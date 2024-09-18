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  • Владимир Акулов
    Из статьи "Как корабль назовешь , - так он и поплывет "... КОММЕНТАРИЙ Корабль *Титаник* назва...Как корабль назов...

Булочки «Синнабон»

Классический рецепт булочек Синнабон с корицей, отличная выпечка к любым горячим напиткам и не только.

Ингредиенты

Тесто:

Мука - 2 стакана

Молоко - 100 мл

Сахар - 50 г

Масло сливочное - 40 г

Дрожжи свежие - 25 г

Яйцо - 1 шт.

Ванилин - по вкусу

Соль - 0,5 ч. л.

Начинка:

Сахар - 100 г

Масло сливочное - 25 г

Корица - 15 г

Глазурь:

Сыр сливочный - 70 г

Сахарная пудра - 50 г

Масло сливочное - 20 г

  • 461 кКал
  • 2 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Булочки Синнабон стали очень популярны и все чаще встречается их рецепт на просторах интернета.

Настоящие булочки я еще не пробовала, но вот те которые приготовила просто поразили своим вкусом и ароматом. Булочки Синнабон с корицей считается классическим рецептом, его я и испробовала. Из данного количества продуктов у меня получилось 8 шикарных булочек.

 

Название Синнабон произошло от названия всемирно известной сети кондитерских кафе в США, где впервые появились эти булочки. Стоит отметить, что первое кафе появилось в 1985 году, а его название созвучно со англоязычным словом cinnamon, что дословно переводится, как корица.

 

Ингредиенты для булочек синнабон на фото:

 

Ингредиенты для булочек синнабон
Фото 1

 

 

Яйцо взбить с половиной сахара и солью.

 

Яйца с сахаром
Фото 2

 

 

Половину молока - 50 мл, перемешать с свежими дрожжами и добавить оставшийся 25 грамм сахара. Дать им начать подходить в теплом месте.

 

Молоко с дрожжами
Фото 3

 

 

Поднявшиеся дрожжи и оставшееся молоко ввести в яичную смесь и перемешать. Сливочное масло растопить и так же добавить в тесто.

 

Дрожжи с яйцами
Фото 4

 

 

Начать вводить муку, я готовила без клейковины, а ее рекомендуют делать, и все получилось. На этом же этапе ввести ванилин.

 

Мука
Фото 5

 

 

Замесить мягкое тесто, оставить отдохнуть и подойти в теплом месте.

 

Тесто для булочек синнабон
Фото 6

 

 

Пока тесто отдыхает и набирается сил приготовить начинку для булочек: смешать корицу, сливочное масло - 25 г, и сахар - 100 г. Все перемешать.

 

Начинка для булочек синнабон
Фото 7

 

 

Тесто подошло и можно приступать к булочкам.

 

Поднявшееся тесто для булочек
Фото 8

 

 

На столе присыпанном мукой вымесить тесто еще раз и дать полежать 5 минут. Теперь скалкой раскатать пласт теста толщиной 5 мм.

 

Тесто раскатать
Фото 9

 

 

На тесто выложить начинку из корицы, равномерно распределить по всему тесту, с одной стороны край оставить без начинки, чтобы закрепить рулет.

 

Тесто с корицей
Фото 10

 

 

Свернуть из теста рулет, и нарезать на части размером 2,54 см. Нож нужно использовать острый, чтобы булочки резались. а не мялись.

 

Свернуть булочки синнабон
Фото 11

 

 

Форму смазать маслом и выложить булочки, не плотно. При выпечки они подойдут и увеличатся в размере. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов- 20 минут.

 

Заготовки для булочек синнабон в форме
Фото 12

 

 

Пока пекутся булочки сделать крем: сливочный сыр смешать с сахарной пудрой и сливочным маслом до однородности.

 

Крем для булочек синнабон
Фото 13

 

 

Готовность булочек проверить деревянной шпажкой, если шпажка сухая-булочки готовы.

 

Запеченные булочки синнабон
Фото 14

 

 

На горячие булочки нанести сливочный крем.

 

Полить булочки кремом
Фото 15

 

 

Булочки готовы, подать к чаю.

 

Рецепт булочек синнабон
Фото 16

 

 

Булочки синнабон
Фото 17

 

 

Булочки «Синнабон», рецепт с фото
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