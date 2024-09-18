Чем заняться с детьми осенью: 7 классных идей

Если вы думаете, что вместе с летом прошло и время пикников, спешим вас обрадовать — это не так. Выберите для осеннего пикника сухой солнечный день, соберите корзинку с бутербродами и чаем в термосе и отправляйтесь в ближайший парк или лес.

Не забудьте взять непромокаемый теплый плед, на котором можно будет сидеть, и запасные свитера или куртки на случай, если замерзнете.