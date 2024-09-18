Булочки Синнабон стали очень популярны и все чаще встречается их рецепт на просторах интернета.

Настоящие булочки я еще не пробовала, но вот те которые приготовила просто поразили своим вкусом и ароматом. Булочки Синнабон с корицей считается классическим рецептом, его я и испробовала. Из данного количества продуктов у меня получилось 8 шикарных булочек.

Название Синнабон произошло от названия всемирно известной сети кондитерских кафе в США, где впервые появились эти булочки. Стоит отметить, что первое кафе появилось в 1985 году, а его название созвучно со англоязычным словом cinnamon, что дословно переводится, как корица.

Ингредиенты для булочек синнабон на фото:

Фото 1

Яйцо взбить с половиной сахара и солью.

Фото 2

Половину молока - 50 мл, перемешать с свежими дрожжами и добавить оставшийся 25 грамм сахара. Дать им начать подходить в теплом месте.

Фото 3

Поднявшиеся дрожжи и оставшееся молоко ввести в яичную смесь и перемешать. Сливочное масло растопить и так же добавить в тесто.

Фото 4

Начать вводить муку, я готовила без клейковины, а ее рекомендуют делать, и все получилось. На этом же этапе ввести ванилин.

Фото 5

Замесить мягкое тесто, оставить отдохнуть и подойти в теплом месте.

Фото 6

Пока тесто отдыхает и набирается сил приготовить начинку для булочек: смешать корицу, сливочное масло - 25 г, и сахар - 100 г. Все перемешать.

Фото 7

Тесто подошло и можно приступать к булочкам.

Фото 8

На столе присыпанном мукой вымесить тесто еще раз и дать полежать 5 минут. Теперь скалкой раскатать пласт теста толщиной 5 мм.

Фото 9

На тесто выложить начинку из корицы, равномерно распределить по всему тесту, с одной стороны край оставить без начинки, чтобы закрепить рулет.

Фото 10

Свернуть из теста рулет, и нарезать на части размером 2,54 см. Нож нужно использовать острый, чтобы булочки резались. а не мялись.

Фото 11

Форму смазать маслом и выложить булочки, не плотно. При выпечки они подойдут и увеличатся в размере. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов- 20 минут.

Фото 12

Пока пекутся булочки сделать крем: сливочный сыр смешать с сахарной пудрой и сливочным маслом до однородности.

Фото 13

Готовность булочек проверить деревянной шпажкой, если шпажка сухая-булочки готовы.

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На горячие булочки нанести сливочный крем.

Фото 15

Булочки готовы, подать к чаю.

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