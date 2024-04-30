Уже не дети. Как разговаривать с подростками, которые всё знают лучше тебя?

Подростковый период считается одним из самых сложных для родителей. Время, когда дети уже не дети, но ещё и не взрослые. Когда настала пора понемногу отпускать родное любимое чадо в большую жизнь и позволять ему иметь собственное мнение. Когда любое неосторожное слово может привести к охлаждению отношений и отдалению детей. О том, как разговаривать с подростками так, чтобы стать друзьями и остаться им интересными, АиФ.ru узнал у гештальт-терапевта Марии Сосниной.

Яйца курицу не учат

На мой взгляд, самая серьезная проблема между родителями и подростками исходит из того, что ребёнок пытается показать, что он знает больше, чем взрослые, а родителей это может задеть или даже ранить. Они начинают злиться, потому что боятся потерять свой авторитет и связь с ребёнком. В такие моменты взрослые начинают наседать на подростка, говоря ему «ты — маленький, ты ещё жизни не видел, что ты можешь знать!» Но такие слова только усугубляют ситуацию и приводят к конфликту, в котором подросток начинает отстаивать себя, ещё больше обесценивая родителей.

Чтобы родители смогли посмотреть на этот процесс с другой стороны, важно учитывать следующее:

Сейчас подростки действительно больше знают о современном мире благодаря доступной информации, лучше ориентируются в технике и технологиях. Важно признавать те сферы, в которых ребёнок обогнал взрослого.

Одна из задач подросткового возраста — отстоять социальную независимость.

Когда дети открывают для себя «велосипед», то, что в общем-то известно всему миру, но при этом выдают родителям как нечто новое, то сам ребёнок и вправду верит в то, что это что-то грандиозное. Попытки убедить его в обратном скорее разрушат отношения.

В подростковый период совершается вторая революция в жизни семьи, когда ребёнок свергает с пьедестала родителей. Первая произошла, когда малышу было три года, тогда родители свергали с пьедестала своего ребёнка.

Если суммировать эти пункты, то можно заметить, что это один из важных периодов взросления человека, во время которого, с одной стороны, разрушается авторитет родителей, с другой — формируется психологическая зрелость и ответственность за собственную жизнь.

Подростковый возраст

Подростковый возраст начинается в 9-10 лет и заканчивается в 20-21. Это целое десятилетие. В 11-12 лет проходит пик младшего подросткового возраста, далее следует пик среднего подросткового возраста в 14-15 лет. Эти два временных отрезка — наиболее сложное время для родителей. Далее, если родитель демонстрирует уважение к точке зрения подростка, тот автоматически начинает уважать родителя, и к 16-17 годам интенсивность противоречия будет сходить на нет. Спустя три-четыре года это обернётся уважительным отношением к разности во взглядах с разными людьми, в том числе и со старшими. Процесс формирования обратного уважения происходит постепенно, потому что подростку важно обозначить и сформировать свою границу, понять, кто он есть как личность без родителей.

На протяжении всего этого периода не стоит терять связь с ребенком, сохраняя доверительные отношения, но при этом не надо держать его при себе. Важно позволять подростку совершать свои ошибки и отвечать за них. В зависимости от возраста необходимо разделять ответственность с ребёнком за его действия. Чем он старше, тем у него больше ответственности за собственную жизнь.

Главный секрет

Уважение — ключ к общению с подростком. Чтобы разговаривать с ребёнком уважительно, родителю очень важно самому обладать внутренней устойчивостью и не воспринимать желание ребёнка показать себя гениальным как попытку уничтожить авторитет родителя. Те, кто реально боится потерять своё влияние, совершают ошибку: вместо того, чтобы уважительно взаимодействовать, они начинают подавлять ребёнка, тем самым разрушая доверие.

Не стоит навязывать не только своё мнение, но и свою помощь, или что-то делать за ребёнка. Это усилит его защитную реакцию и ещё больше отдалит. Можно предложить помощь, рассказать, что вы можете поделиться своим опытом в подобной ситуации, дать понять тинейджеру, что он может к вам обратиться в любой момент. Дальше сохранять терпение и ждать, пока он сам не обратится.

Почему я тебе должен рассказывать? Ты мне сначала расскажи

Фразу «как дела?» подростки воспринимают как допрос с пристрастием, если родитель только выспрашивает, но при этом сам про себя не рассказывает. У подростков есть потребность в автономии и социальной независимости, и, естественно, они будут закрываться. Если между ребёнком и родителем нет традиции делиться историями за день, делиться опытом без нравоучений, то ребёнок может резко реагировать или игнорировать этот вопрос.

Существует разница между общением с мальчиком и девочкой подростком. Мальчишки дистанцируются, у них высокая потребность в автономии, в большей мужской самостоятельности: «Не лезь ко мне, я сам справлюсь». Девчонки тоже требуют самостоятельности в принятии решений, но для них важно эмоциональное общение. С ними легко можно делиться секретами. Девочки больше любят слушать про опыт родителей в том или ином возрасте.

Что делать, если подросток кричит?

Подростки очень часто повышают голос, стараясь доказать взрослому свою правоту. Это связано с внутренним напряжением в попытке отстоять себя. Это тот момент, где взрослые должны обозначать свои границы и говорить о том, что они готовы разговаривать только спокойным тоном. Тем самым останавливая недопустимое поведение, но разделяя информацию, которую подает подросток, от того, каким образом он это делает. Часто родители совершают ошибку, реагируя на громкий голос подростка. Они начинают заводиться и повышать голос в ответ. Тогда становится неважно, по поводу чего начался спор, потому что все перешли в нападение «стенка на стенку»: ребёнок кричит на взрослого, тот не выдерживает и начинает кричать в ответ. Тогда подросток еще больше начинает противодействовать уже из-за крика. Про содержание разговора все давно позабыли, но у всех появляется обида из-за того, как с ними разговаривали.

Подростковый период — это важный этап жизни каждого человека, в том числе и родителей в прошлом. Все мамы и папы также проходили через это. Большое значение в этот период имеет уважение взрослыми точки зрения своих детей, даже если она кардинально отличается от их собственной.