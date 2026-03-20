Плохое настроение у мамы: что делать

После рождения малыша с молодой мамой происходят колоссальные перемены – как физиологические, так и психологические.хроническую усталость, эмоциональные всплески, повышенную плаксивость.
5 шагов в сторону от стресса
В том, что вы ощущаете себя не в своей тарелке, повинны объективные законы природы. Однако это не означает, что ситуацию нужно пускать на самотек. Ваш ребенок тонко улавливает ваше эмоциональное состояние, а его психологическому комфорту ничто не должно угрожать. Кстати, замечено, что те мамочки, для которых беременность была незапланированной, переживают послеродовое состояние гораздо тяжелее.
И наоборот: если женщина подходила к вынашиванию ребенка продуманно и рационально, то с появлением малыша ее вряд ли будет что-то всерьез беспокоить. Но, в любом случае, менять ситуацию к лучшему не поздно никогда. Для этого сделайте пять важных шагов.
Шаг 1. Не пытайтесь «прыгнуть выше головы» и не старайтесь играть роль идеальной мамы. Мастерство приходит с опытом, и если у вас поначалу что-то не получается, не переживайте – со временем вы обязательно всему научитесь.
Шаг 2. Не стесняйтесь просить помощи и говорить о том, что вам трудно. Вполне возможно, что ваш муж и родственники не спешат перераспределять домашние обязанности не по злому умыслу, просто они привыкли, что вы со всеми делами справляетесь играючи. Но теперь-то ситуация изменилась.
Шаг 3. Старайтесь хорошенько высыпаться: если кроха уснул, не кидайтесь делать уборку, а ложитесь отдыхать вместе с ним. Хлопоты по хозяйству от вас никуда не убегут, а сон – лучший способ восстановить физические и душевные силы.
Шаг 4. Назначьте себе «личного психотерапевта», которому можно пожаловаться на жизнь, поплакаться в жилетку и получить дельные советы. Лучше всего на эту роль подойдет более опытная подруга с детьми, которой будут хорошо понятны ваши проблемы. Что же касается мамы, то она наверняка примет все слишком близко к сердцу, а свекрови далеко не всегда нужно рассказывать о наболевшем.
Шаг 5. Договоритесь с домашними, что раз в неделю у вас будет «мамин день» или хотя бы несколько неприкосновенных «маминых часов». Выйдите из дома, смените обстановку и посвятите это время только себе, а лучше всего – посильным физическим нагрузкам (например, занятиям пилатесом или йогой).
Как снимают стресс жители других стран
• В Таиланде, как и во многих других восточных странах, укрепляют нервы воздействием на обоняние и осязание.
После рождения малыша с молодой мамой происходят колоссальные перемены — как физиологические, так и психологические. Далеко не всегда они проходят безболезненно. Женщинам бывает трудно быстро перестроиться, вписаться в новую роль — роль мамы. Сказывается и резкая смена образа жизни, и постоянная зависимость от новорожденного, и повышенное чувство ответственности. Все это вызывает резкие смены настроения, конфликтность, хроническую усталость, эмоциональные всплески, повышенную плаксивость.
5 шагов в сторону от стресса
В том, что вы ощущаете себя не в своей тарелке, повинны объективные законы природы. Однако это не означает, что ситуацию нужно пускать на самотек. Ваш ребенок тонко улавливает ваше эмоциональное состояние, а его психологическому комфорту ничто не должно угрожать. Кстати, замечено, что те мамочки, для которых беременность была незапланированной, переживают послеродовое состояние гораздо тяжелее.
И наоборот: если женщина подходила к вынашиванию ребенка продуманно и рационально, то с появлением малыша ее вряд ли будет что-то всерьез беспокоить. Но, в любом случае, менять ситуацию к лучшему не поздно никогда. Для этого сделайте пять важных шагов.
Шаг 1. Не пытайтесь «прыгнуть выше головы» и не старайтесь играть роль идеальной мамы. Мастерство приходит с опытом, и если у вас поначалу что-то не получается, не переживайте — со временем вы обязательно всему научитесь.
Шаг 2. Не стесняйтесь просить помощи и говорить о том, что вам трудно. Вполне возможно, что ваш муж и родственники не спешат перераспределять домашние обязанности не по злому умыслу, просто они привыкли, что вы со всеми делами справляетесь играючи. Но теперь-то ситуация изменилась.
Шаг 3. Старайтесь хорошенько высыпаться: если кроха уснул, не кидайтесь делать уборку, а ложитесь отдыхать вместе с ним. Хлопоты по хозяйству от вас никуда не убегут, а сон — лучший способ восстановить физические и душевные силы.
Шаг 4. Назначьте себе «личного психотерапевта», которому можно пожаловаться на жизнь, поплакаться в жилетку и получить дельные советы. Лучше всего на эту роль подойдет более опытная подруга с детьми, которой будут хорошо понятны ваши проблемы. Что же касается мамы, то она наверняка примет все слишком близко к сердцу, а свекрови далеко не всегда нужно рассказывать о наболевшем.
Шаг 5. Договоритесь с домашними, что раз в неделю у вас будет «мамин день» или хотя бы несколько неприкосновенных «маминых часов». Выйдите из дома, смените обстановку и посвятите это время только себе, а лучше всего — посильным физическим нагрузкам (например, занятиям пилатесом или йогой).
Как снимают стресс жители других стран
- В Таиланде, как и во многих других восточных странах, укрепляют нервы воздействием на обоняние и осязание. Кто-то выбирает массаж, кто-то — теплую ванну с ароматическими маслами, а кто-то просто лежит и слушает релаксирующую музыку. Главное — верно выбрать благовоние или аромамасло и соблюдать рекомендации по использованию. Самые распространенные варианты: бергамот, герань, жасмин, ладан, мелисса, грейпфрут, роза, нероли, мандарин.
- В США модно снимать стресс криком. Там кричат и в одиночестве, и на групповых сеансах для молодых мам. Говорят, что после такой терапии все домашние раздражители отходят на второй план. Разумеется, не стоит заниматься «крикотерапией» в присутствии детей.
- Во Франции очень распространена винотерапия. Молодым мамам советуют выпивать в день один бокал (не более 100−150 мл) хорошего сухого вина, лучше всего 5−10-летней выдержки. Французские педиатры утверждают, что вино не нанесет никакого вреда здоровью даже при кормлении грудью. Правда, такая рекомендация все же учитывает особенности местного менталитета, и не будем утверждать, что она безоговорочно подойдет россиянкам.
Все в наших руках
Даже если вы считаете, что после родов испытываете самую настоящую послеродовую депрессию, не спешите прибегать к помощи сильнодействующих средств. Вместо этого сначала попробуйте принимать витамин С и кальций — сейчас организм испытывает в них повышенную потребность и, возможно, проблема пройдет сама собой.
Книги или дыхательная гимнастика, занятия танцами и пением вместе с малышом, полчаса на шопинг или маникюр — какой бы способ борьбы со стрессом вы ни выбрали, его успех во многом зависит от вашего образа мыслей. Постарайтесь внушить себе, что грудничковые трудности — явление временное, непростой период младенчества пролетит быстро, а потому лучше сосредоточиться на позитивных моментах общения с малышом, ведь их в любом случае гораздо больше.
• В США модно снимать стресс криком. Там кричат и в одиночестве, и на групповых сеансах для молодых мам. Говорят, что после такой терапии все домашние раздражители отходят на второй план. Разумеется, не стоит заниматься «крикотерапией» в присутствии детей.
• Во Франции очень распространена винотерапия. Молодым мамам советуют выпивать в день один бокал (не более 100-150 мл) хорошего сухого вина, лучше всего 5–10-летней выдержки. Французские педиатры утверждают, что вино не нанесет никакого вреда здоровью даже при кормлении грудью. Правда, такая рекомендация все же учитывает особенности местного менталитета, и не будем утверждать, что она безоговорочно подойдет россиянкам.
Все в наших руках
Даже если вы считаете, что после родов испытываете самую настоящую послеродовую депрессию, не спешите прибегать к помощи сильнодействующих средств. Вместо этого сначала попробуйте принимать витамин С и кальций – сейчас организм испытывает в них повышенную потребность и, возможно, проблема пройдет сама собой.
Книги или дыхательная гимнастика, занятия танцами и пением вместе с малышом, полчаса на шопинг или маникюр – какой бы способ борьбы со стрессом вы ни выбрали, его успех во многом зависит от вашего образа мыслей. Постарайтесь внушить себе, что грудничковые трудности - явление временное, непростой период младенчества пролетит быстро, а потому лучше сосредоточиться на позитивных моментах общения с малышом, ведь их в любом случае гораздо больше.
Свежие комментарии