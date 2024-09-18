Ингредиенты
Мука - 2 стакана
Молоко - 100 мл
Сахар - 50 г
Масло сливочное - 40 г
Дрожжи свежие - 25 г
Яйцо - 1 шт.
Ванилин - по вкусу
Соль - 0,5 ч. л.Начинка:
Сахар - 100 г
Масло сливочное - 25 г
Корица - 15 гГлазурь:
Сыр сливочный - 70 г
Сахарная пудра - 50 г
Масло сливочное - 20 г
- 461 кКал
- 2 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Булочки Синнабон стали очень популярны и все чаще встречается их рецепт на просторах интернета.
Название Синнабон произошло от названия всемирно известной сети кондитерских кафе в США, где впервые появились эти булочки. Стоит отметить, что первое кафе появилось в 1985 году, а его название созвучно со англоязычным словом cinnamon, что дословно переводится, как корица.
Ингредиенты для булочек синнабон на фото:
Яйцо взбить с половиной сахара и солью.
Половину молока - 50 мл, перемешать с свежими дрожжами и добавить оставшийся 25 грамм сахара. Дать им начать подходить в теплом месте.
Поднявшиеся дрожжи и оставшееся молоко ввести в яичную смесь и перемешать. Сливочное масло растопить и так же добавить в тесто.
Начать вводить муку, я готовила без клейковины, а ее рекомендуют делать, и все получилось. На этом же этапе ввести ванилин.
Замесить мягкое тесто, оставить отдохнуть и подойти в теплом месте.
Пока тесто отдыхает и набирается сил приготовить начинку для булочек: смешать корицу, сливочное масло - 25 г, и сахар - 100 г. Все перемешать.
Тесто подошло и можно приступать к булочкам.
На столе присыпанном мукой вымесить тесто еще раз и дать полежать 5 минут. Теперь скалкой раскатать пласт теста толщиной 5 мм.
На тесто выложить начинку из корицы, равномерно распределить по всему тесту, с одной стороны край оставить без начинки, чтобы закрепить рулет.
Свернуть из теста рулет, и нарезать на части размером 2,54 см. Нож нужно использовать острый, чтобы булочки резались. а не мялись.
Форму смазать маслом и выложить булочки, не плотно. При выпечки они подойдут и увеличатся в размере. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов- 20 минут.
Пока пекутся булочки сделать крем: сливочный сыр смешать с сахарной пудрой и сливочным маслом до однородности.
Готовность булочек проверить деревянной шпажкой, если шпажка сухая-булочки готовы.
На горячие булочки нанести сливочный крем.
Булочки готовы, подать к чаю.
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