Самые «коварные» моменты на ЕГЭ по математике: как не повторять ошибки

Попробуйте вывести формулу самостоятельно и, если не получилось, то запишите так, как вам кажется верно. Попробуйте объяснить себе, почему вы записали ее именно так, протестировать корректность ее работы в знакомых ситуациях. Например, подобрали квадратный корень из числа – проверьте с помощью умножения, действительно ли это корень.

Уже сейчас желательно определиться, какие задания вы будете решать на экзамене, и довести решение всех типов заданий на выбранных позициях до совершенства.

В алгебраических заданиях с развернутым ответом повышенного уровня сложности целесообразнее следовать алгоритму решения уравнений, неравенств, текстовых задач. Такие действия, как произведение многочленов, приведение подобных слагаемых, перенос одночленов из одной части в другую, тоже желательно довести до совершенства.

При отборе корней в тригонометрическом уравнении нужно не только указать корни, принадлежащие заданному в условии интервалу, но и объяснить, почему других корней там нет. Здесь можно использовать отбор и с помощью двойного неравенства, и с помощью графика, и с помощью тригонометрического круга, и с помощью перебора.