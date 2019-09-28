«Вы все неправильно поняли»: Минздрав открестился от заявления главпсихиатра о введении секспросвета в школах

слова главного внештатного психиатра страны Зураба Кекелидзе были неправильно поняты и искажены журналистами. Однако не очень понятно, как можно было настолько исказить прямые цитаты из заявления специалиста, который на протяжении десятилетия пытается навязать школьникам психсопровождение...
История с последовательным продвижением в российских школах уроков «сексуального воспитания» становится все более запутанной. Причем запутывают ее профильные органы своими официальными ответами. Вслед за ответом Мипросвета о том, что включения в федеральный список учебников по психологии/секспросвету не планируется и также не планируется вводить подобные дисциплины в перечень обязательных, читателям «Катюши» пришел ответ из Минздрава.
Для начала Минздрав озвучил прописную истину – что «внедрение каких-либо учебников и учебных программ в школах строго относится к компетенции Минпросвета» и однозначно не входит в его компетенции. И насколько им известно, «проекта такой программы (т.е. секспросвета в рамках нового предмета психологии) не существует».
А теперь давайте еще раз приведем слова Кекелидзе, которого цитирует издание Daily Storm (затем эту новость начали активно распространять другие крупные СМИ – НТВ , «Московский комсомолец» и т.д.):
«Многие родители детям ничего не рассказывают о сексе. Особенно девочкам, о том, что у них должны появляться менструации. А девочки страшатся этого. Подростки должны быть готовы к этому. Представьте себе, когда у детей начинается переходный возраст и у ребенка на лице появляются прыщи. По идее, должно быть так, чтобы преподаватель или психолог сказал им: этим летом у вас должны появиться прыщи, оттопыриться уши (я про мальчиков говорю), ломаться голос.
И далее он прямым текстом говорит, что «в наступающем 2019-м учебном году в некоторых школах появится новый предмет под общим названием «психология», который, кроме непосредственно психологии, совместит в себе ОБЖ и основы сексуального воспитания» и что «учебники по новому предмету уже утверждены министрами здравоохранения и просвещения». И что здесь можно «понять неправильно или исказить»?
Добавим, что господин Кекелидзе и армия психологов как минимум десять лет лоббируют введение в школах психологии, причем именно как обязательного предмета. Цитируем новость от 2010 года :
«Наши дети нуждаются в психологических знаниях и поддержке, сказал 7 декабря на встрече со СМИ и.о. директора Научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе. По мнению специалиста, депрессии захлестывают мир, и к 2020 г. окажутся на первом месте среди всех патологий. Для этого психиатры, психологи и педагоги начали подготовку школьных учебников по психологии для детей трех ступеней обучения: младших школьников (3–4 классов), средней школы (5–8 классов) и старших (8–11 кл), а также учебника для педагогов.
О необходимости всеобщего психологического образования и преподавания психологии в школах Кекелидзе уже заявлял в октябре этого года (2010). «Еще осенью у меня была встреча с министром Андреем Фурсенко, мы нашли взаимопонимание,— сказал Зураб Кекелидзе,— рабочая группа создана. Учебники могут появиться уже в 2011 г., и начнется плотный проект по обучению психологии в школах в центральном округе Москвы».
Курс психологии должен быть обязательным (!!!), считают психиатры. Эксперты также отметили, что дети не знают, что представляет из себя их организм, не понимают своих чувств и мыслей, не осознают влияния на мозговую деятельность табака, алкоголя и наркотиков, не умеют преодолевать проблемы. По мнению Зураба Кекелидзе, «о проблемах наркотиков, например, можно говорить уже в четвертом классе». Наблюдение детей у врача-психиатра и психолога, по его мнению, необходимо начинать с рождения ребенка, а не с 3-х лет, как сейчас».
Как видим, уже 10 лет назад г-н Кекелидзе твердо был намерен знакомить детей с наркотиками в четвертом классе, правда, тогда он еще не заявлял столь открыто о необходимости бесед с детьми о сексе, прыщах и менструации. Так что работа велась планомерно и очень давно, и тот факт, что профильный Центр психиатрии и наркологии им. Сербского сам не уполномочен внедрять какие-либо учебные программы в образование, никак не отменяет планов адептов «гармонизации отношений в обществе» навязать психолого-педагогическое сопровождение каждой семье и ребенку. По всей России с родителями ведется соответствующая работа на школьных собраниях, в личных беседах с руководством школ и т.д. – увы, многие из мам и пап такие подписывают подобные согласия, и только потом понимают, в какую ловушку их заманили.
Сейчас главная задача лоббистов-внедрителей – успокоить родительскую общественность. И они старательно ее выполняют – вот, например, еще один ответ по теме – из аппарата Уполномоченного при Президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Снова знакомая убаюкивающая формулировка: «никакие программы учебных курсов по психологии и курсов секспросвета с 1 сентября 2019 г. в школьные программы включены не были». При этом мы уже рассказывали , каким образом секспросвет тихой сапой просачивается в проекты новых ФГОСов по начальному общему образованию. В личностных результатах освоения основной образовательной программы начального общего образования сказано, что обучающий должен руководствоваться вот такими «ценностями научного познания»:
«…соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью»
У нас сразу возник ряд вопросов: какое отношение соблюдение правил безопасного образа жизни в окружающей среде имеет к ценностям научного познания? И что именно составители считают «здоровым и безопасным поведением для себя и окружающих»? Эта формулировка может включать абсолютно разные блоки и темы для обсуждения со школьниками. Она является окном для того, чтобы вводить экспериментально те или иные психологические тесты, тренинги и просто откровенный секспросвет. Аналогичный тезис присутствует и в действующих ФГОСах и используется руководством школ на местах именно таким образом.
Более того, в программе ФГОС для основного общего образования в блоке ОБЖ в модуле «Здоровье и как его сохранить» ставятся следующие задачи:
«классифицировать и характеризовать заболевания, зависящие от «образа жизни»: вредные привычки (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); инфекции, передающиеся половым путем (способы профилактики и возможности помощи)».
Как известно, программа ОБЖ предполагает итоговую аттестацию. И вот вопрос на засыпку: понадобится ли детям для ее прохождения зубрить способы передачи ЗПП, виды наркотиков и способы их употребления, варианты профилактики ВИЧ?
Общая картина в этой запутанной истории выходит следующая: да, пока еще с секспросветом нет обязаловки для всех и каждого, как в Германии, пока не вводится обязательная психология с соответствующим «половым воспитанием», но окно возможностей для адептов ранней сексуализации и растления детей (чем много лет занимался , к примеру, главный идеолог ЮНИСЕФ Питер Ньюэлл) постоянно расширяется. Родителям надо быть бдительными и знать свои права как участников образовательного процесса и ответственных за детей: поднимать вопросы о планах по введению «сексуального воспитания»/психологии на школьных собраниях, писать запреты от своего имени на любые формы секспросвета, а также доносить свою позицию до профильных ведомств (образцы заявлений – на сайте ОУЗС ). У нас есть полное ощущение того, что мы ИХ правильно поняли.
РИА Катюша
Свежие комментарии