привести к дополнительным повреждениям. Просто приложите к травмированному месту холод, чтобы уменьшить боль и отёк. Обеспечьте неподвижность сломанной части тела с помощью шины или подручных средств (палки, доски), чтобы избежать дополнительных повреждений и снизить боль. Шина должна фиксировать суставы выше и ниже перелома. До прибытия скорой помощи проверяйте дыхание, пульс, сознание у пострадавшего.
Свежие комментарии