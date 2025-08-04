Учите ребёнка падать. Как избежать травм при активном катании

Весь год наши дети ходили по струнке: уроки, домашние задания, кружки, секции... Поэтому в каникулы, согласно эффекту сжатой пружины, школьников дома не удержать. Но на улице их могут подстерегать неприятности и травмы.

Наш эксперт – травматолог-ортопед Илья Кузнецов.

Соломку подстелить

Настаивайте, чтобы при езде на велосипеде, самокате, роликах или скейте ребёнок обязательно надевал шлем.

Он должен быть по размеру (попросите ребёнка, не застёгивая ремень на шлеме, наклонить голову вперёд – защита не должна упасть с головы), надёжно застёгиваться под подбородком, хорошо закрывать верхнюю и боковые части черепа и иметь более глубокую заднюю часть, чтобы максимально защитить затылок. Важно, чтобы шлем не закрывал обзор, поэтому, примеряя его, попросите ребёнка взглянуть вверх. Если глаза видят переднюю кромку шлема – форма подобрана правильно.

Необходимы также наколенники и налокотники. Они смягчат удар при падении, защитят от ссадин. Крепятся эти средства на ремнях или липучках. Защита должна сидеть плотно, но не туго, чтобы не вызвать чувства онемения и дискомфорта. Овальные налокотники и наколенники тяжелее, но покрывают бoльшую площадь, а значит, надёжнее защищают суставы. Х-образные легче, лучше прилегают к телу и считаются анатомичнее. Верх­нее покрытие из полиэтилена делает наколенники и налокотники достаточно прочными, но при этом гибкими. Внутренний слой из неопрена обеспечивает амортизационные функции.

Не помешают и защитные очки – трудно сохранять внимательность, если солнце слепит глаза или дует сильный встречный ветер.

Катаясь, не следует слушать плеер через наушники.

Электросамокат

Все органы чувств должны работать на полную, чтобы ребёнок мог вовремя сориентироваться.

Сегодня это средство передвижения смело может соперничать с велосипедом. Травмы, полученные при падении с самоката, бывают самыми разными – от растяжения связок и сотрясения мозга до переломов основания черепа. Поэтому законом предусмотрены строгие правила пользования этим достаточно травмоопасным транспортным средством.

Малышам до семи лет разрешается кататься на тротуарах, пешеходных и велопешеходных дорожках, в пределах пешеходных зон. Детей обязательно должны сопровождать взрослые.

Дети 7–14 лет могут кататься в тех же местах, что и малыши, но сопровождение взрослых им не требуется.

На подростков старше 14 лет распространяются те же правила, что и для взрослых. Им разрешается ездить в пешеходной зоне, если нет специальной полосы для велосипедов, а также по обочине и правому краю автодороги.

Ролики и скейт

Если ваш ребёнок – роллер или скейтер, то и здесь надо соблюдать некоторые правила. Помните, что падение с роликовых коньков нередко приводит к повреждениям стоп, сухожилий, копчика, а скейт грозит травмами головы, лица, спины, кистей, лодыжек, коленей.

Проверяйте исправность спортивного инвентаря – колёса должны равномерно крутиться, стопор не стёрт и не повреждён.

Роликовые коньки подбирайте по размеру, а не на вырост. Голенище ботинка должно быть твёрдым.

Наколенники, налокотники и напульсники должны хорошо прилегать к телу, шлем плотно сидеть на голове.

Для катания на роликах и скейте желательно использовать бронешорты – тогда при падении копчик не пострадает.

Научите ребёнка правильно падать – не назад, а вперёд, выставив перед собой полусогнутые руки. Выпрямлять их не стоит, чтобы не сломать. Лучше, если тело при падении будет напряжённым, а не расслабленным.

Велосипед

Падения с велосипеда чреваты не только ссадинами, но и тяжёлыми оскольчатыми переломами.

Категорически нельзя ездить на велосипеде без рук, а также нарушать скоростной режим (по закону допустимая скорость – 25 км/ч). В противном случае среагировать на внезапно возникшее на пути препятствие не получится. На большой скорости можно не успеть затормозить и перед пешеходом – тогда травму получит не только водитель, но и идущие по тротуару люди.

Выбирайте велосипед с размером колёс, соответствующим росту ребёнка (например, 18 дюймов для роста 100–120 см, 20 дюймов – 110–130 см).

Ноги должны доставать до земли, когда ребёнок сидит на велосипеде.

Убедитесь, что сиденье соответствует росту – правильной считается высота, при которой ребёнок почти полностью выпрямляет ногу, поставив пятку на педаль в нижнем положении. Регулируйте седло в той обуви, в которой малыш будет кататься.

Отрегулируйте угол руля, чтобы ребёнок мог держать спину ровно и не сгибать руки в локтях.

Важно объяснить начинающему велосипедисту, как правильно падать. Это непростая наука, поэтому лучше обратиться к тренеру, работающему на детских велодромах. Но общее правило таково: на маленькой скорости надо опереться одной ногой о землю, а затем завалиться на бок. При падении на высоких скоростях самое верное решение – вовремя «катапультироваться», сгруппироваться и откатиться от велосипеда.

Для езды на велосипеде нужны перчатки, чтобы руки не соскальзывали.

Шорты-велосипедки – идеальная экипировка для катания. А вот в широких брюках ездить нельзя – это не только неудобно, но и опасно, ведь штанина может попасть в движущиеся части велосипеда.

Врач-травматолог, кандидат медицинских наук Александр Саутенко.

– Летом риск детского травматизма возрастает на четверть. Если ребёнок получил травму, родители должны не впадать в панику, а оказать ему первую необходимую помощь до приезда скорой.