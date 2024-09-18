Чем заняться с детьми осенью: 7 классных идей

1. Устройте осенний пикник
Если вы думаете, что вместе с летом прошло и время пикников, спешим вас обрадовать — это не так. Выберите для осеннего пикника сухой солнечный день, соберите корзинку с бутербродами и чаем в термосе и отправляйтесь в ближайший парк или лес.
2. Соберите коллекцию осенних листьев
Красные, желтые, оранжевые, темно-фиолетовые, бордовые — красота осенних листьев завораживает. Дети любят собирать их в букеты, но что с ними делать дальше — непонятно. В вазе такие композиции долго не стоят, потому что листья засыхают и сворачиваются в трубочки. Предлагаем поставить перед детьми цель — собрать коллекцию самых разных и самых красивых листьев. Их можно вклеивать в альбомы и подписывать названия деревьев по аналогии с гербариями.
Детям будет чем заняться, а память о таких прогулках сохранится надолго.
3. Наблюдайте за птицами
Осень — время перелетных птиц. Какие-то улетают на юг, а какие-то, наоборот, прилетают зимовать. Обзаведитесь биноклем и отправляйтесь в парк или лес, чтобы наблюдать за птицами. Можно купить каждому ребенку по блокноту, куда он будет записывать названия птиц, которых ему удалось увидеть на прогулке.
4. Собирайте желуди и каштаны
Они точно пригодятся вашим детям для поделок в детском саду или школе. Для начала можно устроить семейное соревнование — кто насобирает больше желудей и каштанов. А уже дома организовать конкурс поделок: например, выяснить, кто сделает самого смешного и необычного каштанового зверька.
5. Смотрите на звезды
Осенью рано темнеет, и в ясную прохладную погоду, особенно за городом, звезды сияют на небе гораздо ярче, чем летом. Оденьтесь потеплее, выйдите вечером с детьми из дома, посмотрите на небо, расскажите, как называются созвездия. Такие осенние «уроки астрономии» запомнятся им как нечто таинственное и волшебное.
6. Сделайте добрых тыквенных монстров
Это известное осеннее развлечение, приуроченное к Хеллоуину: вырезать из круглых тыкв сердцевину, прорезать глаза и зубастую пасть, вставить внутрь свечку — и монстр готов. Но совсем не обязательно делать его злым, ведь вместо зубастой пасти можно прорезать в тыкве добрую улыбку. А из мякоти можно сварить вкусный тыквенный суп и приготовить множество других полезных и красивых блюд.
7. Напеките пирогов с сезонными ягодами и фруктами
Яблоки, груши, сливы, смородина, крыжовник — все это отличная начинка для вкусных осенних пирогов. Конечно, печь вместе с детьми — дело хлопотное (готовьтесь к хаосу на кухне). Но в то же время оно создает ощущение семейной близости и домашнего уюта. А что еще нужно, когда за окном шумит осенний дождь.
Фото на обложке материала: Freepik
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