За выход из «Игры смерти» корреспонденту «КП» пригрозили убить родных

«Комсомолка» прошла задания суицидального квеста, чтобы понять, кто толкает наших детей на отчаянный шаг.



Виртуальность перемешалась с реальностью. Герои игр теперь прыгают не на сенсорных экранах смартфонов, а по-настоящему. Эти «герои» - наши дети, а цена победы - их жизни. И это не шутки. С начала года двух волгоградских школьниц завербовали в смертельный интернет-квест «Синий кит». Сидя в телефонах, девочки едва не покончили с собой.



«Комсомолка» решила выяснить, что происходит с нашими детьми во время этой игры и как оградить свою семью от беды.



Комсомолка

МЫ В ИГРЕ



Недавно весь Волгоград шокировала трагедия, жертвой которой стал 14-летний школьник Рома. Он покончил с собой на глазах у одноклассниц, не оставив предсмертной записки. Хорошист, гордость семьи и школы, отзывчивый и дружелюбный. Какие такие проблемы толкнули мальчика на отчаянный шаг?



Предположений было много. Перед смертью Рому и его друзей застукали с выпивкой за школой, и он боялся последствий. Друзья и одноклассники не исключали - виной всему расставание с девушкой. Но появилась и третья, ужасная версия - группы смерти. За пару недель до трагедии на страничке у Ромы якобы висел пост «я в игре».



- Я не придала этому значения, - говорит подруга погибшего Рита. - Мне примерно в это же время пришло сообщение от фейка: «Играй, играй, играй. Будет лучше, играй. Ты не нужна никому, от тебя одни проблемы». И скинул ссылку на группу «Синий кит». Ее сразу же заблокировали.



Школьница говорит, что игра «Синий кит» не была популярна среди ее знакомых, но после слухов все стали интересоваться квестом и искать правду. За правдой на просторы интернета отправились и мы. Что же за игра такая, которая может убить?



Правила оказались просты: игрок (пользователь соцсетей ВКонтакте или Инстаграм) выполняет задания, которые ему присылает некий куратор, и последнее из них - суицид. За эти полтора месяца ребенка, которого на время квеста называют китом (отсюда название), обрабатывают, внушают, что ему не стоит больше жить, заставляют резать себя и вгоняют в депрессию. А если он отказывается умирать, угрожают убить его семью.



Хоть следователи сразу же отмели версию, что Рома когда-либо состоял в группах смерти, мы решили внедриться в подростковую среду и вывести кураторов на чистую воду.

«ХОЧЕШЬ РОДНЫХ ПОТЕРЯТЬ?»



Чтобы понять, насколько все серьезно, создаю профиль ВКонтакте, вступаю в игру. С этих пор я Кирилл, мне 16. Для правдоподобности добавляю «нужные» фотографии и вступаю во все группы, так или иначе связанные с «китом». Также оставляю специальный сигнал на своей стене: «Хочу стать китом». Кому надо, тот найдет. За десять минут приходит восемь сообщений. Сработало!



Однако понимаю, что семь из них не очень похожи на то, что меня кто-то будет уговаривать покончить с собой. Как раз наоборот.



Вот что пишет 15-летняя москвичка Катя:



«Я очень хочу тебе помочь, потому что сама недавно была в ужасном состоянии. Хотела покончить с собой, играла. Пыталась трижды, но потом через несколько дней все наладилось (присылает ужасные фото попыток). Я вышла, хотя по правилам это запрещено. Моя жизнь изменилась».



Таких людей - спасателей китов - называют дельфинами. Они, как только кто-то публикует игровой пароль, уговаривают пользователя передумать. В основном это такие же подростки, никаких навыков психологической подготовки не имеют. Они борются за жизни друзей как могут.

Мою страницу сразу же заблокировали из-за жалоб (спасибо дельфинам), но вскоре разморозили. И сразу нашелся настоящий куратор.



-Хочешь в игру сыграть? А не боишься родных потерять? Тебя в 4:20 забрать? Ты готов? - пишет некий Дмитрий.



Ни тебе беседы по душам, ни знакомства (а как же выяснить мои проблемы, поплакаться?). Кровожадный парень сразу переходит к заданиям. Первое из них - причинить себе боль.



- Вырежи лезвием символ ***. Пришли фото.



Конечно, портить кожу ради эксперимента никто не собирался. Ловкий грим, немного фотошопа, и готово. Интернет-садист еле дожил до вечера и забросал моего «Кирилла» раздражительными сообщениями.



- Это не так просто, как казалось, - притворяюсь слабаком. Потянув время, кидаю обещанную «домашку», а ровно в 4.20 утра получаю новое задание. Тут уже явная пропаганда смерти и депрессии.



- Начинай смотреть пятнадцать видео про суицид, где люди… (перечисляет все виды суицида). В доказательство делай скрины того, что ты смотришь.



Найти ролики в интернете оказалось просто. А вот посмотреть, еще и в таком количестве - это испытание даже для меня. Что уж говорить о детях, этих хрупких человечках с неустойчивой психикой. Делаю, кидаю.



Наутро третьего дня у меня вдруг поменялся наставник.



- Здравствуй. Я теперь буду продолжать игру, - получаю сообщение от пользователя Дианы.



А где же Дмитрий? Завершил игру? Диана немногословна. Лишь пугает:



- Ты умрешь на 50-м задании. Как и я.



Дальше страницу меня-Кирилла снова блокируют (из-за жалоб), а спустя два дня, когда удалось восстановиться, посыпались еще задания.



- Порежь ***, пришли фото. Выполняй. И никому не говори, что играешь.



- Нарисуй кита на листочке, жду фото.



- Если ты готов стать китом, пиши на ноге лезвием ***, а если нет, то сделай с рукой что-нибудь. Жду.



- Вырежи символы *** (и так несколько дней подряд).



Жуть да и только! После первой недели провоцирую, мол, игра стала однообразной и скучной и я из нее выхожу.



- Зря, ой зря. Жди. Убьем твоих родных!



После этих слов даже мне стало как-то не по себе. Что уж говорить о детях, которые послушно режут себя, смотрят страшные ролики, не спят ночами в ожидании заданий? Отсюда пятнадцать случаев детского суицида по России. Все жертвы - игроки «Синего кита».

СОВЕТЫ



Волгоградские полицейские уже посещают школы, беседуют с мамами и папами, рассказывают об опасностях в интернете и дают советы.



1. Установите услугу «Родительский контроль» для фильтрации опасного контента (подробности узнавайте у своего провайдера).



2. Контролируйте, сколько ребенок проводит времени в соцсетях. Не позволяйте засиживаться допоздна.



3. Не стесняйтесь нарушить личное пространство ребенка и интересуйтесь списком друзей, групп и интересных страниц. Следите за фотографиями (даже безобидный кит может быть сигналом для тревоги).



4. Если на теле подростка появились порезы, это повод для серьезного разговора, похода к психологу.



5. Не можете сами найти общий язык с ребенком? Расскажите о детском телефоне доверия 8-800-2000-122 и том, что звонок совершенно бесплатный и конфиденциальный.



ТОЛЬКО ЦИФРЫ



50 групп смерти заблокировали в Волгоградской области благодаря полицейским уже в этом году.



2 волгоградских школьниц, вступивших в игру «Синий кит», спасли.



21 несовершеннолетний волгоградец по разным причинам совершил самоубийство в 2015 - 2017 годах.



По данным ГУ МВД по Волгоградской области.