«Вы все неправильно поняли»: Минздрав открестился от заявления главпсихиатра о введении секспросвета в школах





История с последовательным продвижением в российских школах уроков «сексуального воспитания» становится все более запутанной. Причем запутывают ее профильные органы своими официальными ответами. Вслед за ответом Мипросвета о том, что включения в федеральный список учебников по психологии/секспросвету не планируется и также не планируется вводить подобные дисциплины в перечень обязательных, читателям «Катюши» пришел ответ из Минздрава.

Из него следует, что слова главного внештатного психиатра страны Зураба Кекелидзе были неправильно поняты и искажены журналистами. Однако не очень понятно, как можно было настолько исказить прямые цитаты из заявления специалиста, который на протяжении десятилетия пытается навязать школьникам психсопровождение...Для начала Минздрав озвучил прописную истину – что «внедрение каких-либо учебников и учебных программ в школах строго относится к компетенции Минпросвета» и однозначно не входит в его компетенции. И насколько им известно, «проекта такой программы (т.е. секспросвета в рамках нового предмета психологии) не существует».А теперь давайте еще раз приведем слова Кекелидзе, которого цитирует издание Daily Storm (затем эту новость начали активно распространять другие крупные СМИ – НТВ «Московский комсомолец» и т.д.):– заявил Кекелидзе.И далее он прямым текстом говорит, что «в наступающем 2019-м учебном году в некоторых школах появится новый предмет под общим названием «психология», который, кроме непосредственно психологии, совместит в себе ОБЖ и основы сексуального воспитания» и что «учебники по новому предмету уже утверждены министрами здравоохранения и просвещения». И что здесь можно «понять неправильно или исказить»?Добавим, что господин Кекелидзе и армия психологов как минимум десять лет лоббируют введение в школах психологии, причем именно как обязательного предмета. Цитируем новость от 2010 года Как видим, уже 10 лет назад г-н Кекелидзе твердо был намерен знакомить детей с наркотиками в четвертом классе, правда, тогда он еще не заявлял столь открыто о необходимости бесед с детьми о сексе, прыщах и менструации. Так что работа велась планомерно и очень давно, и тот факт, что профильный Центр психиатрии и наркологии им. Сербского сам не уполномочен внедрять какие-либо учебные программы в образование, никак не отменяет планов адептов «гармонизации отношений в обществе» навязать психолого-педагогическое сопровождение каждой семье и ребенку. По всей России с родителями ведется соответствующая работа на школьных собраниях, в личных беседах с руководством школ и т.д. – увы, многие из мам и пап такие подписывают подобные согласия, и только потом понимают, в какую ловушку их заманили.Сейчас главная задача лоббистов-внедрителей – успокоить родительскую общественность. И они старательно ее выполняют – вот, например, еще один ответ по теме – из аппарата Уполномоченного при Президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.Снова знакомая убаюкивающая формулировка: «никакие программы учебных курсов по психологии и курсов секспросвета с 1 сентября 2019 г. в школьные программы включены не были». При этом мы уже рассказывали , каким образом секспросвет тихой сапой просачивается в проекты новых ФГОСов по начальному общему образованию. В личностных результатах освоения основной образовательной программы начального общего образования сказано, что обучающий должен руководствоваться вот такими «ценностями научного познания»:У нас сразу возник ряд вопросов: какое отношение соблюдение правил безопасного образа жизни в окружающей среде имеет к ценностям научного познания? И что именно составители считают «здоровым и безопасным поведением для себя и окружающих»? Эта формулировка может включать абсолютно разные блоки и темы для обсуждения со школьниками. Она является окном для того, чтобы вводить экспериментально те или иные психологические тесты, тренинги и просто откровенный секспросвет. Аналогичный тезис присутствует и в действующих ФГОСах и используется руководством школ на местах именно таким образом.Более того, в программе ФГОС для основного общего образования в блоке ОБЖ в модуле «Здоровье и как его сохранить» ставятся следующие задачи:Как известно, программа ОБЖ предполагает итоговую аттестацию. И вот вопрос на засыпку: понадобится ли детям для ее прохождения зубрить способы передачи ЗПП, виды наркотиков и способы их употребления, варианты профилактики ВИЧ?Общая картина в этой запутанной истории выходит следующая: да, пока еще с секспросветом нет обязаловки для всех и каждого, как в Германии, пока не вводится обязательная психология с соответствующим «половым воспитанием», но окно возможностей для адептов ранней сексуализации и растления детей (чем много лет занимался , к примеру, главный идеолог ЮНИСЕФ Питер Ньюэлл) постоянно расширяется. Родителям надо быть бдительными и знать свои права как участников образовательного процесса и ответственных за детей: поднимать вопросы о планах по введению «сексуального воспитания»/психологии на школьных собраниях, писать запреты от своего имени на любые формы секспросвета, а также доносить свою позицию до профильных ведомств (образцы заявлений – на сайте ОУЗС ). У нас есть полное ощущение того, что мы ИХ правильно поняли.РИА Катюша