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ЗА ВЫХОД ИЗ «ИГРЫ СМЕРТИ» КОРРЕСПОНДЕНТУ «КП» ПРИГРОЗИЛИ УБИТЬ РОДНЫХ

«Комсомолка» прошла задания суицидального квеста, чтобы понять, кто толкает наших детей на отчаянный шаг.

Виртуальность перемешалась с реальностью. Герои игр теперь прыгают не на сенсорных экранах смартфонов, а по-настоящему. Эти «герои» - наши дети, а цена победы - их жизни. И это не шутки. С начала года двух волгоградских школьниц завербовали в смертельный интернет-квест «Синий кит». Сидя в телефонах, девочки едва не покончили с собой.

«Комсомолка» решила выяснить, что происходит с нашими детьми во время этой игры и как оградить свою семью от беды.

Комсомолка 

 

За выход из «Игры смерти» корреспонденту «КП» пригрозили убить родных

МЫ В ИГРЕ

Недавно весь Волгоград шокировала трагедия, жертвой которой стал 14-летний школьник Рома. Он покончил с собой на глазах у одноклассниц, не оставив предсмертной записки. Хорошист, гордость семьи и школы, отзывчивый и дружелюбный. Какие такие проблемы толкнули мальчика на отчаянный шаг?

Предположений было много. Перед смертью Рому и его друзей застукали с выпивкой за школой, и он боялся последствий. Друзья и одноклассники не исключали - виной всему расставание с девушкой. Но появилась и третья, ужасная версия - группы смерти. За пару недель до трагедии на страничке у Ромы якобы висел пост «я в игре».

- Я не придала этому значения, - говорит подруга погибшего Рита. - Мне примерно в это же время пришло сообщение от фейка: «Играй, играй, играй. Будет лучше, играй. Ты не нужна никому, от тебя одни проблемы». И скинул ссылку на группу «Синий кит». Ее сразу же заблокировали.

Школьница говорит, что игра «Синий кит» не была популярна среди ее знакомых, но после слухов все стали интересоваться квестом и искать правду. За правдой на просторы интернета отправились и мы. Что же за игра такая, которая может убить?

Правила оказались просты: игрок (пользователь соцсетей ВКонтакте или Инстаграм) выполняет задания, которые ему присылает некий куратор, и последнее из них - суицид. За эти полтора месяца ребенка, которого на время квеста называют китом (отсюда название), обрабатывают, внушают, что ему не стоит больше жить, заставляют резать себя и вгоняют в депрессию. А если он отказывается умирать, угрожают убить его семью.

Хоть следователи сразу же отмели версию, что Рома когда-либо состоял в группах смерти, мы решили внедриться в подростковую среду и вывести кураторов на чистую воду.

«ХОЧЕШЬ РОДНЫХ ПОТЕРЯТЬ?»

Чтобы понять, насколько все серьезно, создаю профиль ВКонтакте, вступаю в игру. С этих пор я Кирилл, мне 16. Для правдоподобности добавляю «нужные» фотографии и вступаю во все группы, так или иначе связанные с «китом». Также оставляю специальный сигнал на своей стене: «Хочу стать китом». Кому надо, тот найдет. За десять минут приходит восемь сообщений. Сработало!

Однако понимаю, что семь из них не очень похожи на то, что меня кто-то будет уговаривать покончить с собой. Как раз наоборот.

Вот что пишет 15-летняя москвичка Катя:

«Я очень хочу тебе помочь, потому что сама недавно была в ужасном состоянии. Хотела покончить с собой, играла. Пыталась трижды, но потом через несколько дней все наладилось (присылает ужасные фото попыток). Я вышла, хотя по правилам это запрещено. Моя жизнь изменилась».

Таких людей - спасателей китов - называют дельфинами. Они, как только кто-то публикует игровой пароль, уговаривают пользователя передумать. В основном это такие же подростки, никаких навыков психологической подготовки не имеют. Они борются за жизни друзей как могут. 

За выход из «Игры смерти» корреспонденту «КП» пригрозили убить родных

 

Мою страницу сразу же заблокировали из-за жалоб (спасибо дельфинам), но вскоре разморозили. И сразу нашелся настоящий куратор.

-Хочешь в игру сыграть? А не боишься родных потерять? Тебя в 4:20 забрать? Ты готов? - пишет некий Дмитрий.

Ни тебе беседы по душам, ни знакомства (а как же выяснить мои проблемы, поплакаться?). Кровожадный парень сразу переходит к заданиям. Первое из них - причинить себе боль.

- Вырежи лезвием символ ***. Пришли фото.

Конечно, портить кожу ради эксперимента никто не собирался. Ловкий грим, немного фотошопа, и готово. Интернет-садист еле дожил до вечера и забросал моего «Кирилла» раздражительными сообщениями.

- Это не так просто, как казалось, - притворяюсь слабаком. Потянув время, кидаю обещанную «домашку», а ровно в 4.20 утра получаю новое задание. Тут уже явная пропаганда смерти и депрессии.

- Начинай смотреть пятнадцать видео про суицид, где люди… (перечисляет все виды суицида). В доказательство делай скрины того, что ты смотришь.

Найти ролики в интернете оказалось просто. А вот посмотреть, еще и в таком количестве - это испытание даже для меня. Что уж говорить о детях, этих хрупких человечках с неустойчивой психикой. Делаю, кидаю.

Наутро третьего дня у меня вдруг поменялся наставник.

Здравствуй. Я теперь буду продолжать игру, - получаю сообщение от пользователя Дианы.

А где же Дмитрий? Завершил игру? Диана немногословна. Лишь пугает:

Ты умрешь на 50-м задании. Как и я.

Дальше страницу меня-Кирилла снова блокируют (из-за жалоб), а спустя два дня, когда удалось восстановиться, посыпались еще задания.

Порежь ***, пришли фото. Выполняй. И никому не говори, что играешь.

Нарисуй кита на листочке, жду фото.

Если ты готов стать китом, пиши на ноге лезвием ***, а если нет, то сделай с рукой что-нибудь. Жду.

- Вырежи символы *** (и так несколько дней подряд).

Жуть да и только! После первой недели провоцирую, мол, игра стала однообразной и скучной и я из нее выхожу.

Зря, ой зря. Жди. Убьем твоих родных!

После этих слов даже мне стало как-то не по себе. Что уж говорить о детях, которые послушно режут себя, смотрят страшные ролики, не спят ночами в ожидании заданий? Отсюда пятнадцать случаев детского суицида по России. Все жертвы - игроки «Синего кита». 

За выход из «Игры смерти» корреспонденту «КП» пригрозили убить родных

СОВЕТЫ

Волгоградские полицейские уже посещают школы, беседуют с мамами и папами, рассказывают об опасностях в интернете и дают советы.

1. Установите услугу «Родительский контроль» для фильтрации опасного контента (подробности узнавайте у своего провайдера).

2. Контролируйте, сколько ребенок проводит времени в соцсетях. Не позволяйте засиживаться допоздна.

3. Не стесняйтесь нарушить личное пространство ребенка и интересуйтесь списком друзей, групп и интересных страниц. Следите за фотографиями (даже безобидный кит может быть сигналом для тревоги).

4. Если на теле подростка появились порезы, это повод для серьезного разговора, похода к психологу.

5. Не можете сами найти общий язык с ребенком? Расскажите о детском телефоне доверия 8-800-2000-122 и том, что звонок совершенно бесплатный и конфиденциальный.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

50 групп смерти заблокировали в Волгоградской области благодаря полицейским уже в этом году.

2 волгоградских школьниц, вступивших в игру «Синий кит», спасли.

21 несовершеннолетний волгоградец по разным причинам совершил самоубийство в 2015 - 2017 годах.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области.

 
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«Группы смерти» в интернетеправо

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