Сколько должен спать ребенок: нормы сна для детей всех возрастов

Нормы сна у детей
Оптимальное время сна различается для детей разного возраста. Если ребенок спит примерно одинаковое количество времени каждый день, при этом чувствует себя хорошо, выдерживает бодрствование без излишних эмоциональных реакций, значит, сна у него достаточно. Ориентируйтесь на состояние и поведение ребенка: только так вы сможете определить оптимальную для него продолжительность сна.
Новорожденный
Первый месяц жизни — время адаптации для ребенка. Отрезки бодрствования в течение дня очень короткие. Полноценного — в понимании взрослого — ночного сна тоже нет, потому что он часто просыпается для кормления. Ребенок быстро утомляется, некоторые дети устают уже через 20-60 минут после пробуждения. Длительность одного отрезка сна составляет от 15 минут до трех-четырех часов.
0-3 месяца
Рекомендуемая продолжительность сна — 14-17 часов в сутки: они накапливаются за несколько дневных периодов и ночь.
Количество засыпаний днем индивидуально и может достигать пяти-семи раз. Считается, что менее 11 часов сна в сутки недостаточно для новорожденного.
Регулярный сон более 19 часов ограничивает взаимодействие младенца с окружающей средой, мешает умственному и эмоциональному развитию.
4-11 месяцев
По мере взросления ребенка отрезки дневного сна постепенно удлиняются, а общее время сна уменьшается. Оптимальная продолжительность сна в сутки у детей этой возрастной группы составляет 12-15 часов.
1-2 года
С года до трех лет дневной сон ребенка значительно сокращается. Часто детям достаточно 1-2 часов, чтобы набраться сил в светлое время суток и 10-11 часов ночью. Таким образом, общая продолжительность сна в этом возрасте составляет 12-13 часов в сутки.
3-5 года
Детям этого возраста рекомендуется спать от 10 до 13 часов в день. Сон менее 8 и более 14 часов не рекомендуется. К четырем годам дети начинают отказываться от дневного сна — они способны оставаться до вечера бодрыми и активными. Но некоторые сохраняют эту привычку. Иногда отказ от сна связан с посещением детского сада или секций.
6-13 лет
Школьникам рекомендуется спать от 9 до 11 часов в день. Детям младшего школьного возраста нужно больше сна, чем ученикам средней школы. Регулярный сон менее 7 часов не позволит школьнику выспаться, а сон более 12 часов тоже негативно сказывается на самочувствии.
14-17 лет
Подросткам рекомендуется спать от 8 до 10 часов в день. Однако диапазон колебания на 1 час в сторону увеличения или уменьшения может быть приемлемым. В этом возрасте особенно важно следить за режимом дня, поскольку именно в 14-17 лет подростки чаще всего ломают свои циркадные ритмы, поддаваясь искушению засидеться до глубокой ночи за компьютером или смартфоном.
